深圳博物館：最接地氣展品免費開放參觀　回味改革開放懷舊老物件

「別家博物館藏品是商周的，深圳博物館藏品是上周的。」



深圳博物館可能是「史上最接地氣的博物館」。

深博來了一批「上周剛退休」的展品

前不久，深圳博物館意外出圈，原因竟然是「深博的展品「樸素」到無需防盜」。

到底有多接地氣呢？走進改革開放展覽館，直接夢迴「80、90年代」的懷舊現場：老式搪瓷杯、鐵皮文具盒、大哥大、QQ公仔、金髮芭比、手持對講機……每件都讓人直呼「這個東西我家也有」。也難怪有網友調侃——「別家博物館藏品是商周的，深博的藏品是上周的」。

深博一件我一件，這裏的展品，主打一個「眼熟」！

「最不怕被盜」的頭銜火上熱搜後，還不少網友打趣——「偷回去做什麼？我家牀底下還藏着同款呢！」從家家戶戶坐過的板凳，到風靡一代人的芭比娃娃……這些看似「上周剛退休」的老物件，不僅是深圳人、甚至是幾代中國人共同的記憶。

而這波「當代文物」的走紅，讓博物館展現出了鮮活可感的一頁。在這裏，歷史不是遙不可及的「過去時」，而是我們親歷過的「進行時」。

它們不夠「老」，但足夠「真」

對了，這些展品當然不是考古挖出來的，而是一場全民參與的「回憶眾籌」——從1981年成立起，深圳博物館就開始了徵集改革開放以來的生活物品，默默留存時代的温度。

如今館藏的約24.4萬件當代物證中，改革開放相關物件就佔了19萬件。這裏沒有隔着玻璃的遙遠國寶，只有觸手可及的時代印記。畢竟，最鮮活的歷史往往帶着生活的温度，甚至一點可愛的「包漿」。

這些都是深圳人的「來時路」

1. 最新展品——上周的「舊同事」

昨天同事還在用的無人機，今天就在深博的展櫃看到了，這也許就是「深圳速度」。

2. 深圳人自己的「工裝風」

穿過的工服變成了「文物」，流水線上的青春也住進了博物館。

3. 童年玩具的「團建現場」

唱歌熊、芭比娃娃、兒童玩具……感覺家裏的玩具收拾收拾也能開展了（不是）。

4. 小木凳——祖傳洗頭寶座

每個廣東家庭都有過的同款木凳，起碼經歷過三代人的屁股。

5. 手機的進化史

家家戶戶一台的「煲電話粥」座機、當板磚用的「大哥大」——80、90年代的身份象徵，一排排嶄新的華為手機，差點以為走錯進了營業廳。

6. 啤酒&粟米油——從灶台轉戰到展廳

金龍魚：我以為自己是傳家寶，結果和啤酒一起成了時代標本。

7. 印花毛巾&被單——終極耐用單品

經典的粉色厚實被單和毛巾，洗到褪色只是入門，磨出毛邊才算過。

8. 「打工妹從鄉下帶來的茶芙」

「在展館逛了一圈，發現我最老？」

更多展品

如果你以為深博的展櫃裏只有「上周」的記憶，或許就錯過了這裏最完整的年輪。褪去調侃的外衣，改革開放史的展陳，其實是這片土地最深情的備忘錄。

從按鍵磨光的諾基亞，到歷經歲月的工服——展櫃封存的不只是舊物，更是一代人的熾熱回憶。它們讓奔湧向前的城市可以回望自己來時的腳印，也讓今天的我們能觸碰到那段始於平凡的流金歲月。

深圳改革開放史

展出日期：常設展

展覽時間：周二至周日 10:00-18:00（17:30停止入場，逢周一閉館）

展覽地點：深圳博物館金田路館（歷史民俗館）

展覽票價：免費，無需預約

交通導航：2/4號線市民中心站B出口



不止於懷舊，一座城市的「成長日記」

改革開放史之外，在歷史民俗館的三層常設展廳裏，從新石器時代的文明微光到農耕與海洋交織的嶺南民俗，深圳的歷史在這裏不曾斷章。當我們穿過那些熟悉的當代場景繼續深入，一個更為深邃豐滿的深圳也徐徐展開。

《古代深圳＆近代深圳》

以新石器時代為起點，《古代深圳》系統展示從新石器時代到明清時期的文明印記，通過大梅沙青銅器、南頭古城等文物，實證深圳擁有超6000年的開發史與深厚的海洋文化根基。

《近代深圳》則聚焦變遷，講述從鴉片戰爭到改革開放前的歷史，涵蓋九龍海戰、東縱抗日、寶安縣治等關鍵節點，揭示了深圳從邊防前哨走向開放前沿的百年曆程。兩者連綴，清晰呈現了深圳從邊陲之地到現代都市的歷史脈絡。

《深圳民俗文化》

偏現代的《深圳民俗文化》展廳則如一幅流動的嶺南民俗長卷，徐徐鋪開了廣府、客家與海洋三大文化支脈的生活畫卷。這裏不僅有碉樓與涼帽勾勒出的建築與服飾風情，更有開丁節、漁民娶親等節慶場景中流淌的人間煙火氣。

從威武的醒獅、競渡的龍舟等實體器物，到沙頭角魚燈舞等躍然屏上的非遺影像——展覽生動詮釋了這片土地山海交融、農漁並重的獨特文化肌理。

《世界野生動物標本展》

歷史之外，館內還有《世界野生動物標本展》，展出美國著名慈善家肯尼斯·尤金·貝林先生無償捐贈的部分野生動物標本，共82種159件，包括北極熊、非洲象、獵豹、尼羅鱷、長頸鹿等珍稀種類。展廳面積約800平方米，分為草原、森林、沙漠和北極4大展區，通過還原動物生存地區的原生態景觀環境，展現出一個跨越時間和空間的濃縮動物世界。

寫在最後：常有人說，深圳博物館缺少「鎮館之寶」。但或許，它最珍貴的收藏，從來不是某件歷史文物，而是這座城市與千萬人共同書寫的集體記憶。每一件看似普通的「上周」舊物，都是我們經過過的時代記憶的容器。

因此，當你在展廳聽見一句輕聲的「這個我家以前也有」，或許就是這座博物館最動人的內核——它從不試圖成為讓人仰視的殿宇，而是讓每個走進來的人都能坦然共鳴：「看，這就是我們走過的路。」

