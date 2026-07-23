跟著星爺遊深圳！打卡《功夫女足》取景地　濱海/山野/城景3路線

周星馳導演新作《功夫女足》全國熱映中，這部由深圳市宣傳文化基金支持、深圳電影製片廠第一齣品的影片，全程在深圳取景拍攝與製作，堪稱近年來「深圳出品」在商業類型片上的一次重磅亮相。



《功夫女足》截至發稿日，累計票房已破15億元人民幣，暫列暑期檔榜首，相關話題持續佔據熱搜榜單，口碑與熱度同步走高。

（《功夫女足》香港版預告截圖）

當大銀幕上女足姑娘上演功夫與足球的奇幻交鋒時，觀眾會發現深圳的城市空間並非僅作為背景板存在，而是深度嵌入了故事的肌理，成為敘事本身不可分割的一部分。

一座城，就是一座影棚

深圳是國內稀缺的「全域複合型天然攝影棚」。這座城市在不到2000平方公里的土地上，同時匯聚了未來感十足的摩天都會、山海連城的自然風光、歷史人文的街巷肌理、科創工業的硬核空間、煙火氣十足的市井社區。

《功夫女足》影片取景跨度覆蓋福田、大鵬、坪山等多個區域。（深視新聞）

《功夫女足》的取景版圖恰好印證了這種複合優勢。影片取景跨度覆蓋福田、大鵬、坪山等多個區域——現代化體育場館承載熱血對決，濱海度假村安放日常温情，工業攝影棚托起天馬行空的視覺奇觀。城市空間不再是離散的風景切片，而是根據劇情情緒被有機調用，構成了一部電影的多重底色。

今天小編將4處電影同款取景地串聯成3條主題打卡線路，覆蓋濱海、城央、山野三大場景，帶你走進星爺鏡頭裏的深圳。

濱海治癒打卡線

路線：溪涌沙灘——中式海景別墅——濱海徒步騎行棧道



這條線路主打沉浸式濱海慢遊，適合安排一整天海濱行程。從電影同款場景到豐富的海上玩法，一次性體驗夏日海邊的全部樂趣。

電影裏女足隊員集訓的沙灘、教練組議事的別墅、充滿歲月感的復古石屋，諸多核心劇情都在此取景，影片官宣海報也拍攝於園區內的花園餐廳。

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溪涌度假村坐落於大鵬新區，擁有六百米細膩白沙灘與澄澈近海，懸空觀海棧道沿海岸線延展，濱海草坪與岸線相接。這裏也是深圳市沙灘排球訓練基地，赤腳踩在柔軟沙粒上，很容易代入姑娘們並肩訓練的日常。

目前，園區內的集訓沙灘已對外開放，影迷可以找到對應機位，復刻電影中的畫面；影片中出現的中式海景別墅正在進行實景還原，預計七月底正式開放。

沿環大鵬灣空中棧道徒步，可360°俯瞰溪涌玻璃海，日落時分氛圍感滿滿。

地點：深圳溪涌度假村



都市運動休閒線

路線：深圳市體育中心體育場——筆架山公園——深業上城



這條線路位於深圳中心區，打卡熱血球場核心取景地，步行即可串聯城市公園與商業綜合體，運動、觀景、逛吃無縫銜接，適合安排半日或一日都市休閒行程。

影片中女足競技、團隊逆襲的核心名場面，均在深圳市體育中心體育場拍攝完成。綠茵場上的奔跑與吶喊，看台之上的歡呼與掌聲，將「功夫+足球」的熱血氛圍推向極致。

這座體育場是深圳首個符合國際A類足球賽事標準的專業足球場，設有4.5萬座沉浸式看台，首排座位距離球場草坪僅9米，能近距離感受足球賽事的張力。

這裏也是中超深圳新鵬城足球俱樂部的主場，是深圳職業足球的核心賽場，承載着這座城市的運動熱情與足球文化。

打卡完綠茵場，步行即可抵達筆架山公園。作為深圳中心區的「城市綠肺」，園內山林葱鬱、步道綿延，散步休閒十分愜意。從筆架山公園通過空中廊橋可直達深業上城，這裏匯聚了各類餐飲、文創品牌與特色市集。

地點：深圳市體育中心體育場、筆架山公園、深業上城



山野漫遊線

路線：坪山體育中心體育館——坪山山海堂——馬巒山郊野公園



這條山野漫遊線路將名場面打卡、靜謐休憩、山野徒步結合，行程鬆緊有度。

片中極具記憶點的名場面——徐風（張藝興 飾）被雙雙（張小斐 飾）以鐵砂掌連扇兩手掌的經典戲份，正是取景於坪山體育中心體育館。

這裏擁有標準專業的運動場地與現代化場館空間，與影片青春勵志的運動氣質高度契合。場館日常面向市民開放，涵蓋足球、羽毛球等多元運動項目。

從坪山體育中心驅車約10分鐘，便可抵達坪山山海堂。影片裏兼具雅緻質感與自然氛圍的休憩場景，便取景於此。酒店坐擁坪山優越的山海生態資源，將山景海色融入建築空間，簡約沉穩的風格為電影畫面增添了不少高級質感。

休整過後，驅車十餘分鐘即可抵達馬巒山郊野公園。這裏藏着深圳規模最大的瀑布群，山間綠意葱蘢、溪水清涼，是夏日避暑、親近自然的好去處。沿着步道緩緩前行，聽水聲與鳥鳴，徹底卸下都市的疲憊。

地點：坪山體育中心體育館、深圳坪山山海堂、馬巒山郊野公園



一部深圳出品的電影讓更多人看見深圳的山海風光、溪涌的濱海風貌、體育中心的運動張力，共同組成了鏡頭裏鮮活的深圳影像。

電影外的深圳同樣精彩，這個夏天跟着《功夫女足》的鏡頭走遍深圳的山海與賽場。

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