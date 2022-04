遊戲《地平線西域禁地》讓末世重現荷蘭10件國寶級名畫

近年全球不少博物館,都開拓不少新嘗試,讓藝術能更多渠道讓觀眾接觸。荷蘭國家博物館(Rijksmuseum)昨日便宣布將與PS4、PS5遊戲《地平線西域禁地(Horizon Forbidden West)》合作,並發布了幕後花絮。



人氣PS遊戲《地平線西域禁地(Horizon Forbidden West)》由荷蘭遊戲工作室Guerrilla Games出品,為同系列的第二集的角色扮演遊戲,於今年2月發售,是香港這波疫情居家抗疫期間,不少機迷的必玩遊戲。

「不要這麼快就忽略了我們在藝術中可以找到的舒適感。或者我們可能獲得的洞察力。」 這是《地平線西域禁地》的一個主要新角色Tilda van der Meer的話。遊戲中她是一名太空旅行的再造人,在離開一千年後返回地球。 2019 年遊戲團隊在與國立博物館會面後,Guerrilla 團隊將這個角色重新想像為荷蘭技術專家、鑑定專家和藝術收藏家,她努力保護博物館收藏的元素免受時間的摧殘。

《地平線西域禁地(Horizon Forbidden West)》新角色Tilda van der Mee (PlayStation)

挑選名畫呼應Tilda個性

而當國家博物館看到 Tilda 的背景後,博物館策展助理 Denise Campbell 和她的團隊受到啟發, 嘗試透過遊戲展示荷蘭的藝術文化, 館方挑選了十件藏品,每件作品都與 Tilda 的個性產生共鳴,當中包括林布蘭《夜巡》(The Night Watch)和《穿修士服的藝術家兒子》(Titus in a Monk’s Habit)、維梅爾《讀信的藍衣少婦》(Woman Reading a Letter), 將會植入式於遊戲中的末世北美洲出現。主角在和遊戲角色(NPC)的互動對話,將分享上述館藏,並從中傳遞保護文物的重要性,傳遞藝術如何幫助人類寄託情感,建立文明的價值。

(圖文來源:PlayStation)

荷蘭國家博物館還為遊戲中出現的作品特別設置了一個介紹頁面,邀請全世界的玩家實際走進博物館參觀,跟隨遊戲主角親身欣賞一次這些經典傳世藝術品。

十件藏品名單:

1. The Night Watch, Rembrandt van Rijn, 1642

2. Woman Reading a Letter, Johannes Vermeer, ca. 1663

3. Titus in a Monk’s Habit, Rembrandt van Rijn, 1660

4. Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem, Rembrandt van Rijn, 1630

5. Woman Reading Music, Han van Meegeren, 1935 – 1940

6. Selene and Endymion, Gerard de Lairesse, ca. 1680

7. A Ship on the High Seas Caught by a Squall, Known as ‘The Gust’, Willem van de Velde (II), ca. 1680

8. Lidded ewer for the Amsterdam Goldsmiths Guild, Adam van Vianen (I), 1614

9. Frenzy, Artus Quellinus (I) (attributed to), na 1648 – in of voor 1662

10. Bacchant, Adriaen de Vries, 1626