深圳隱世景點｜10間風景絕美書吧　遠離喧囂　讀書賞海嘆下午茶

深圳的公園都有自己專屬的「精神療愈所」，在城市自然之間，尋找新的放鬆空間。



深圳公園新流量密碼：特色書吧

在深圳這座充滿活力與創新的都市森林中，隱藏着一個個治癒的精神角落，它們以一種靜謐而温柔的姿態，成為深圳公園流量的新密碼，這些角落，就是深圳公園裏獨具特色的書吧與圖書館。

與城市的喧囂形成鮮明對比，這些書吧大多依偎在鬱鬱葱葱的森林中，或是藏在花草繁茂的角落裏，又或是與海相伴，將大自然與人文精神完美融合。它們不僅有豐富的藏書、舒適的環境，還免費向公眾開放，是絕佳的放空好去處。

今日分享10家藏在公園裏頭的特色書吧

1. 雲端觀山海書吧

雲端觀山海書吧，位於鹽田半山公園帶核心區的雲海公園，地處海拔380米的半山平台。書吧設立在主體建築三層，有着360°的寬闊視野，可見天地，也見山海，一覽鹽田港全貌，被稱作是「深圳海拔最高的書吧」

+ 2

書吧整體設計也很前衛，室內採用全景落地窗設計，曲線造型的柔美和金屬質感的清冷剛毅形成鮮明的對比，頗具未來科技感。在雲端讀書，頗有一番韻味。

地址：雲海公園．深圳市鹽田區雲海廣場西北側

開放時間：周二至周五 8:30-19:30；周末及法定節假日 9:00-18:00



2. 梧桐書屋：山海間的巨型蒲公英

另一座山海地標——梧桐書屋，位於梧桐山國家森林公園內的梧桐亭，背靠梧桐山，與恩上濕地公園相鄰，身處觀景台便可將鹽田山海之景盡收眼底。

梧桐書屋設於梧桐亭二層，一整個環繞式建築，潔白牆面，全透明的玻璃牆，跟整個山谷的綠色融為一體。坐在靠近窗邊的位置，可以看藍天白雲，也能將山林的綠意收藏。很適合作為徒步經過的歇腳點，在這裏休息、閲讀、發呆都是不錯的選擇。

地址：深圳市鹽田區海山街道恩上濕地公園

開放時間：周一至周日 9:00-18:00



3. 環形樹屋：童話裏的360°全景玻璃樹屋

於南山河畔，螺旋而上的環形樹屋，到現在依舊是一個非常寶藏的小眾打卡地。環形樹屋依靠大沙河的自然優勢，以「海螺」為形象載體而設計，四周綠樹成蔭，在樹屋的中間也種滿了綠植，令其完美地融入自然密林之中。

螺旋階梯盤旋而上，兩層的高度，幾乎每個階梯都會設有閲讀區，無論是小朋友還是大人都喜歡坐在階梯上閲讀、辦公。二樓還有一個超大的露台，可以飽覽大沙河畔一覽無遺的景色。茶、咖啡、點心都不貴，點上一份，休閒時光即可開始。

地址：深圳市南山區桃源街道龍井路

開放時間：周一至周日 10:00-21:00



4. 桉與松藝術書吧：藏在森林裏的秘境空間

藏於公園綠意深處的精神充電站——桉與松藝術書吧，一個集多元文化的體驗空間，以自然與藝術交融的美學書吧。

+ 2

書吧整體是一棟臨湖而建的玻璃房，周圍被綠意盎然包裹，盡是自然之趣。室內是乾淨簡約的侘寂風style，高大的木書架穿梭其間，滿滿的自然氣息；一共兩層，一樓是書吧，二樓則是茶藝空間。這裏會不定時開展、藝術文化沙龍，大家在閲讀或自習時，都能得到充分的放鬆。

地址：深圳市福田區筆架山公園展覽館

開放時間：工作日 10:00-18:00；節假日 9:00-18:00



5. 藍書坊：克萊因藍房子

位於景蜜社區公園的藍書坊xUABB城市驛站，是深圳首個以城市建築文化為主題的新型文化空間，還榮獲了「2024年廣東最美公共文化新空間」的稱號。

+ 3

這棟克萊因藍房子，以「立體書」為特色打造社區閲讀空間，面積720平方米，建築類特色館藏有2400餘冊；館內分為文獻閲讀區、文創展示區、深港雙年展陳設區以及活動區和咖啡休閒區。

地址：深圳市福田區景蜜社區公園南側藍色建築

開放時間：10:00-18:00



6. 荷．美空間：何仙島上的孤島圖書館

「荷·美空間」位於洪湖公園的荷仙島上，獨棟白房子被荷塘包圍，巨型落地窗把美景攬進懷裏，還有供人休閒放鬆的萬冊圖書和四重藝術空間，書館之外，更是有樹林、廊橋、池塘可盡情釋放自我。

+ 1

建於荷仙島上的圖書館，把與「荷」相關的元素裝點在每一個角落，這裏有270度環繞落地窗，抬眼望去，即是「接天蓮葉無窮碧」的唯美畫卷，圖書館有3面落地大書牆，藏書量超過2萬件，可以滿足不同人群的閲讀需求。

地址：洪湖公園-羅湖區洪湖公園荷仙島

開放時間：周二至周日 9:00-18:00



7. 雲頂書吧：漂浮在空中的雲朵書吧

在北站中心公園，遠遠看，有一朵漂浮在空中的「巨雲」，它就是「雲頂書吧」。書吧是以「雲朵」為形狀打造的一座具備圖書館功能的建築，有着「藍天白雲，悠閒洽意」的意境理念。

室內以白色色調為主，沒有過多複雜的陳設，簡潔乾淨，呈現出一目瞭然的高級感。這裏提供免費借閲的書籍共6000本，各類書籍應有盡有；此外，這裏還可以直接通往空中連廊，在高處俯瞰深圳北站的風景～

地址：深圳市龍華區北站中心公園(深圳北站西廣場對面)

開放時間：周二至周日 10:00-18:00



8. 燈塔圖書館：離海最近的浪漫書吧

它是深圳離海邊最近的圖書館，整棟建築的造型融合了集裝箱輪船和燈塔的概念。俗話說燈塔是為海里的船指引方向，而燈塔圖書館寓意着書籍也將為我們的人生指引方向，這個本質上就已經格外浪漫了。

+ 1

圖書館小而精華：一樓可供讀者自助借還書的智慧設備和閲讀區，二、三樓配置特色館藏，四樓則配有天文望遠鏡可供讀者白天看海，夜晚探星。如果想更好地享受海景，可以選擇坐在室外，伴着海浪聲浪漫閲讀。

地址：深圳市鹽田區海景路海景公園觀海平台東側

開放時間：周一、周三至周日 12:00-19:00



9. 棲息圖書館：深圳最美的水上書吧

在大梅沙內湖公園還藏着一座潔白素雅的獨棟圖書館，通透的落地窗和潔白的紗幔在陽光的照耀下顯得整個圖書館高雅了起來。外觀造型以傳統歐式風格為主，融合現代簡約風，與室外湖泊渾然一體，相得益彰。

+ 1

室內則以白色為主調，營造出一種聖潔、高雅的文化殿堂氛圍；分為上下兩層，一樓主要以兒童書籍和餐飲區為主，坐在靠窗的位置拿本書喝杯下午茶，還能看到湖裏的黑天鵝；二樓則是相對獨立的閲讀區，非常的有意境。

地址：深圳市鹽田區環梅路1-711號

開放時間：周一、周三至周日 12:00-19:00



10. 遷鳥書吧：海邊的候鳥書吧

深圳的可以看海賞鳥的書吧又新增了一個，它就是位於深圳灣公園中灣閲海廣場內的「遷鳥書吧」，也是深圳首個可移動性模塊化公園書吧，於去年2月份正式開放。在這裏可以暢遊書海，遷鳥相伴。

書吧共有三層，室內總面積才120平方米，以白色為基調，木色點綴其中，與周圍的綠樹、藍天、大海相得益彰；從公共閲讀區、到私密閲讀區再到頂層露台，每個空間都能夠充分的與自然融合。書吧重點呈現鳥類、自然科普類圖書，同時也涵蓋其他種類的圖書，此外這裏也提供咖啡、茶飲和甜品。

地址：深圳市南山區沙河街道深圳灣公園中灣閲海廣場

開放時間：周一至周五 10:00-19:00 周六至周日 9:00-20:00



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】