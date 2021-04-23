毒水曝光│五位傳奇新聞攝影師　其中一位越南獨立戰時遭地雷炸死

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-04-23 15:29

電影《毒水曝光》上映，故事講述由尊尼特普飾演傳奇新聞攝影師W. Eugene Smith（尤金史密斯），於七十年代向世界揭發日本熊本縣水俁鎮出現的水俁病災難。正如在這套電影中涉及的情節，在未有互聯網和數碼攝影技術的年代，走在最前線的新聞攝影師在深入危機現場之時，除了不畏性命之虞外，亦要想盡辦法捕捉一刻，讓照片能公諸於世，因此早年菲林年代的新聞照片，得來更是不易，而能流芳百世者更是難得。這次，小編為大家介紹五位在菲林攝影年代的傳奇新聞攝影師，從中認識他們的成名作品。

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1.Robert Capa（1913-1954）

The Falling Soldier（西班牙語：Muerte de un miliciano）是一張由Robert Capa拍攝的照片，據稱攝於1936年9月5日星期六，內容是西班牙內戰時期的一位共和政府派伊比利亞自由意志青年聯合會（FIJL）士兵之死。(Wikimedia commons )

如果你拍的照片不夠好，是因為你靠的不夠近。 Robert Capa

這是著名戰地攝影師、馬格蘭攝影通訊社創辦人之一Robert Capa（1913-1954）的名句。這位美籍匈牙利裔攝影師，曾參與過西班牙內戰、中日戰爭、第二次世界大戰歐洲戰場、第一次中東戰爭和第一次印支戰爭的戰地拍攝工作，1954年於採訪越南對法國獨立戰爭期間，誤踏地雷遇爆炸身亡。他是率先第一批使用35mm Leica相機深入戰地，拍下歷史一刻的戰地攝影師，他的作品亦開創了新聞攝影的新格局。1939年Capa獲《攝影郵報》封為「全球首屈一指的戰地攝影師」。

Robert Capa（1913-1954）(Wikimedia commons )

2. Joseph John Rosenthal（1911-2006）

Raising the Flag on Iwo Jima (Wikimedia commons )

五名美國海軍陸戰隊成員奮力插起一面美國國旗，一看照片大家也認識這是二次世界大戰標誌性記錄，這張名為《美軍士兵在硫磺島豎起國旗》的作品，為戰地攝影師Joseph John Rosenthal於1945年拍攝。這張照片為他贏得1945年的新聞界最高榮譽普立茲獎，1999年這張黑白照片亦獲紐約大學選為世紀100張最佳新聞照片第68位，更多次被印成郵票及海報。

Joseph John Rosenthal（1911-2006）(Wikimedia commons )

3. Eddie Adams（1933-2004）

Saigon Execution(Wikimedia commons )

有兩個人在這張照片中死去，被槍斃的囚犯，還有阮玉鸞局長。局長殺了越共，我用相機殺了局長。 Eddie Adams

在傳世名為「西貢槍決」（Saigon Execution）的照片中，Eddie Adams精準捕捉到南越國家警察局長阮玉鸞槍決越共戰俘，戰俘面部扭曲的瞬間，這一刻被認為是關於越戰最有影響力的一張照片，某程度上它也改變了美國人對越戰的態度、以及美國政府涉入越戰的程度。1968年2月拍攝「西貢槍決」的那一瞬間使他達到了職業生涯的頂峰，並憑此作品獲得普立茲獎，他一生從韓戰到波斯灣戰爭，參加過13次戰地拍攝。

Eddie Adams（1933-2004） (Wikimedia commons )

4. Nick Ut / 黃幼公（1951- ）

Napalm Girl(Wikimedia commons )

1972年南越軍隊正與北越軍隊在浪滂交戰，一名叫潘金福的九歲女孩在交戰範圍給燒夷彈波及，當時美聯社的攝影記者黃幼公（Huynh Cong Út；或稱Nick Ut）拍下她在混亂中逃命的景象，這張後來名為「燒夷彈女孩」（Napalm Girl）的照片成為越戰中令人印象最深刻的一張，並獲得普立茲獎與1972年的世界新聞攝影比賽獎項。由於照片對越戰的批判，讓有意擴大越戰規模的時任總統尼克遜，一度質疑照片是偽造。

2017年黃幼公在他任職五十多年的《美聯社》退休，而長大後的潘金福成立金福基金會，志力救助世界各地戰爭受難兒童的行動。

Nick Ut / 黃幼公（1951- ） (Wikimedia commons )

5.Paul Fusco （1930-2020）

《Chernobyl Legacy》(2.bp.blogspot.com)

我希望人們可以真正進入被攝者的生活，感同身受。 Paul Fusco

美國紐約著名馬格蘭攝影通訊社攝影師 Paul Fusco一生關注美國貧困問題，鏡頭下記錄大量美國邊緣社群生活。1990年代，他花了兩個月時間，在蘇聯切爾諾貝爾核電大災難後，走訪災場附近，採訪拍攝遭核輻射感染兒童的情況，記錄成作品集《Chernobyl Legacy》，大大震驚世界，並引起人們對核能源的反思。

傳世作品包括《甘乃迪靈柩列車》（RFK Funeral Train）、《切爾諾貝爾遺產》（Chernobyl Legacy）和《與愛滋病共存》（Living with AIDS）等，是戰後紀實攝影重要人物。