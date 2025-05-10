深圳6間文青最愛「海邊圖書館」　大梅沙深圳灣看書看海極寫意

撰文：ShenzhenStyle
出版：更新：

在深圳，圖書館可以在公園綠地上，在湖邊樹林中，或是海邊。

今天，推薦6座佇立在「海邊的圖書館」，在海書房中尋找阿勒泰世界。

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海邊圖書館，低頭看書，抬頭看海

1. 棲息圖書館：湖畔獨棟空間，宛如聖潔教堂

棲息圖書館坐落於鹽田大梅沙奧特萊斯，獨棟的白色歐式建築依靠湖心島畔，碧綠的湖水中，偶有黑天鵝在湖上來回遊曳，靜謐愜意。

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棲息圖書館有着一整面的透明落地玻璃窗，以白色紗幔為點綴，陽光肆意傾瀉其中，宛如一座聖潔高雅的教堂。

窗景湖光旖旎

室內靠窗的位置最為搶手，近距離看波光粼粼的湖面，室外是湖畔小花園，在樹下坐着喝咖啡閲讀，趁着和煦陽光，或只是坐着發發呆也很滿足。

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棲息圖書館為公益圖書館，佔地面積281.1平方米，館內有着約30萬冊的藏書。一樓主要以兒童書籍和餐飲區為主，二樓則是相對獨立的閲讀區，可同時容納近百位讀者。

這裏並不強制消費，在附近遊玩可免費休憩閲讀，攜帶身份證件即可外借圖書。

棲息圖書館
地址：深圳鹽田區環梅路大梅沙奧特萊斯
交通：深圳地鐵8號線大梅沙站C出口，步行約625米
時間：週一至週四10:00-20:00，週五至週日10:00-22:00

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2. 聽海圖書館：海邊360°玻璃小木屋

在大梅沙海邊，有間360°玻璃環繞的木屋書吧，這裏遠離了喧囂的人羣，宛如一個隱秘於世外桃源的靜謐角落，它就是「聽海圖書館」。

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這是一座無人值守的自助式圖書館，只需攜帶「圖書館之城讀者證」或身份證刷卡進入很方便。

光影閲讀空間·自然通透

原木的空間像是身處海邊的小木屋中，整體通透明亮，陽光順着百葉窗撒下，空間不算大，但勝在小而美。

聽海圖書館內劃分多個閲讀空間，海景卡座區、長桌區、蒲團區......隨意選上一本感興趣的書，找個寧靜的角落，便可以一邊聆聽海浪的聲音，一邊沉浸在書的世界裏。

海風·沙灘·踏浪

走出安靜的圖書館，一旁就是大梅沙海濱公園，秋日的陽光終於沒有那麼強烈，踏浪踩沙，享受着微風輕拂，看着遠處海天一色的美景，心情格外舒暢。

聽海圖書館
地址：深圳鹽田區沙鹽梅路89號大梅沙國際水上運動中心側門
交通：深圳地鐵8號線大梅沙站B出口，步行約338米
時間：週一、週三至週日12:00-19:00（週二閉館）
TIPS ：進館需持有「圖書館之城讀者證」或攜帶身份證

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3. 遷鳥書吧：深圳灣沿岸，咖啡圖書館

遷鳥書吧，面朝深圳灣公園，是人們看海與觀鳥之餘的短暫歇息地。這棟白色建築是公園內的「人氣王」，就連門前的草坪上長滿了來看海的人兒。

一整面玻璃櫥窗面朝大海，坐在窗前閲讀，享受慢時光。

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遷鳥書吧的窗户像是取景器，以不同的角度將綠樹、藍天、大海框進室內，更是將深圳灣海天一色的美景盡收眼底。

公共閲覽區、私密閲讀區和頂層露台，書吧的三層空間內陳列了2000餘冊圖書，涵蓋社科、文學、經管、旅遊、美食、攝影、藝術等圖書種類。

圖書閲覽服務之外，書吧內還提供咖啡、茶飲、甜品等，並且會不定期舉辦各類文化活動。

遷鳥書吧
地址：深圳福田區深圳灣公園A區中灣閱海廣場
交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站A出口，步行約396米
時間：週一至週五10:00-19:00，週末、節假日9:00-20:00

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4. 白鷺坡書吧：看書，看海，看日落

同樣是在深圳灣海岸沿岸，白鷺坡書吧四周被大海與綠林環繞，醒目的落地窗被譽為「最美玻璃房書屋」。

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這是一家以白鷺為主題的高顏值書吧，從窗花到燈飾，隨處可見白鷺裝飾，為書店增添了不少浪漫的色彩。

書吧內有公共閲讀區和私人閲讀區，「i人」和「e人」可按需選擇，面積不大，但滿足基本的閲讀需求完全不在話下，不妨挑一個陽光燦爛的日子來給自己找點精神食糧，舒服又愜意~

倘若想近距離感受海風迎面，推薦室外閲讀區，除了看書，還能看海、看日落、看樹影，看書看累了的時候，坐在藤椅上發發呆，也是一種不錯的享受。

看一場日落放映的電影

在書吧門前的草坪，偶遇橘子海，夕陽西下的深圳灣公園，樹林斜陽，平緩的山坡被夕陽染色，眼前彷彿一部節奏緩緩的電影，隨意按下快門，便能將瞬間定格成永恆。

白鷺坡書吧
地址：深圳福田區深圳灣公園白鷺坡
交通：深圳地鐵9/11號線紅樹灣南站A出口，步行約1.8公里
時間：週一至週五10:00-21:00，週六至週日09:00-21:00

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5. 燈塔圖書館：書籍是屹立在時間的汪洋大海中的燈塔

燈塔圖書館是深圳離海邊最近的圖書館，眼前就是鹽田港，還能遠眺對岸香港的山海。

純白的燈塔建築守望於此，為海裡的船指引方向，而燈塔圖書館也寓意着書籍為我們的人生指引方向，這個本質上就已經格外浪漫了。

+1

若想有面朝大海的閲讀體驗，可上至二層落地窗閲讀區，哪怕是最小的一扇窗，窗外都是一望無垠的絕美海景，濃厚的浪漫氣息讓閲讀更添一分享受。

館內的書籍偏自然科學，有趣的是頂層的書幾乎都是天文科幻類，在這裏對着遼闊的海天閲讀，想象力也會放飛的更遠......

燈塔圖書館
地址：深圳鹽田區海景路海景公園觀海平台東側
交通：深圳地鐵8號線海山站B出口，步行約730米
時間：週一、週三至週日12:00-19:00（逢週二閉館）

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6. 悅海圖書館：海邊棧道，安靜空間

悦海圖書館位於大梅沙海邊棧道上，如果不細心尋找，很難發現這裏還有一處書吧。

不規則的外形透着幾分獨特的設計感，相對小眾的位置也讓它顯得格外安靜，靜靜地座落在蜿蜒的盤山公路旁。

+3

悦海圖書館以海洋科普為主題，如果對海洋知識感興趣的小夥伴千萬不要錯過，但實際館內的書籍卻也不限於科普，市面上的不少暢銷書在這裏也能找到。

一線海景·散步海濱棧道

旁邊就是長長的海濱棧道，看完書可以選擇去吹吹海風，看看日落，或是沿着山邊的公路散散步，一覽山景海港。

悦海圖書館
地址：深圳鹽田區梅沙街道大梅沙海濱棧道驛站
交通：深圳地鐵8號線大梅沙站A出口，步行約1.7公里
時間：週一、週三至週日12:00-19:00（逢週二閉館）

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去圖書館記得帶上漂亮筆記本，體驗瘋狂蓋章的快樂。（ShenzhenStyle提供）

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【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】

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