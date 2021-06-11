委拉斯蓋茲｜西班牙的御用畫師　「燒腦」《宮女》成世界十大名畫

撰文： 唐晉濱 最後更新日期： 2021-06-11 20:00

在意大利與法國以外，西班牙亦是名畫家輩出的國度，諸如哥雅（Francisco Goya）、畢加索或達利，今天要介紹的是他們的前輩迪亞哥・委拉斯蓋茲（Diego Velázquez），他畫的一幅《宮女》，成為可能是整個西方藝術史之中最讓人費解、又引來最多解讀與學術研究的繪畫。

迪亞哥・委拉斯蓋茲（Diego Velázquez）《自畫像》（Self-portrait）（Wikimedia Commons）

巴洛克與委拉斯蓋茲的粗獷筆觸

文藝復興以後，人對世界的態度更趨向世俗化，建築，音樂與繪畫的多種藝術形式都進入巴洛克時期（Baroque period）。教會為了留住信眾，建造出愈來愈豪華、富於裝飾的大教堂，在世俗的一邊，亦開始有愈來愈多表現宮庭生活的作品。自小好畫的委拉斯蓋茲就受到西班牙國王賞識，得以入宮成為宮庭御用畫家與藝術總監。

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相比文藝復興靜態而優美的繪畫表現手法，巴洛克繪畫偏好表現動感，並會直接表現出人物的情感與面部表情；巴洛克亦常以巨幅畫布（或是教堂的天花）作畫，為觀者帶來震撼，這跟我們在戲院大銀幕看電影是同樣道理，魯本斯（Peter Paul Rubens）就是代表人物。巴洛克畫家亦常用反差極為強烈的明暗對比法，林布蘭與卡拉瓦喬（Caravaggio）就是巴洛克的兩位大師。

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說到魯本斯，他是委拉斯蓋茲的同代人，已經名成利就的他，非常看好這位西班牙的年輕畫家，更力勸他到意大利學習文藝復興的大師，促成委拉斯蓋茲兩次出遊意大利。

不過委拉斯蓋茲卻發展出大筆的粗獷塗抹，就如他的《教宗依諾增爵十世的肖像》（Portrait of Innocent X）。教宗的臉相畫得相當細緻、有血有肉，猶如相片一樣的說服力。教宗的紅衣與下襬看上亦非常像真，但我們若稍為放大衣服的部分，就會發現紅衣上的反光縐摺，是由一筆筆沒有修飾的顏料呈現，有幾處頗像中國書畫的枯筆，卻不影響表現出真實感。

委拉斯蓋茲《教宗依諾增爵十世的肖像》（Portrait of Innocent X）（Wikimedia Commons）

《宮女》：可能是藝術史上最奇妙的畫

委拉斯蓋茲的畢生傑作是1656年完成的《宮女》（Las Meninas），現在它被譽為「世界三大名畫」，與《蒙娜麗莎》、《夜巡》齊名（亦有一說是「世界十幅最有名的繪畫」之一）。

委拉斯蓋茲《宮女》（Las Meninas）（Wikimedia Commons）

《宮女》以非常寫實的手法呈現出宮庭畫室的場景，畫室內的多個人物讓場面熱鬧，但不失秩序。畫作就像一幅捕捉了生活一瞬間的「抓拍」（snapshot），畫面中心是年幼的瑪格列特公主（Infanta Margarita Teresa），她似乎是整幅畫的「主角」。作為宮延首席畫家，委拉斯蓋茲為她畫過多幅肖像，例如1659年有單幅肖像畫《身穿藍裙的瑪格列特公主》（Infanta Margarita Teresa in a Blue Dress），但相對《宮女》都是平常、正式的肖像畫。

畫中由幾組人物組成：公主與兩旁的兩位女僕；侏儒老婦、小男孩與狗；後方暗處是公主的年長女伴與另一位男士；後景不知正進入房間還是正要離開房間的男人，甚為曖昧；最後是畫面左方的委拉斯蓋茲本人，他在畫前景的巨幅畫作（有種後設意味）。

乍看《宮女》只是畫室一景的紀錄，可是細看之下，這幅畫愈看愈讓人感到奇怪，或用現在的術語來說，它的形式讓人非常「燒腦」。法國哲學家傅柯（Michel Foucault）在其鉅著《詞與物》（The Order of Things）中，開首就用了近二十頁來討論這幅畫，作為全書的引子。

《宮女》局部（Wikimedia Commons）

中間幾乎在發光的鏡子，朦朧映照出國王腓力四世（Philip IV）與皇后瑪麗亞納（Mariana of Austria），正是小瑪格列特的父母。正由這塊鏡子與映像，揭曉出畫中的委拉斯蓋茲應該正在畫他們兩人的肖像畫。

我們再想深一層，其實《宮女》呈現的是國王（或皇后）的主觀視點，而我們在畫中只能憑鏡中倒影間接看到他，《宮女》呈現出的場景，是畫家本人不可能有的視點（或視覺經驗），是他憑想像力畫出，卻極具說服力。

若我們從畫中場景的時空抽離，我們會想到曾在《宮女》畫布前的委拉斯蓋茲；而對於當下在《宮女》面前觀畫的人，則彷彿從一個孔洞窺看到宮內王室的一幕。

因此《宮女》最奇妙的地方，就在於它實現了多重的主觀視點重疊：繪畫《宮女》的委拉斯蓋茲本人、正在當模特兒的國王與皇后，以及幾百年來的《宮女》觀畫者。《宮女》以極為獨特的方式達成繪畫藝術的永恆任務：質疑何謂觀看、探索新的視覺呈現形式。

後世名家的致敬對象

我們曾論馬奈（Édouard Manet）如何幾乎開創了印象派，而印象派畫家們在同期的馬奈以外，最欣賞的古典畫家就是委拉斯蓋茲，因他率先敢於使用未經修飾、顯然易見、模糊——印象式的筆觸。

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委拉斯蓋茲往後的藝術史一直不乏向他學習或致敬的作品，畢加索醉心於《宮女》的地步，為它畫了 56 幅「二次創作」作品；二十世紀的英國畫家法蘭西斯・培根（Francis Bacon）亦仿畫過委拉斯蓋茲的《教宗依諾增爵十世》，造就出另一幅名畫。

法蘭西斯・培根（Francis Bacon）《根據委拉斯蓋茲教宗依諾增爵十世的肖像的研習》Study After Velázquez's Portrait Of Pope Innocent X, 1953（Wikimedia Commons）

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