Drive My Car｜村上春樹選址東京　電影卻取景廣島？｜湯禎兆專欄

關於《Drive My Car》，我想說一些關於，取景安排上的問題。

文：湯禎兆｜原題：《Drive My Car》的廣島地景



《Drive My Car》（上映日期：4月21日）

眾所周知，村上春樹的原著，其實是以東京為地景中心。不過在訪問中，導演濱口龍介早已表明，不可能在東京拍攝自由自在駕的場面。場景的調動是早已安排的考慮，現在以廣島為中心，其實也不是第一選擇，箇中因由不再詳細交代。關鍵是導演選擇的原因，從他口中有提及廣島是原爆的受災地，對主角家福正承受喪妻之痛及面對妻子外遇的不解，正好有療癒人心的一重象徵意義所在。

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對我來說，《Drive My Car》的外景場地，有更加多細節深刻的考慮。駕駛的場面有大量的橋樑及隧道出現，正好是主角需要與他人建立聯繫，走出內心陰暗 秘道的視覺化呈現。更深刻的選擇是主角在廣島的臨時居所安排，在電影中每之都要經過一道大橋才可以回到住所，那其實是廣島市的安芸灘橋，是連接吳市和下蒲刈島的必經之路。而他的居所其實是吳市的歷史名勝閑月庵新豐，窗戶正好面對瀨戶內海。安芸灘一帶一向以島嶼眾多，水流湍急見稱，因此正好與主角在廣島暫留時期的心情完全吻合。在廣島排練的日子，其實也是主角要面對自己陰暗面的關鍵時刻。美好風光的背後，處處波瀾起伏，暗藏礁石，正好是他心情的具體形象化寫照。

看電影的時候，大家也不妨多加留意以上的細微之處。

（標題及圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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