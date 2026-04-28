深圳打卡景點8大推薦： 瑪絲菲爾大廈/觀瀾古墟/鹽灶古村　附地址

深圳小眾拍攝地。



自然風光、現代建築、歷史古蹟……穿梭於深圳的大街小巷，用鏡頭記錄瞬息萬變的都市景緻。

本期LOOK「8個小眾拍攝地」，收好這份清單，一起啟程~

深圳小眾拍攝地推薦

1. 瑪絲菲爾大廈：仿生建築藝術

落於龍華區的瑪絲菲爾總部大樓，以西班牙建築大師Antonio Gaudi的建築藝術為靈感，經由新西蘭著名建築師事務所 AVB 對自然生命形態和物質形態仿生再塑下，將仿生學與建築藝術巧妙地融合在一起。從高空俯瞰，如同一隻展翅的雄鷹。

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軸對稱、拋物線、螺旋線：流動的秩序感

藤蔓般的瓷片，樹冠般的屋檐……大量對稱設計則讓建築充滿了秩序感，而隨處可見拋物線和螺旋線帶來了天然的流動視覺。

瑪絲菲爾大廈

拍攝地址：龍華區浪靜路與一號路

拍攝小貼士：

1. 場館暫時不允許外人進入，除非有內部邀請。

2. 可以在場館外部拍攝，能夠看到大樓的絕大部分設計。

3. 俯瞰視角為無人機拍攝。



2. 觀瀾古墟：半墟藝術，半墟煙火

觀瀾古墟，深圳四大古墟之一，自清朝早期至今已有200餘年的歷史。這裏是深圳唯一完整保留下來的騎樓街區，在古墟里穿街走巷，看騎樓、碉樓、民居，彷彿走遊走於昔日的歷史場景中。

客家特色建築

經典的騎樓瀾閣、古炮樓、觀瀾古寺……這裏有着眾多特別的古韻點位，有些樓體上甚至還有着斑駁的字樣，給人們留下追尋歷史的線索。

觀瀾古墟

拍攝地點：龍華區觀瀾古墟

拍攝小帖士：

1. 免費開放，開放時間：08:00-22:00

2. 古墟整體不大，邊逛邊拍的話兩個小時左右就可以逛完了

3. 自駕可導航至觀瀾古墟停車場



3. 深圳婦兒大廈：繽紛萬花筒

經由荷蘭著名建築設計事務所MVRDV的改造設計，深圳婦兒童大廈以「繽紛萬花筒」的嶄新面貌亮相，置身其中，像踏入一個五彩斑斕的童話世界，明亮、深邃又温暖。

捕獲一道追光的彩虹

天氣晴好的時候，陽光作畫，整座建築像五彩的調色盤，仰拍的視角也風光無限。

深圳婦兒大廈

拍攝地址：福田區景田路78號（地鐵站-景田站B口）

拍攝小帖士：

1. 場館免費開放，開放時間：周二至周日 10:00-20:00

2. 大樓的整體需要在公路對面拍攝，過馬路需注意安全

3. 仰拍視角為廣角鏡頭拍攝



4. 深圳美術館（新館）／圖書館（新館）：藍天下的白色盒子

龍華區中梅路上，深圳美術館和深圳圖書館（新館）以其巨大的量感引人矚目，營造着莊嚴寧靜的氛圍。展館由KSP尤根·恩格爾建築事務所與築博設計事務所共同設計，大面積的懸挑結構除了帶來視覺震撼，藍天之下，開闊無限。

排列、交錯、秩序

立面的白色菱格元素有序地排列組合，貫穿着整個建築，形成了富有變化的立面肌理，無論是大景還是細節，都十分出片。

深圳美術館（新館）／圖書館（新館）

拍攝地址：龍華區民治街道騰龍路30號

拍攝小帖士：場館免費開放，入場需提前預約



5. 深圳科學技術館（新館）：巨型星際方舟

深圳科學技術館（新館），深圳最新的城市級地標，如一座來自宇宙的「巨型星際方舟」穩穩落於光明區的心臟地帶。

展館由全球頂級的「扎哈·哈迪德建築事務所」擔綱設計，整個建築呈現出流暢舒展的自然曲線。雙色金屬幕牆上由8萬餘片異形不鏽鋼板拼接而成，17米高的玻璃幕牆則為它的巨型取景框，形如宇宙中遨遊的「星際方舟」。

950個展項，覆蓋最全科技領域

館內共有950個展項，覆蓋了從天文地理、生物醫藥、基因密碼，到AI、低碳環保、智能製造、深海科技、通信技術等各個領域，以趣味、直觀的方式，向人們展示着最前沿的技術。

深圳科學技術館（新館）

拍攝地址：光明區光輝大道8號

拍攝小貼士：場館免費開放，入場需提前預約



6. 翠湖文體公園：山水連城

好風光總在高處，翠湖文體公園打造了一座離地面8米高的環翠廊橋，這裏的視野十分開闊，可以眺望羅湖梧桐山水，電視塔、弘法寺、深圳水庫也盡收眼底。

最高點：雙層六角亭

公園制高點為雙層六角亭，是深圳水庫與梧桐山景色的最佳點位。山頂還配有望遠鏡，以更細微的鏡頭捕捉連綿起伏的梧桐山。

翠湖文體公園

拍攝地址：羅湖區翠蔭路

拍攝小貼士：

1. 公園免費開放，無需預約

2. 公園最高點：雙層六角亭，登山需5-10分鐘

3. 梧桐山離公園有一定距離，可以使用長焦鏡頭拍攝



7. 深圳鹽灶古村：濕地公園裏的客家古村

隱於大鵬壩光的銀葉濕地公園的鹽灶古村，是有着百年曆史的客家古村落。圍牆內屋宇、廳、堂、井、廊院佈局錯落有致，號稱「九天十八井，十閣走馬廊」。

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客家風俗博物館＆古銀葉樹群落

這裏保留了50餘棟客家房屋，現在已化身成客家風俗博物館。村落三面環山、一面環海，相鄰海岸線上的灘塗濕地，生長着迄今為止發現的保存最完整、樹齡最長的天然古銀葉樹群落。

深圳鹽灶古村

拍攝地址：深圳大鵬新區鹽灶古村

拍攝小帖士：

1. 場館免費開放，無需預約

2. 植被較多，出行建議備驅蚊水



8. 鹽田高級中學觀景台：看海、看日落

藏身於鹽田高級中學路上的觀景台，可以遠眺鹽田港堆疊的彩色集裝箱和蔚藍大海。在這裏靜候彎道車輛駛過，就能夠拍攝一張極具電影感的畫面感。收穫治癒風景之餘，也十分出片。

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鹽田高級中學觀景台

拍攝地址：深圳鹽田高級中學觀景台

拍攝小帖士：

1.拍攝需注意安全

2.部分畫面為無人機拍攝



咔嚓，做一日城市攝影師~