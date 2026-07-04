深圳南山海邊白鷺坡書吧 聽著海浪聲閱讀 踩單車賞紅樹灣浪漫日落

深圳發呆指南「白鷺坡書吧」，在蜿蜒的城市海岸線，看書，聽海，等日落。



今天，我們就在書店見面吧。

深圳「日落書店」· 白鷺坡

深圳海邊書店「白鷺坡書吧」位於深圳灣公園白鷺坡，紅樹灣的臨海區域，在這裏看海看日落、發發呆，感受海邊城市獨一份的浪漫。

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直觀大海 · 室外閲讀區

坐在室外的閲讀區，低頭看書，抬頭望海，一旁樹木，一旁日落。

三面玻璃幕牆 · 臨窗而坐

書吧室內有三面玻璃幕牆，臨窗而坐，抬眼即是大海、樹林與日落。一位不時拿起放大鏡讀書的老爺爺，倚靠着海岸，在這裏靜坐一個下午。

書吧還有3間私密閲讀區，以書架為柵欄，隔斷出隱秘的閲讀空間，窗外是一片樹林。

室內空間 · 白鷺元素

店內面積不算太大，有正側兩個門以及單獨的母嬰室，連吊燈都是白鷺元素。到了傍晚，金黃色的光照進店內，增添暖意。

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三面落地書牆

3面落地書牆，包裹公共閲讀區以及讀書的人。無論哪個時代，紙書的氣味及觸感都不可替代。

讓城市因熱愛讀書而受人尊重。

建築 · 低飽和灰

書吧的建築色系為低飽和灰，拼接玻璃幕牆，光影灑下時，樹影映於牆面，這棟關於書籍的建築，不動聲色地成就了白鷺坡的一番美景。

散步 · 白鷺坡

白鷺坡，背靠濱海大道，全年免費開放，這裏的海岸線曲折蜿蜒，是散步發呆的好去處。

在白鷺坡 · 發呆看日落

夕陽下的白鷺坡，靜謐且純粹，還遇見了一對日落下的小夫妻。

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在白鷺坡 · 踩單車

即便是冬天，還是有很多人願意來白鷺坡踩單車，沿平坦的海邊棧道，朝黃昏駛去。

在白鷺坡 · 靜坐於草地

不止海邊，樹林也是日落觀賞地，餘暉照在枝幹及葉子上，平行的樹影，皆是黃昏的限定美景。

正在讀書的人，也成為了風景。

白鷺坡書吧

地址：深圳灣公園-白鷺坡

交通：近地鐵11號線紅樹灣南站，出地鐵還需步行1.3km

營業時間：10:00-21:00

