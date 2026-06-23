龍崗好去處｜打卡深圳最美海上公路/溪涌度假村露營/玫瑰海岸漫步

深圳最美海上公路，深葵路。



在深圳，有條絕美的海上公路，叫深葵路。由背仔角為起點，自西向東，開往葵涌。

沿途山海相伴，串聯起大大小小若干個沙灘美景，可以自駕出行，也可以沿海邊棧道走走停停、拍拍逛逛，享受深圳這座海濱城市賜予的浪漫。

第一站：城市盡頭的燈塔，背仔角燈塔

此次「觀海之旅」的始發站是背仔角，也就是深葵路的起點。這裏有個著名的打卡點——背仔角燈塔，它藏在大鵬灣的角落裏，要沿着彎彎曲曲的濱海棧道徒步抵達。

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這一段海濱棧道光看着有點些燥無聊，但大海會不時給你送上驚喜。

遠眺海面時，蔚藍深邃猶如藍寶石，海浪洶湧翻滾，猛擊在岩石上奏起一曲交響樂。或轉角偶遇一片微小沙灘，此時海浪也變得輕手輕腳，連海水的顏色都變得柔和。

行至棧道終點，便是背仔角燈塔。紅白相間的色彩，十分引人注目，這是船隻回家的訊號，也是指引路途的信號。

遊玩TIPS：

1. 深葵路起點至大鵬華僑公墓路段封閉維修中，自駕無法抵達，徒步或騎行可走綠道，仍舊暢通。

2. 行至背仔角燈塔就是棧道終點了，棧道前方並不能通往下一個打卡點，需要回頭步行約800m至背仔角驛站，走綠道前往下一個地點。



第二站：小眾沙灘，溪涌度假村

這條濱海沿線上，溪涌度假村的知名度並不高。也許是因為這片海灘不如大小梅沙面積大，又或者是門票需收費的規則勸退了許多人。

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但小眾有小眾的好處，人相對更少，拍照時不會有路人誤入。來這拍婚紗照的新人也鬆了口氣，人少才能自在些，擺造型也放得更開了。

溪涌的沙灘也十分柔軟舒服，赤腳走也不覺得硌，有娃家庭可以帶上帳篷等裝備，來一場海邊露營。

遊玩TIPS：

遊客門票：成人20元（人民幣，下同）/人（露營費用另算）。

*140cm以下兒童/60歲以上長者免費。



第三站：一路向海，最美海上公路

從溪涌度假村向玫瑰海岸方向走，路上就會偶遇網上最火的「最美海上公路」段。

此段路地勢高，沒有建築和大樹的遮擋，廣闊的大海就在眼前，特別震撼。從西往東開的時候，甚至有種要往海里開的錯覺

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徒步前往的遊人們，可以選擇走公路旁並行的綠道，也能有奔赴大海的感覺。

這裏同樣是欣賞東部海岸線的最佳觀賞點，站在棧道上俯瞰大海，不用無人機也能拍攝上帝視角。

遊玩TIPS：

1. 如果想專程打卡此段路，可以導航至萬科17英里，往前走300m即可到達。或者導航至玫瑰海岸，往回走約1km即可到達。

2. 此處是禁停路段，切勿為拍照而違章停車哦！



第四站：值回票價，玫瑰海岸

沿海上公路下坡就是我們此行的終點站——玫瑰海岸。

這是深圳海邊非常有名的婚紗攝影基地，有花海、鞦韆、中式庭院等等幾十種風格的場景裝置，相信有很多深圳人的結婚大片都是在此誕生的。

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如果你要問我玫瑰海岸值不值得來？我會真誠地告訴你：它是能值回票價的。

除去婚紗攝影這一個標籤，這裏還是一個基礎設施完善的海邊度假勝地。有公交直達，停車位也充足，海岸線超長，沙灘厚實且柔軟。

室外攝影佈景可以隨便拍隨便用，只怕手機內存不夠用；餐廳、小吃、咖啡館也一應俱全，基本吃喝都能滿足......即使是工作日也有人專程前往。

遊玩TIPS：

遊客門票：成人40元/人，兒童及老人20元/人。



「深葵路遊玩指南」30秒快速閲讀版

給大家總結一下，遊玩深葵路一般有兩種出行方式：徒步或自駕。

徒步：戶外小白可以根據我們此次的路線遊玩來打卡：

背仔角燈塔—葵涌度假村（順便解決午飯）—海上公路S彎—玫瑰海岸



這段路也叫「環大鵬灣海岸綠道」，總長約4.35km，路途比較輕鬆，沿路有驛站或者便利店，補給歇腳都可以。戶外達人就可以挑戰直接從鹽田海鮮街作為起點或終點徒步，一路沿海而行，風景絕美。

自駕：由於深葵路起點（背仔角燈塔）至大鵬華僑公墓路段封閉維修中，自駕無法抵達。只能根據自己想要優先打卡的側重點來分配行程。

比較建議直接開車前往玫瑰海岸，停車在玫瑰海岸停車場，打卡海上公路S彎只需往回步行約1km，海灘遊玩拍照直接去玫瑰海岸即可。

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