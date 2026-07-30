深圳自然博物館開幕 親手觸摸深空隕石+看古生物恐龍化石｜附交通

深圳自然博物館，Shenzhen Natural History Museum，7月28日正式開放。



華南最大創新型自然博物館 落地深圳

2026年7月28日，坪山燕子湖畔，深圳自然博物館正式向公眾敞開大門。這座形如蜿蜒河流的建築，是華南最大的創新型自然博物館。

由加拿大B+H建築設計事務所、丹麥3XN建築師事務所和築博設計股份有限公司聯合設計，深圳自然博物館的設計靈感源自坪山河的「河流三角洲」，建築輪廓復刻了河水蜿蜒流轉的形態，流暢的線條與周邊的燕子嶺山體、坪山河濕地融為一體。

+ 4

高聳中庭也是光影的自然場域

走進內部空間，核心的中庭像是整座博物館的「呼吸中心」，承載着人流集散、視覺引導與空間體驗的多重功能。中庭貫穿博物館的多個樓層，形成一處開闊的垂直公共空間，陽光透過屋頂的玻璃天窗傾瀉而下，投下隨流動的光影。

八大展廳 一場橫跨46億年的生命探索

深圳自然博物館有着3.52萬平方米的陳列展覽空間，帶來了八大常設主題展廳，以清晰的敘事線索串聯起從宇宙起源到深圳家園的完整故事。

它們並不是各自獨立的展陳單元，而是一條精心編排的認知動線——從仰望星空到凝視腳下，從生命起源到人類登場，從全球生態到本土家園，層層遞進，環環相扣，共同構成了一部跨越46億年的立體自然史詩。

從標本到化石 一座超大型動物王國

在館藏方面，則涵蓋古生物化石、現生動物標本及地質礦物——現場可以看到整體遷入的貝林珍稀野生動物標本，非洲象、北極熊、長頸鹿等以逼真姿態再現全球生態場景；古生物方面，集中展出中國粵贛地區的恐龍化石，包括完整的恐龍骨架、恐龍蛋及足跡化石。

這裏的展品不是冰冷的靜態陳列，而是一部用實物書寫的「地球生命史詩」。

深圳自然博物館

營業時間：周二至周日 9:30-18:00，每天17:30停止檢票；每周一閉館 (法定節假日，寒暑假除外)



穿越46億年 八大主題展廳提前揭秘

1. 宇宙廳：追問星辰起源

展覽開幕從對浩瀚宇宙的追問開始——宇宙廳以古代星圖、傳統星盤和經典天文望遠鏡為線索，梳理人類探索宇宙的歷程，直觀展示星系演化與太陽系誕生的邏輯。抬眼即是各大行星，和不停變幻着的宇宙光影。

+ 1

除了天文望遠鏡，廳內還有珍藏的真實深空隕石樣本，將遙遠太空的奧秘化為可觸摸的實體，還有很多可以互動的裝置。

tips：展品裏有部分可以給大家直接觸摸的隕石，大家可以上手感受一下觸感。



2. 地球廳：讀懂藍色星球

緊接着，地球廳將目光拉回我們腳下的藍色星球，回溯其從荒蕪到成為生命搖籃的46億年完整歷程。地球廳，也可以稱之為「石頭廳」，這裏呈現了豐富的岩石與礦物標本，為大家系統科普了板塊漂移、地質運動如何塑造山川地貌，講述地球系統科學的前沿研究成果。

+ 2

從「宜居地球」到「大地寶藏」板塊，地球廳的展品像一群「沉默的老朋友」，各種色彩的岩石、礦物標本，靜靜地躺在展櫃裏，用億萬年的紋理訴說地殼的變遷。

3. 演化廳：生命長篇史詩

走進演化廳，迎面而來的是關於時間的追問。演化廳可以說是深圳自然博物館裏最厚重的一個篇章，它以38億年地球生命演變歷程為主線，將一部跨越億萬年的生命史詩濃縮在展廳之中。

+ 3

通過大量的展示，完整串聯了從微生物到脊椎動物、從魚類到哺乳動物的壯闊歷程。每一塊化石，都是生命寫給未來的一頁手稿。

4. 恐龍廳：中生代地球霸主的秘密

恐龍廳，應該是深圳自然博物館裏人氣最高的展廳之一，也很適合帶上小朋友來這裏探索。它如同一座時光機器，帶你直接穿越回那個由巨獸統治的中生代世界。

+ 3

恐龍廳以巨型恐龍骨架化石與場景復原實景亮相，聚焦恐龍的身體構造、捕食習性與繁衍方式，揭秘恐龍稱霸中生代千萬年的傳奇歷程。特別值得一提的是，展廳深挖了粵贛本土恐龍考古成果，立足華南本土視角解讀恐龍滅絕謎題與國內前沿科考進展。

展廳最直觀的震撼，是來自巨型恐龍的骨架化石與逼真的場景復原。你可以在這裏親眼目睹這些遠古巨獸的龐大身軀，了解它們的身體結構、生活習性和稱霸地球的演化故事。

5. 人類廳：溯源——我們從哪裏來

走進人類廳，觀察的目光轉向我們自身。人類廳圍繞靈長類演化軌跡，整合非洲、歐亞大陸及中國全境的古人類考古發現，重點展出兩廣地區珍貴的古人類化石研究成果。

在這裏，展覽替我們一步步梳理人類祖先走出叢林、演化成型的關鍵歷程，在古化石中尋找人類起源的答案。當你在這裏回望人類一路走來的足跡，或許也會對今天的自己有一個新的理解。

6. 生物廳：看見萬物生存大智慧

生物廳覆蓋全球各地的現生生物標本。它們以生物分類為導引，從生物的形態、結構、生理與行為等維度出發，系統展示動植物在飛行、偽裝、捕食、繁殖、協作、適應等方面的生存策略。

此前在深圳博物館深受歡迎的貝林珍稀野生動物標本包括了北極熊、非洲象、獵豹、尼羅鱷、長頸鹿等受國際公約保護的珍稀種，也已正式整體遷入生物廳，是展廳裏極具分量的看點。

7. 生態廳：原來一切都彼此相連

生態廳是深圳自然博物館裏一個充滿現實關懷的展廳——展廳把動物重新放回森林、草原、濕地、荒、海洋、極地與山地這些生態系統之中。捕食與防禦、求偶與繁殖、競爭與合作，以及外來物種入侵的影響，都在真實場景中展開。

這裏展示的不只是「有甚麼動物」，更是萬物如何彼此依存、共同生活。與此同時，展廳也通過展示全球氣候變化對生態的影響提醒着我們：自然的平衡，從來值得珍惜。

8. 家園廳：讀懂家門口的山海

展覽的終點回到了我們身邊。家園廳作為收官展廳，視線從全球收回深圳本土。依託深圳亞熱帶獨特的地理環境，這裏展出了本土原生物種、城市遷徙鳥類及珍稀保護動植物，以「山海連城」為線索，講述這座濱海城市與自然共生的發展故事。

寫在最後

深圳自然博物館的落子坪山並非偶然。作為後發區域，坪山保留了更多山水底色，而這座博物館正是深圳「山海連城」城市願景的具象表達。它不僅是知識殿堂，更是城市學會與自然共生的見證——從「速度深圳」到「生態深圳」，這座城市正在把尊重自然的考量，藏進公共空間的每一處細節裏。

深圳自然博物館

地址：深圳坪山區文祥路6號深圳自然博物館

交通：地鐵16號線沙壆站D出口，步行約873m；公交M151、M574、D53線至自然博物館西站

營業時間：周二至周日 9:30-18:00（17:30停止檢票）；每周一閉館（法定節假日、寒暑假除外）

