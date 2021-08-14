女文青集結園境概念Cafe打卡IG放題@酉 5pm.twcaudex

大學念景觀設計，後來在台灣彰化田尾一間設計公司任職，做空間規劃植栽運用少不了，不過跟多數人一樣，Johna早期買植物、買樹都是個人興趣驅使，跟工作關係不大。為了擁抱心愛的植栽，他坦承繳過不少學費，那麼多植物中為何對塊根特別著迷？今年不到30歲的他給出讓我們十分訝異的理由：「塊根植物欣賞要點和松柏類盆景的基準線一樣，要的就是它的意境和野味。當地的水、氣候、環境要造就原生種長大長壯，小棵的要十幾二十年，中的要四十至五十年，有些甚至要上百年，塊根植物的老態呈現在它的皮膚、紋理和姿態上，這種回饋感對我很重要。」

文：Cathy Hsiao（GQ Taiwan）



把植物的熱愛變成一間店

更沒料到的是，對塊根植物的濃情熱愛，讓Johna機緣巧合下結識在當地販售塊根、龍舌蘭等多肉植物頗有名氣的未來丈人，進而與妻子Etta相戀乃至成家，後來甚至共創以植栽景觀為構想的概念店。

說來有趣，原本Johna待的公司偏向日式禪風田園造景，感覺跟多肉植物八竿子打不著，想不到離職後一年到內地參與造鎮規劃案，當時因接案需求查了不少資料與文獻，他發現塊根、仙人掌這些特殊植物也能被運用到景觀中，而且尺度與彈性不小！

這促使猶疑要出國深造或留在台灣繼續做設計的他，毅然決定回頭投資前東家，2018年10月在田尾公司原址一隅蓋出一間12坪的多肉植物概念店，並取名為酉。

傍晚5至7點時分是幫植物澆水的最佳時機，水珠和夕陽交錯在植物上，是植物最漂亮的時候，當初店的命名就是從這個畫面而來。 Johna

Johna用言語形塑出那個你可能經歷過或還沒有機會體悟的逢魔時刻，也認真地把理想落實在酉一店裡，此舉確實引來了大量人潮，光是雙十連假就創造五千造訪人次，「那時我不知道怎麼設定它，販售的商品單價偏高，來的人大多攜家帶眷，往往拍拍照就走了，掏錢買植物的只占少數，沒辦法轉換成實際收益⋯⋯」

還在苦惱下一步該怎麼做，又碰上前東家決定轉型無法繼續合作，被意外推了一把的Johna，索性回到最熟悉的老家——台中市，尋尋覓覓總算在南屯住宅區找到酉旗艦店的未來基地。

點圖看看在多肉植物概念店——酉拍攝的美麗打卡照▼▼▼

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好友共同創業讓植物更好玩。幾經思考，Johna打算把二店規劃成一個讓植物愛好者專心走逛與購買的好去處，但一同前來的親友則須供應餐點服務才不無聊。剛巧在開店前，Johna重遇四位畢業後各奔前程的大學同學們，其中一位製作甜點很有心得，於是酉的一樓除了Johna的設計公司外，還加入了5pm千層蛋糕專賣店，戶外則在大量多肉造景中架設多個露天咖啡座，二樓則是結合盆器與多肉的植物選物店。一切就緒，去年花了一整年整地、畫設計圖、規劃植栽景觀，今年三月正式開張。

聊天過程中，好奇店的英文名為何是多肉而不是塊根？Johna表示，多肉植物是統稱，舉凡儲水能力強、原產地位於非洲、中東、馬達加斯加的龍舌蘭、仙人掌、塊根都囊括，店內均有販售，但主力還是他最早接觸且最受吸引的塊根，「我自己特別偏好象足漆樹，它的標準型態就是胖胖矮矮，很像大象的腳，」隨即面帶微笑地指著落地窗外長相十分老氣的一棵說：「這是我人生第一棵，屬於馬達加斯加保育類漆樹（保育區外的植物需有證書才能合法進出口，象足漆樹就是），是當地的夢幻逸品，與其說是塊根，其實更偏向樹，樹齡已有200多年，養了快四年，是唯一一棵非賣品。」

Johna對植物的熱情不只影響身邊夥伴，就連原本不太關注植物的Etta受他耳濡目染，現在也懂得欣賞塊根之美。不僅如此，從事文創設計的她還為店內的周邊提供好點子。「專業項目還是以我為主，Etta協助我推出周邊商品，也和台灣厲害的年輕創作者合作盆器與擺件，希望提供一個平台讓他們有發揮的空間。」「做為橋樑，我的初衷是想結合在地的土、釉色、燒製方法甚至是創作者的想法，一步步地推給消費者。」此外，他還透露今年八、九月將與勤美誠品聯手把草悟廣場打造成一個大型植物園，懷抱著滿滿的企圖心，相信Johna會用植物讓中台灣愈來愈好玩。

酉 Succulent & Artwork

地址：台中市南屯區新富二街128號



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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：【潮植物】中台灣多肉迷天堂酉Succulent & Artwork 主理人最迷戀塊根的老態與野味】