兩個釜山女子首爾同居寫書寫貓寫雜碎｜劉美兒專欄｜影島筆記

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-04-25 12:00

相比起以「勵志」，讀《兩個女人住一起》（台灣時報出版），我更加認為這是一本溫暖動人的、有關創意工作者生活日常的散文集。

文：劉美兒

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金荷娜與黃善宇，均從事文字與媒體相關職業，背景相若，同樣來自釜山，一個在海雲臺，一個在廣安里，兩個地區，皆以海水浴場聞名。自小與藍藍大海相伴，套作者的話，那是連漢江都無法比擬的清爽景觀。分別約莫十八、十九歲離家，到節奏急速的首都城市，經過多年獨居生活後，機緣之下在首爾相知相識，與四隻貓一起，同共營造一個「非關愛情」的家。

每人一篇文章的編排，觸及事業、晚年生活願景、眼下共居的繁文縟節，讀來猶如一場美好且坦誠的人生對談，觀照世上。「獨飯」這個觀念之於韓國，顯然是對傳統「共食」及群體生活文化的一種抗衡主張。散文集最有趣之處，是沒有拘泥於單一觀點，反倒仔細勾勒於家中成長，繼而離家、長年獨居、回頭再期待與他人共居的思考動線。但肯定的是，同住的渴望，並非只有結婚才能解決，更不必然需要擔起「為人媳婦」的沉重角色。

儘管家居就像酒館和藝文空間那樣，從書到貓兒，從朋友到音樂，無一所缺，作者們無意賣弄所謂「文青」浪漫，畢竟實踐理想生活，種種俗務如找房子、貸款、家務分配，都一一具體描寫。「不過兩人住在一起，不需要喜歡一模一樣的東西，就像理解某些人不代表彼此就會親近，而無法理解的人也能一起生活。」從個性到生活習慣的巨大反差，彷彿印證了soulmates 並不需要事事一致；從微小雜碎上，互助掛心，已夠意思。

（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：離開大海後的「非愛情」同居生活。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

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