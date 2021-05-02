韓劇厲鬼非因刻意作惡而是有冤未了｜劉美兒專欄｜影島筆記

撰文： 劉美兒 最後更新日期： 2021-05-02 00:00

《大發不動產》鄭容和劇照截圖合成

個人不算特別熱愛驅魔劇，主要理由：因為膽小。而韓劇的套路，常在恐怖之中帶點溫情，算是中和了驚嚇感，多幾分暖意。

文：劉美兒

早前《驅魔麵館》收視黑馬跑出，人世與魔界的題材，陸續有來。韓劇（或亞洲）世界裡的驚悚，圍繞著一個明顯重心：厲鬼之所以陰暗可怕，並非因為刻意作惡，破壞陽間秩序，而是有冤未了，不甘歸去。近日開播的《大發不動產》，亦不例外。張娜拉演的洪智雅，承襲了母親的驅魔能力，自小耳濡目染，但真正領悟此道，是從母親故後，經營專門買賣鬧鬼房子的地產公司，讓樓房重新回復平靜。

《大》劇至今播了三份一，除了照例設計各式各樣新穎帥氣的驅魔工具，劇情一再強調的，是「公道」二字。強者與弱勢不斷對比抗衡。名利雙收的畫家，原來背後有隱形的無名藝術天才代筆，可他從沒收過對等的報酬，慘死後，於美術館裡，附在自己的畫作上，縈繞不散。上了年紀的婦人，為了女兒一家有穩定居所，毅然花畢生積蓄置業，換來卻是投資騙案一樁，至屈死也不願離開那房子半步。乃至強行收地重建的地產霸權，和誓要留下來的釘子戶。連本來靠取巧騙才為生的吳仁範（鄭容和飾），最初確實為錢當上靈媒，後來也漸被亡者的故事觸動。劇裡的驅魔，某程度上，是在安撫怨魂，同時還他們公道。

【「影島筆記」其他文章：韓劇《回答吧！1988》記錄香港電影與藝人】

+ 12 + 12 + 12

洪智雅的角色，本來亦甚諷刺。儘管驅魔經驗豐富，卻無法送走家中的地縛靈，即其母，由此她一直帶著愧疚與哀傷過活。傳聞美術館有鬼，館長一度渴望那是自己已離世的丈夫。洪智雅說的，妳並沒有看到他，這正是他生前活得幸福的證據。因為無憾，所以走得瀟灑。要學習放下的，不單是再無肉身的靈魂，還有仍活著的人們。

（專欄「影島筆記」每周日刊出，標題由編輯撰寫，原題：幽怨裡的溫柔。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜劉美兒。曾是記者，目前是書店策劃。白天打工，晚上讀書寫字。文章散見各雜誌報刊。

【「影島筆記」其他文章：《機智醫生生活》醫療體制異類的殘酷生活】

【「影島筆記」其他文章：韓劇《Run On》申世景任時完跑步以外的事】

+ 6 + 6 + 6

【「影島筆記」其他文章：韓國飲食紀錄片、五花肉與新生代獨食文化】

【「影島筆記」其他文章：韓劇大叔國民妹妹上流IU下游寄生上班人生】

【「影島筆記」其他文章：莫扎特巴哈舒伯特《Penthouse》音樂密碼】