深圳南山海邊白鷺坡書吧 聽著海浪聲閱讀 踩單車賞紅樹灣浪漫日落
撰文：ShenzhenLOOK
出版：更新：
深圳發呆指南「白鷺坡書吧」，在蜿蜒的城市海岸線，看書，聽海，等日落。
今天，我們就在書店見面吧。
深圳「日落書店」· 白鷺坡
深圳海邊書店「白鷺坡書吧」位於深圳灣公園白鷺坡，紅樹灣的臨海區域，在這裏看海看日落、發發呆，感受海邊城市獨一份的浪漫。
+7
直觀大海 · 室外閲讀區
坐在室外的閲讀區，低頭看書，抬頭望海，一旁樹木，一旁日落。
三面玻璃幕牆 · 臨窗而坐
書吧室內有三面玻璃幕牆，臨窗而坐，抬眼即是大海、樹林與日落。一位不時拿起放大鏡讀書的老爺爺，倚靠着海岸，在這裏靜坐一個下午。
書吧還有3間私密閲讀區，以書架為柵欄，隔斷出隱秘的閲讀空間，窗外是一片樹林。
室內空間 · 白鷺元素
店內面積不算太大，有正側兩個門以及單獨的母嬰室，連吊燈都是白鷺元素。到了傍晚，金黃色的光照進店內，增添暖意。
+3
三面落地書牆
3面落地書牆，包裹公共閲讀區以及讀書的人。無論哪個時代，紙書的氣味及觸感都不可替代。
讓城市因熱愛讀書而受人尊重。
建築 · 低飽和灰
書吧的建築色系為低飽和灰，拼接玻璃幕牆，光影灑下時，樹影映於牆面，這棟關於書籍的建築，不動聲色地成就了白鷺坡的一番美景。
散步 · 白鷺坡
白鷺坡，背靠濱海大道，全年免費開放，這裏的海岸線曲折蜿蜒，是散步發呆的好去處。
在白鷺坡 · 發呆看日落
夕陽下的白鷺坡，靜謐且純粹，還遇見了一對日落下的小夫妻。
+2
在白鷺坡 · 踩單車
即便是冬天，還是有很多人願意來白鷺坡踩單車，沿平坦的海邊棧道，朝黃昏駛去。
在白鷺坡 · 靜坐於草地
不止海邊，樹林也是日落觀賞地，餘暉照在枝幹及葉子上，平行的樹影，皆是黃昏的限定美景。
正在讀書的人，也成為了風景。
白鷺坡書吧
地址：深圳灣公園-白鷺坡
交通：近地鐵11號線紅樹灣南站，出地鐵還需步行1.3km
營業時間：10:00-21:00
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