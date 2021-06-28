上世紀日本童謠詩人金子美鈴　26歲香消玉殞　用童謠訴心聲引共鳴

撰文： nippon.com 最後更新日期： 2021-06-28 12:20

童謠詩人金子美鈴的《我和小鳥和鈴鐺》因「我們不一樣，我們都很棒」這句話而聞名。如今這部作品被選入日本小學國語文教材。它的問世要從它與童謠詩人矢崎節夫宿命般的邂逅說起。 文：矢崎節夫

與一首詩宿命的邂逅

童謠，作為老少咸宜的詩歌，始於1918年7月發刊的童話童謠雜誌《赤鳥》。在其興盛期，曾有一位被詩人西條八十譽為「年輕童謠詩人中的巨星」的女性如彗星般曇花一現。

她便是金子美鈴。

金子美鈴自小已經人緣極佳，是一個懂事、開朗又溫柔的少女（點圖細看）▼▼▼

《赤鳥》是在一場提倡為孩子們展開有藝術價值的創作的運動中創刊的。緊隨其後，《金船》、《童話》等童話童謠雜誌也紛紛登上歷史舞臺。在童謠領域，《赤鳥》有北原白秋，《金船》有野口雨情，《童話》有西條八十，都是當時的一流詩人坐鎮，他們負責為投稿欄挑選投稿，致力於培養年輕詩人。

美鈴的作品主要發表在雜誌《童話》上，約有90首詩歌，她在當時是年輕童謠詩人崇拜的巨星。可惜天妒英才，1930年3月10日，年僅26歲便離開了人世。

之後，雖然很多人都追尋過美鈴，但她的作品與生平依然被歷史掩埋，只在文壇留下了「夢幻的童謠詩人」的傳說。

我第一次讀到美鈴的一首童謠《魚滿艙》，是在1966年。當時我還在上大一，那首童謠出自《日本童謠集》（岩波文庫）。

《魚滿艙》 朝霞映紅了天空。 漁船滿載而歸啦。 大尾沙丁魚 載滿艙啦。 海灘上 熱鬧得像趕廟會一樣。 可是大海裡 成千上萬 沙丁魚的葬禮 還是要舉行吧。

讀完《魚滿艙》，我被深深地震撼了，感覺《日本童謠集》裡收錄的三百多首作品全都在瞬間黯然失色。短短的10行文字，讓我心中的人類中心主義觀念頃刻顛覆。從我要活著，沙丁魚就該被吃的自我中心主義，驟然變成了感恩沙丁魚用生命養育了我的價值觀。

真有人能寫出如此驚豔世人的童謠！我還想看她更多的作品。從那之後，我便開始到處搜尋美鈴的蹤跡。

我去東京的舊書店街挨家挨戶地搜索帶有「美鈴」這個名字的書。國立國會圖書館和文學館我也去了，卻一無所獲。從童謠詩人佐藤義美那裡獲悉，美鈴是從山口縣下關投稿童謠一事的，包括她英年早逝一事也是。

之後，我獲贈了一本美鈴的童謠集《繭與墓》。這書是與美鈴同時代的投稿詩人壇上春清將美鈴在雜誌《童話》的投稿作品大約30首詩進行了匯總自費出版的。但之後的十多年就沒有絲毫進展了。到了下關也沒碰到知道美鈴名字的人，所以我改了方向，從寄出投稿作品的地方：下關某間書店着手重新尋找。

於是，事情終於出現轉機。從書店的線索一路到了美鈴親戚那裡，最後得知她的親弟弟上山雅輔住在東京，那時已是首讀《魚滿艙》之後的第16個年頭。上山手裡還珍藏著美鈴親筆謄抄的3本童謠集。共留下了512首童謠，超過了發表作品的5倍。我還從他那裡聽到了很多美鈴的往事。

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美鈴26年的人生

金子美鈴（原名：金子照），1903年4月11日出生於山口縣大津郡仙崎村（現在的長門市仙崎），是家裡的長女，父親金子莊之助，母親美智。家裡還有大2歲的哥哥堅助和奶奶梅。

2年後，弟弟正祐（之後用上山雅輔的筆名活躍於文藝界的舞臺導演、作詞家）出生，翌年，莊之助去世。美智在其妹藤的夫家——下關的上山文英堂書店的幫助下，開始經營金子文英堂書店。

1907年，膝下無子的上山文英堂將正祐過繼為養子。

1916年美鈴從瀨戶崎尋常小學畢業後，進入大津郡立高等女校就讀。她成績優異，在班上人緣極佳，是一個懂事、開朗又溫柔的少女。在美鈴女校3年級的時候，藤去世，媽媽美智嫁入上山文英堂書店做了續弦。

1923年，美鈴在從女校畢業3年後，獨自一人經營美智所在的上山文英堂的一家分店，同時開始創作童謠。大概1個月後，她開始用金子美鈴的筆名向《童話》等4本雜誌投稿童謠。其投稿的童謠均被雜誌刊登。之後她便以《童話》為主要陣地發表作品。

1926年在叔父的建議下結婚，11月誕下長女房枝。但丈夫希望美鈴專心相夫教子，禁止她創作童謠，也不許她再與其他童謠作家通訊。為此，美鈴手抄了3本童謠集，1套託付給了西條八十，1套給了正祐，就此封筆。

與丈夫的婚姻生活讓她身心疲憊，最終離婚。美鈴想要爭奪房枝的撫養權，可惜當時的法律只承認父親的監護權。幾經交涉也未能如願，最終年僅26歲的美鈴在丈夫計劃來接女兒的前一天，1930年3月10日清晨，給前夫留了封遺書，懇請他把女兒交給自己的母親（美智）撫養，便匆匆結束了短暫的一生。

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美鈴的世界引發廣泛共鳴

1984年，被遺忘了半個多世紀的金子美鈴的作品，由JULA出版局在上山雅輔手上的3本童謠集的基礎上，出版了《金子美鈴全集》。如今她的童謠不僅被選入小學語文教材，還被翻譯成十多種語言走出日本，放眼世界。從我的老師、詩人窗道雄告訴我詩與童謠的區別時說的話中，或許可以理解美鈴的作品廣受歡迎的原因。

「詩是記錄自己的發現和感動，童謠則是深挖自己的發現和感動，讓大家能產生共鳴。」

美鈴廣受歡迎的原因，想必就是她發掘出了「自己內心的集體無意識」並述諸文字，因此讀者在讀童謠時，就能從字裡行間發現自己的影子，從美鈴的童謠中發現自己一直沒法用語言表達的感受，於是就產生一種幸福感。

在文章的最後，我想給如今因疫情而陷入低谷的所有人分享美鈴的一首童謠，《向著明亮那方》。

《向著明亮那方》 向著明亮那方 向著明亮那方。 哪怕一片葉子 也要向著日光灑下的方向 灌木叢陰影下的草呀。 向著明亮那方 向著明亮那方。 哪怕燒焦了翅膀 也要飛向燈火閃爍的方向。 夜裡的飛蟲呀。 向著明亮那方 向著明亮那方。 哪怕只有分寸的寬敞 也要向著太陽照射的方向。 住在都會的孩子們啊。

衷心希望大家能夠「向著明亮那方」。

金子美鈴的詩的出處：《金子美鈴童謠全集》（JULA出版局）

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