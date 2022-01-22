fonts設計故事由攝影師敘述　Timm Rautert發掘字體的創造和美學

為了迎接二十世紀最具影響力的設計師之一奧托·艾舍（Otl Aicher，1922-1991）的百年誕辰，《otl aicher / rotis》一書出版，向這位德國著名平面設計師致敬。

本書介紹了奧托·艾舍於 1988 年開發的 Rotis 系列字體──以他居住並設立工作室的城鎮 Rotis 命名。《otl aicher / rotis》由德國當代攝影師 Timm Rautert 的一系列照片揭開序幕，他曾於 1972 至 1991 年間多次前往 Rotis，首次於書中記敘下他與奧托·艾舍合作的細節，如兩人為柏林愛樂樂團所製作的書籍。

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書中另收錄設計史學家 Dan Reynolds 的文字，當中探討 Rotis 字體的創造和美學，並延伸至 Rotis Grotesk、Rotis Semi-Grotesk、Rotis Semi-Antiqua 和 Rotis Antiqua 等 17 種字型風格；而前設計教授 Oliver Klimpel 則由今日全球化的視角再次審視 Rotis 這塊發源地：位於西德的中心、一個與眾不同的生態和政治時代，遠離人煙卻備受眷顧。⠀

Timm Rautert，1941 年出生於過去西普魯士的圖切爾，1960 年代在 Folkwang 設計學院跟隨 Otto Steinert 學習攝影，很快地奠定其於社會紀實攝影的基礎。與此同時，他廣泛探索攝影的基本原理，發展他的「圖像分析攝影 (Image-Analysis Photography) 」，當中應用和藝術元素的交替並非矛盾，而是更堅實地表達了攝影創作者的精神。

⠀（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

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