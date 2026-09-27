深圳好去處｜4家小眾書吧推薦　海邊浪漫燈塔圖書館　聽海賞日落

深圳的夏秋季，更適合找一處空間「宅」起來，空調、冰咖啡、書......



推薦4家小眾書吧，去短暫逃離炎熱與嘈雜，安安靜靜待上半天。

1. 燈塔圖書館：海邊的浪漫圖書館

地鐵直達的海邊圖書館，純白的燈塔建築，窗外即是一望無垠的山海。

捧一本書，面朝大海，在風景裏閱讀、思考、發呆......簡直不要太愜意。

燈塔圖書館

地址：深圳鹽田區海景二路1019號（海景公園觀海平台東側）

交通：深圳地鐵8號線海山站B出口，步行約730米



2. 白鷺坡書吧：看書·聽海·賞日落

位於深圳灣沿岸的「最美玻璃書屋」，有室內外閱讀區可以選擇，除了看書，還能看海、看夕陽......

找一個下午，去靜靜等待日落橘子海吧。

白鷺坡書吧

地址：深圳南山區深圳灣公園白鷺坡

交通：深圳地鐵9/11號線紅樹灣南站A出口，步行約1.8公里



3. 溪木素年良伴書屋（蛇口店）：開了很多年的二手書屋

凌亂堆滿的書籍、昏黃的燈光......溪木素年空間不大，卻也因此給人一種「家」一般的感覺。

選一本帶着時光氣息的舊書籍、點一杯咖啡，在台燈下安靜閱讀，任由思緒沉浸到書中的世界。

溪木素年良伴書屋（蛇口店）

地址：深圳南山區蛇口工業一路3號順發商廈1樓

交通：深圳地鐵2號線蛇口港站C出口，步行約340米



4. 月島書店：未滿16歲禁止進入

書店這條看似離譜的「規矩」，卻正讓這裏成為了一處難得的安靜島嶼。

店裏可以找到很多小眾冷門書籍，文學、藝術......像是進入了一座寶藏之島，認真尋找，總能找到中意的那一本。

月島書店

地址：深圳福田區景田北三街梅富村11棟201室

交通：深圳地鐵9號線梅景站A2出口，步行約320米



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