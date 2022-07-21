2022金像獎｜在疫情陰霾下　悼電影亡人｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

今屆金像獎有幾幕十分感人，都是與生離死別有關。

文：林綸詩｜原題：三千年前的似水流年——悼電影亡人



一是許冠文拿終身成就獎，提及許冠英，說：「無咗你唔得。」親情可貴。亦十分佩服許冠文先生將一生的成功歸功於「好命」，因為生於香港最好的時代。這種謙遜非常難得。亦令他感激胞弟的說法更加動人。

二是王丹妮和梁頌恆唱《似水流年》，伴著己離世的電影工作者相片和在世年份。這個環節雖然每年都有，但不知是否今年特別多眼熟的人。我是八十後，過往悼念環節時有很多電影前輩都不認識，但今年的面孔大多都看過，甚至是看過很多次，在疫情的陰霾下，當時看著他們逝去的新聞，加倍傷心，現在重溫，還伴以歌曲《似水流年》，讓人感慨萬千。

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當畫面播到李香琴（1932 – 2021），我又想起她為陳輝揚作、關淑怡唱的《三千年前》做獨白。獨白出自作家陳慧手筆。自從她離世，我聽這曲不知多少次，她的聲音像極是為了自己的離別所演譯：

開首：

唔好怪我第一句就同你講再見

因為我真係專程黎同你道別



結尾：

不過 就算我點樣裝出若無其事

我都無辦法唔承認

我失去嘅嘢實在太多

我要走喇 如果你記得返我係邊個

我知道 你一定會好唔捨得我

仲會好掛住我 再見



看著金像獎螢幕上一張張熟悉的臉，那句「我失去嘅嘢實在太多」不斷在腦海中重現。流行文化伴隨著我們成長、衰老，裡面的人被我們看著他們成長、衰老。他們離別後，我們只能在作品中，不斷重溫著他們的表情、聲音、演出。

有一段獨白是：「人總會慢慢咁將過去淡忘 又會睇住啲嘢無聲無息咁消失」

我想對所有電影人說：不會的，電影和歌曲就是令我們不淡忘的記憶載體，你們不會無聲無息地消失。電影不亡，音樂不亡。謝謝你們！

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

