日本演員講英語大多吃力　要靠什麼化解？｜還是日本｜湯禎兆專欄

看日本演員以英語演出，大多時候都甚為吃力，即使有一批演員號稱有此等實力，如山下智久、古川雄輝及福士蒼汰等，但演出上的違和感還是存在的。我有時反而覺得能否善用人設來補救，反而是可否化腐朽為神奇的關鍵。

文：湯禎兆｜原題：俳優外語力



印象中較為深刻的，是小魔女石原聰美在《朝５晚９》中的演繹，我不是說她的英語說得特別標準，而是在劇中飾演一位英語會話學校的兼職老師，故此背負濃烈的道地口音，反而更加設合角色的背景要求，看得人更加投入。

《旅館中的維納斯》海報（圖片來源：@plplzaza2017/ Instagram）

除了英語外，日本演員的國際化也日益顯著，對於如草彅剛在《旅館中的維納斯》作大膽挑戰，飾演韓國人全程以韓語演繹，由衷佩服他的毅力與拼勁，但孤陋寡聞的我自然無法感受當中差異來。反而走中國語路線的演員也與日俱增，長澤雅美是較廣為人知的一人，不過她的幕前中文演繹往往用於插科打諢多，反而最近令我印象較深刻的是田中麗奈。

是的，就是《激浪青春》的田中麗奈（噢，原來差不多四分一世紀了）。最近看一齣爛片《盛情款待》（20１８），當中想不到她有一半時間都以國語演出。她據說為了記熟大量的國語對白，於是結婚後天天吃魚，理由是可提升記憶力云云。看來也收到成效——多長一技傍身，永遠不是壞事，對已屆人生另一階段的田中麗奈而言，就更加適切吧！

（標題及圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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