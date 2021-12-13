西九︱現場與錄像同步演出　探索舞蹈「看見」與「被看見」力量

撰文：賴家俊
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舞蹈是以怎樣的方式呈現？劇場親眼的觀賞能看到舞者的細節嗎？疫情下流行錄像播放，以影像宏觀以至特寫舞者的演出的微妙變化，又會否看到不一樣的特質嗎？預先拍攝的形態表演，與現場的實時演出同步呈現，又能否帶來新的思考新視野？西九文化區自由空間於本月推出《觀・影：城市舞畫組曲》， 現場演出結合錄像及紡織裝置，呈現香港、日本和澳洲三地共 27 位舞者的特質，為觀眾開創嶄新的舞蹈視野。

「觀・影」系列結合「舞蹈」及「影像」兩個媒介，項目由澳洲編舞家、影像導演及裝置藝術家蘇． 希利（Sue Healey）於八年前開展，以她獨有的美學，超越純粹紀錄舞蹈演出，關注「看見」及「被看見」的主題：對於舞蹈家，觀眾是怎樣察覺其容貌、眼神及動態，以至舞動的方式、力量或節奏？ 舞蹈家如何展示上述種種有形、無形的特質？單靠肉眼看世界，已經變化多端，倘若再加上鏡頭，還會發生什麼？「人像」、「身份」及「身體動態」等概念的定義及內涵為何？

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她最先於 2013 年在澳洲開展創作「觀・影」系列，與當地攝影指導 Judd Overton 合作，定下拍攝框架，為12位舞者拍攝舞蹈錄像，於 2014 及 2015 年在澳洲各城市結合現場舞蹈演出。2016 年西九文化區委約蘇．希利與香港舞蹈影像攝影指導黎宇文合作，聯同十位香港優秀舞蹈家攝製一系列極具特色舞蹈影像。其後西九文化區與日本等地區積極商討聯手委約製作「觀‧影」的亞洲版本，促進亞洲地區表演藝術的跨地域合作。繼而發展至由日本攝影師伏木啓拍攝五位日本舞蹈家的版本，並與日本愛知縣藝術劇場共同委約，日本橫濱紅磚倉庫一號館及澳洲 Performance Space 共同製作，結合三地舞者進行裝置舞蹈演出《觀・影：城市舞畫》，於 2020 年年初於日本橫濱及名古屋首演，大獲好評。由於疫情關係，原定之後在香港及悉尼的巡演計劃取消。演出因而調整方向，蘇‧希利重新審視及剪輯港、日、澳共 27 位舞蹈家的影片，以更豐富的影像裝置結合當地藝術家的現場演出，發展成終極版本《觀・影：城市舞畫組曲》。

《觀・影：城市舞畫組曲》將在自由空間大盒的環迴屏幕及各種設置上，一併播出來自香港、日本和澳洲、共27位舞者的舞蹈影像，現場結合澳洲紡織藝術家珍・梭羅（Jane Théau）依據舞者真人大小創作的紡織雕塑，以及經燈光設計師李智偉設計的特別燈效，讓觀眾以多種特別的角度與方法觀賞舞者的身體動態。於晚上演出時段，香港舞蹈藝術家梅卓燕更會即場配合錄像裏的舞者、城市景觀及動物演出，觀衆可同時欣賞三種媒介上的舞蹈形態。

【活動地圖】

【活動詳情】
名稱：《觀・影：城市舞畫組曲》
日期及時間： 2020 年 12 月 17 至 19 日（星期五至日）
下午 2 時至 4 時
下午 5 時至晚上 7 時
晚上 8 時至 10 時（特邀演出：梅卓燕*）
地點： 西九文化區藝術公園自由空間大盒
＊梅卓燕將於演出第一小時作特邀演出
（購票詳情請參閱西九文化區官方網站）
備註：- 2021 年 12 月 19 日（星期日）下午 2 時至 4 時的場次，由香港藝術發展局資助、為視障人士及同行者分享藝術和交流觀點而設的「看見・看見」社群共賞先導計劃將會參與，參加者會在節目期間進行小組討論，敬請留意。

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