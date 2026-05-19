深圳好去處｜打卡鹽田海山公園藝術塔　順遊燈塔圖書館/海濱棧道

這座充滿異國風情的藝術塔是一個非常小眾，很少人知道的地方，就藏在鹽田開了26年的海山公園裏。



藝術塔借鑑西班牙設計大師高迪的作品風格，塔尖是珍珠貝殼的造型，塔身為海螺造型，裏外都採用天然石塊和彩色瓷片作為裝飾，鑲嵌繪畫出各種豐富的圖案，又透漏着一股魔法世界裏的夢幻。

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這裏有很多適合拍照的小打卡點，枯藤攀月、爬山廊、波浪形座凳和七彩金龍……每個角落都色彩斑斕，視覺衝擊力十足。

走進藝術塔的內部，是充滿神秘感的「洞穴」，站在中心塔上，還能眺望遠處的海景～

小TIP：

建議晴天，身穿彩色服飾，會更出片喔



打卡完藝術塔，可以在公園裏休閒一下，梅花亭、鮮花時鐘、健身曲徑也很出圈。在小森林中散步，呼吸大自然的空氣，心情都愉悦放鬆了許多～

公園不算特別大，既然都來到了鹽田，周邊附近的景點，也不要錯過啦👇👇👇

1. 燈塔圖書館

是深圳離海最近的圖書館，外型像一座燈塔，顏值超高

2. 鹽田中央公園

就在燈塔圖書館旁邊，空曠的場地，享受海風吹拂，還有一隻可愛的大章魚。

3. 海濱棧道

緊挨在中央公園，沿着海邊棧道一路走，能欣賞到無敵海景。

公園：鹽田海山公園

地址：深圳市鹽田區深鹽路2100號

開放時間：周一至周日 全天開放

門票：免費

交通：地鐵2號線【海山站】C口步行880m



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