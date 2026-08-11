深圳13大免費室內好去處！漂浮水上圖書館+全球最大設計博物館

深圳雨天免費遊玩指南，躲進這些室內好去處，度過一個慢悠悠的午後。



1. 深圳灣文化廣場：全球最大設計博物館

免費開放 匠作品牌館

春夏季在深圳總會碰上雨天，下雨的出行計劃似乎是比較受限的，但另一方面，雨聲隔開了喧囂，反倒讓人能安安靜靜地逛完一整座博物館、讀完半本書，或者只是坐在窗邊聽着雨聲發呆。今天小編推薦一份雨天免費遊玩指南，第一站從深圳灣文化廣場開始。

推薦兩處場館內免費的安靜空間，足夠你逛上一整個安靜的午後。5號展廳的匠作品牌館是免費開放的，以精品展陳、文化收藏、非遺體驗三大功能為核心，遊走期間，可以慢下來感受古韻和非遺文化之美。

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免費開放 設計物料圖書館 上百種物料原材庫

這裏也是深圳灣文化廣場的一處名片，設計感的天窗可以照到自然光，原木調裝潢，這裏也是設計師的秘密花園，免費對公眾開放——木材、石材、布料、金屬、紙張等上百種材料樣本被整齊地展示着。你可以觸摸每一種材質的温度，像在翻閲一本物料的百科全書。

匠作品牌館／設計物料圖書館

展館地址：深圳灣文化廣場

開放時間：周二至周日10:00-18:00（17:00停止入館）；每周一閉館（節假日正常開放）

交通方式：地鐵13號線人才公園站B1口

門票入場：館內的匠作品牌館、設計物料圖書館兩處空間免費開放，其餘常設展廳、主題特展均需要購票參觀



2. 龍華鋼琴博物館：深圳最大的歷史鋼琴博物館

還想推薦一座特別的博物館——「深圳 · 龍華鋼琴博物館」。雨天來到這裏，像是闖入了一座被時間遺忘的宮殿，這座博物館以歷史古董鋼琴為主題，約5300m²的展廳空間裏，陳列了近3000件與古鋼琴有關的珍藏品，免費對外展出。展品之珍貴，無論是不是古典音樂愛好者，都值得前來一看。

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258台古鋼琴 皆來自收藏家許經燕先生

博物館內展出的古鋼琴共有258台，均來自古鋼琴收藏家許經燕先生，所以又被叫做「一個人的博物館」。館內最「年邁」的鋼琴是一台誕生於1776年方形鋼琴，而其他的古鋼琴們，少說也有百來歲了。

博物館一共3層，分為不同的單元，展出了不同地區、不同時期、不同品牌的鋼琴。除了方形鋼琴、立式鋼琴和三角鋼琴之外，還有不少造型獨特的「變形金剛」。

龍華鋼琴博物館

展館地址：龍華區民治民福北路65號

開放時間：周二至周五08:30-17:30，周六至周日08:30-19:30，周一閉館

交通方式：地鐵5號線民治站D口出站後步行至「深寶茂大廈」

門票入場：免費，免預約



3. 羅湖圖書館：總建面7.7萬㎡ 21層書山疊境

下雨天走進圖書館，就像鑽進了一座精神避難所，外面雨聲淅瀝也與此刻的我們無關了，適合開啟一場專注的自習。推薦新開放的羅湖圖書館，升級後的羅湖圖書館，以「書山堆疊」為理念，這也呼應着羅湖「一半山水一半城」的氣質。

羅湖圖書館總建面7.7萬㎡，一共21層，目前已對外開放1-16層。一樓設有鴻蒙智能大廳、長者與盲文閲覽區及24小時自助圖書館；二三樓為兒童繪本與青少年閲覽空間，四至十六分佈着設計、健康生活、深港文化等特色展區。

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全國首個鴻蒙科技圖書館

作為全國首個鴻蒙科技圖書館，羅湖圖書館把智慧閲讀也落到了實處。聽館內員工介紹，在這裏每一本書都有配備二維碼，即便不在館內，也能通過手機一鍵查詢書籍的館藏狀態與具體位置，避免了跑空的情況。更搭配鴻蒙版自助借還機、數字人館員「羅小圖」、智能分揀機器人等，科技的加持，讓書籍流轉高效有序。

羅湖圖書館

展館地址：羅湖區怡景路1016號羅湖圖書館

開放時間：9:00-21:00（周二至周日，逢周一閉館）

交通方式：地鐵5號線（環中線）怡景站C出口

門票入場：免費，免預約



4. 深圳百姓書房：深圳24小時「玻璃書房」

如果喜歡更小而美的閲讀空間，福田的「百姓書房」會很合你心意。這間玻璃外觀的建築，是位於福田的「百姓書房」。整座書房4層樓高，是一處將閲讀、自習空間、藝術融為一體的集合空間。其中一樓公共閲讀區及自習室，對外24小時免費開放，亦是平日能安靜學習的新去處。

書房對外一側，是成面落地玻璃幕牆，天氣晴好時陽光透進室內，雨天則能收穫朦朧的綠意，猶如一個巨型玻璃方盒，閲讀累了抬頭很是治癒。

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24小時免費開放 150個閲覽座位

4層樓的玻璃幕牆，讓書房空間通透明亮，具有呼吸感，整座書房設計為極簡原木風格，迴旋樓梯將四層空間串連。一、二樓為公共閲讀區及活動區，陳列了2萬冊圖書的「通天書架」。

2樓有6間單人自習室「靜思房」，1樓還有6人間自習室「時習館」24小時開放，4樓頂層空間還設置了「心理諮詢室」、「冥想室」等空間，靠窗一側還擺放了健身器材可供使用。

深圳百姓書房

展館地址：百姓書房(檔案大廈店)

開放時間：周日至周四9:00-21:30；周五至周六9:00-22:00；逢周一閉館；獨立24小時閲讀區全年無休，自習室需線上預約

交通方式：地鐵1/6號線科學館站D/F出口、9號線紅嶺南站A出口

門票入場：免費進入



5. 南山書房弘毅閣：低頭看書 抬頭見綠

荔香公園內，還有一家「南山書房·弘毅閣」，也是一處適合待上一整天的安靜空間。館內開闊明亮的空間，加之安靜温暖的氛圍，讓弘毅閣成為附近居民常來蝸居的「閲讀基地」。

落於荔香公園 多樣的閲讀空間

弘毅閣藏書10000冊之餘，還開放了一、二層空間，這裏有獨享一片窗景的沉浸式閲讀座位、休閒閲讀區的共享座位、敞亮的階梯閲讀區……低頭看書，抬頭便能遇見滿目綠意。

書房外，綠意盈盈的荔香公園裏種植了1000多棵荔枝樹，還有一片開闊平坦的大草坪。雨停時出去走走，大口呼吸雨後植物的清新氣息，也是一種充電方式。

南山書房弘毅閣

展館地址：南山區南頭荔香公園西門公交站旁

開放時間：8:00-23:00；親子區域8:00-21:00，逢雙周周一閉館

交通方式：地鐵12號線南頭古城A出口，步行約600米抵達荔香公園西門

門票入場：免費進入



6. 深圳圖書館（北館）：白色菱形「方盒子」

若想串聯起自習閲讀和看展，龍華紅山有兩座地標級場館接連在一起。「深圳圖書館北館」建築面積約7.2萬平方米，與深圳美術館（新館）相連，兩館均由KSP尤根·恩格爾建築事務所與築博設計事務所共同設計，將其打造成一個新的文化交匯點。

遙望北館，白色方盒子的造型讓人一眼即識。圖書館共8層，地下3層為智能書庫，地上5層。在室內，高挑的設計與暖色燈光將館內烘托出温馨氛圍。

深圳圖書館（北館）

展館地址：龍華區民治街道大嶺社區騰龍路30號1棟

開放時間：周二至周日9:00-21:00；一樓悦讀大廳7:00–23:00；周一僅開放局部區域

交通方式：地鐵4/6號線至「紅山」站A1出口，步行約300米

門票入場：免費，免預約



7. 深圳美術館（新館）：純白編織紋理盒子

結束閲讀後，可以步行至隔壁的深圳美術館欣賞畫作，放鬆一下。巨大屋蓋引人矚目，營造着莊嚴寧靜的氛圍。大面積的懸挑結構除了帶來視覺震撼，圍合而成的庭院效果，也為人們提供了凝神、放鬆的場地。

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近期展覽清單 免費開放

深圳美術館（新館）建面約66000平方米，僅藝術展廳合共就有18個。一樓挑高13米，逐層而上，每一層都有大面積的公共空間映入眼簾。在這裏推薦近期值得一看的展覽。

深圳美術館（新館）

展館地址：龍華區民治街道大嶺社區騰龍路30號1棟（騰龍路與中梅路交叉口東北250米）

開放時間：周二至周日10:00-18:00（17:30停止入館）；周一閉館（法定節假日除外）

暑期延長營業時間（2026年7月2日-8月31日）：周五、周六10:00-21:00（20:30停止入館）；周二至周四、周日10:00-18:00（17:30停止入館）

交通方式：地鐵4/6號線至紅山站A1出口，步行約300米

門票入場：免費，免預約



8. 灣區之眼：全球最大實體書城

寶安的朋友們，不妨去中心區的「灣區之眼」逛逛。這裏是深圳新一代文化綜合體「灣區之眼」，設計師以地景建築為筆，勾勒出2萬多平方米的屋頂星空花園。

這裏不只是書城的單一身份，更是多元融合的文化生活場域。館內匯聚近10萬種、超30萬冊精選好書，還有由國際先鋒藝術團隊打造的「藝術花園、人文萬象、歡樂META」三大主題閲讀空間。下雨天來到這裏，鏤空穹頂灑下柔和的自然光，雨聲被隔絕在外，心情也隨之變得愜意。

3大閲讀空間之外 更有灣區民俗館／首店／旗艦店

三大主題閲讀空間灣區民俗館——通過非遺展陳與數字科技，生動演繹嶺南文化脈絡；更有大批城市首店、旗艦品牌入駐，形成文化消費新聚場。集閲讀、觀展、休閒、社交於一體，重塑現代人的精神生活棲息地。

灣區之眼

展館地址：寶安區寶華路1號灣區之眼

開放時間：周日至周四10:00-22:00、周五至周六10:00-22:30

交通方式：地鐵5號線寶華站A1口直達

門票入場：免費，免預約



9. 寶安區圖書館：漂浮在水上的圖書館

如果想找個地方安安靜靜看一下午書，寶安圖書館也很適合。館前的水面波光粼粼，遠觀建築仿若立於水上，因此也被稱為「水上圖書館」。這裏可以自助借書，周圍配套設施齊全、用餐也很方便。

室內原木通頂 純白透光

有別於外立面的波紋動感，館內的安靜與沉默，是另一種無聲的美。温暖舒適的木質調加之光影與天花板的褶皺設計，高挑的空間與暖色燈光，亦將館內氛圍烘托得十分温馨愜意。

個人最喜歡二樓的綜合借閲區，右側是一面5米高的玻璃牆，即使在室內也能最大程度獲取自然光線，無論何時來此，這裏幾乎坐不缺席，想起那句「讓城市因熱愛閲讀而受人尊重。」

寶安區圖書館

展館地址：寶安區新安街道寶興路1號

開放時間

主閲覽區：周二至周日9:00-21:00，周一閉館

研習廳(自習室)：

常規營業時間：周一至周日7:30-22:00

暑期延長營業時間（2026年7月2日-8月31日）：周一至周日6:30-22:00

24小時自助圖書館：全年無休，24小時開放

嬰幼兒圖書館：周二至周日10:00-17:00

交通方式：地鐵5號線寶華站D口，步行250米

門票入場：免費，免預約



10. 光明文化藝術中心：4大展館 5大藝術空間

住在光明的朋友們在下雨天，不妨去光明藝術中心，度過慢悠悠的一日。

場館由美術館、演藝中心、圖書館、城市規劃展覽館、文化綜合區5大功能區組成，面積達13萬平方米，是深圳北部片區規模最大的藝術建築。在這裏可以看書觀展，散步放空，時間好似也被撥慢了流速。

光明文化藝術中心

展館地址：光明區創投路與觀光路交叉口

開放時間：館內圖書館、美術館周二至周日10:00-18:00，周一閉館

交通方式：地鐵6號線鳳凰城站B出口，步行450米

門票入場：免費，免預約



11. 深圳博物館歷史民俗館：承載城市記憶的文化場館

繼續往城市中軸走，來到深圳博物館歷史民俗館，場館共三層，擁有四大常設免費展廳，足夠消磨一整個午後。

一樓設有貝林世界野生動物標本展，二樓分佈古代深圳、近代深圳、深圳民俗文化三大展廳，復刻清代觀瀾古墟街巷場景，陳列廣府、客家、海洋疍家民俗器物，農耕器具一一呈現，還原本土嶺南生活風貌，三樓為深圳改革開放史展廳。沿着展線緩步遊覽，讀懂深圳的城市脈絡。

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推薦深圳改革開放史展廳 這裏的展品主打眼熟「接地氣」

走進深圳博物館的改革開放史展廳，直接夢迴「80、90年代」的懷舊現場：老式搪瓷杯、鐵皮文具盒、大哥大、QQ公仔、金髮芭比、手持對講機……這些看似「上周剛退休」的老物件，不僅是深圳人、甚至是幾代中國人共同的記憶。逛展期間可以感受到，歷史不是遙不可及的「過去時」，而是我們親歷過的「進行時」。

深圳博物館歷史民俗館

展館地址：福田區金田路深圳博物館（歷史民俗館）

開放時間：周二至周日10:00-18:00（17:30停止入館）；周一閉館（法定節假日除外）

暑期延長營業時間（2026年7月2日-8月31日）：周二至周日9:00–20:00（19:30停止入場）

交通方式：地鐵2/4號線市民中心站B口

門票入場：免費，免預約



12. 深圳博物館古代藝術館：膠囊電梯博物館

不遠處的深圳博物館「古代藝術館」則是另一種氣質。它曾被譽為國內最現代化的博物館，也被評為「深圳改革開放十大歷史性建築」。最吸睛的則是大堂內三部電梯皆為黑白配色、膠囊式設計，令其本身成為藝術品般的存在。

場館內共有4層13個展廳，搭乘膠囊電梯至頂層，通過螺旋式迴廊由上至下觀展，這樣便可一次逛完所有展廳，設計得十分便捷。

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免費開放 4大常設展覽

古代藝術館旨在收藏、研究和展示中國古代藝術文物。目前有4大常設展覽，皆是建館來最精彩的古代文物收藏，涵蓋古代陶瓷、青銅與契齋藏印的各類重要收藏。其中不乏一、二級文物展品，在這裏可以真切感受到文物與你面對面地述說歷史。

深圳博物館古代藝術館

展館地址：深圳市福田區同心路6號

開放時間：周二至周日10:00-18:00（17:30停止入館）；周一閉館（法定節假日除外）

暑期延長營業時間（2026年7月2日-8月31日）：周二至周日9:00–21:00（20:30停止入場）

交通方式：地鐵1、6號線科學館站A出口

門票入場：免費，免預約



13. 南山博物館：深圳最熱門的博物館

南山博物館一直是深圳最熱門的博物館之一，絕大部分展覽都免費。

今年暑期（7月4日至8月31日）新增周五、周日夜間延時，周六也有常規夜場，開放至21:00，平日裏逛展又多了一個選擇。

南山博物館

展館地址：南山區南山大道2093號

開放時間：周二至周日10:00-18:00（17:30停止入館）；周一閉館（法定節假日除外）

暑期延長營業時間（2026年7月2日-8月31日）：周五、周六10:00-21:00（20:30停止入館）；周二至周四、周日10:00-18:00（17:30停止入館）

交通方式：地鐵1、12號線桃園站B出口

門票入場：免費，免預約

