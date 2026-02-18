深圳鹽田大梅沙巨型落地窗「棲息」圖書館 湖心島上靜享閱讀時光

棲息圖書館，開在湖畔的書房，午後微風習習，流水作伴，一起在書海裏棲息。



深圳「湖畔圖書館」，開在鹽田大梅沙

沿湖而建 白色「棲息圖書館」

坐落在鹽田大梅沙奧特萊斯的「棲息」圖書館，是一座獨棟的白色歐式風格建築。平日裏往來的人流不多，整個建築就這樣盪漾在湖心島中央，安靜且自在。晴朗午後，波光粼粼的湖面也令人着迷。

巨型落地窗 紗幔與光為伴

圖書館有着一整面的透明落地玻璃窗，以白色紗幔為點綴，陽光肆意傾瀉其中，讓空間時刻通透明亮。擇一天晴在這裏閱讀靜坐，心情也十分豁然開朗。

窗外，是湖光漣漣

另外，棲息圖書館落於內湖公園，全年免費開放，小橋流水潺潺，午後倒影旖旎。倚窗靜坐，陽光下水面泛起星星點點，收穫一片湖光漣漣。

雙層空間，在陽光下閱讀

281.1平米 藏書約30萬冊

棲息圖書館為公益圖書館，建築面積281.1平方米，共兩層，館內有着約30萬冊的藏書，攜帶身份證件即可外借圖書。

館內閱讀區域 可容納近百人

這裏分別設有單人、雙人、四人座位以及32人的長桌座位區，可同時容納近百位讀者。靠窗邊是館內較為搶手的位置，窗外斑駁樹影切切，抬眼便可一覽明媚。除了提供日常閱讀棲息地，圖書館也會不定期舉辦的分享會等活動。

200米外，是海

距離圖書館200餘米，是大梅沙海濱公園，步行即可抵達，無需門票便可入園。結束閱讀後，讓眼睛在這片湛藍中放鬆一下。

偷得浮生半日，我們好好閱讀一本書的時間吧。

棲息圖書館

地址：鹽田區大梅沙奧特萊斯(內湖公園15號橋北)

交通：

1. 深圳地鐵2/8號線大梅沙站C出口，步行632米左右

2. 自駕可導航至奧特萊斯商場停車

開放時間：周一至周四 10:00-20:00；周五至周日 10:00-22:00，免費開放，無需預約

