2022巴塞爾藝術展開鑼　130間藝廊呈獻全球大師級作品︱Art Basel

2022年巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會昨天正式開鑼，今屆香港展會是第二屆以混合形式呈獻的香港展會，參展陣容比去年增加，場館規模更宏大，參展商來自28個國家及地區的130間藝廊。雖然正式要到27-29日才向公眾開放，但我們先睹為快，向大家介紹大會重點節目。



2022年巴塞爾藝術展（Art Basel）（賴家俊 攝）

展會有來自全球多個藝廊參展，例如Rossi Rossi展出尼泊爾藝術家Tsherin Sherpa，以祖傳西藏唐卡畫風工藝，融入當代手法創作作品；Pace Gallery展出中國藝術家張洹、概念藝術家Glenn Kaino及希臘裔跨界藝術家Lucas Samaras的 NFTs 作品；Perrotin展出李培首次在香港展出的《浴火重生（白線）》（Issu du feu (White lines) ）系列，以及村上隆全新作品；Hauser & Wirth展出美國繪畫大師George Condo 新作《粉顏白臉綠眼睛》、Camille Henrot最新系列《該與不該》（Dos and Don’ts）、曾梵志全新抽象畫《2022年E系列第6號》。現場更設有獨立衛星展位，供因現時的旅遊限制而未能親身蒞臨現場的藝廊展示他們的策展項目。

藝廊以外，亞洲藝術品博覽會典亞藝博亦再度於Art Basel設展亭，邀請當代藝術家以不同媒介重新詮釋古董元素，創作全新作品。展館將以「藝‧典 ARTique」為主題，由梁兆基策展，匯集 20 位藝術家的作品。

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今屆展會亦展出由精選參展藝廊呈獻的六件大型裝置作品，其中包括徐永旭的自由形態作品，融合身體與精神上的奔放；北京藝術家冰逸的地理和天氣作品當中的「黑洞波相、地質波相、水生波相」；駐紐約藝術家費明傑的《Garden of Life》，以生死為題，連繫東方與西方哲學。香港藝術家有梁基爵以40 頻道的揚聲器系統裝置播放心跳聲、陳麗雲的作品探討媒介使用和日常體驗的變化，以及許開嬌令人聯想到香港金魚街的作品。

2022巴塞爾藝術展，大型裝置作品。(賴家俊 攝)

會展場外，除了大會即日起至6月19日每日於西九M+外牆有香港藝術家鮑藹倫創作流動影像作品《光之凝》放映外，另外有由駐北京及蘇黎世多媒體藝術家兼製作人李振華策展的「光映現場」展區，將展出 15 部由藝術家創作或有關藝術家的電影。影片將於 5 月 27 日至 5 月 28 日期間於香港藝術中心古天樂電影院分三場放映。5 月 27 日以《Bird with no legs》為題的放映會將放映八部電影，展現藝術家對70 年代後期至現今身體與精神流動性的不同詮譯，由Videotage 聯同陳嘉欣、周皓風、鍾亦琪、鍾詠珊、林國鑫和梁安琦策展。

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【活動地圖】

【活動詳情】

名稱：2022 Art Basel Hong Kong

日期：2022年5月27日至29日（向公眾開放）

地點：香港灣仔港灣道1號 香港會議展覽中心

售票詳情請參閱大會官方網頁。

