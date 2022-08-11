鬼節｜盤點香港恐怖地名　由橫頭磡到秀茂坪　全跟日佔時期有關？

農曆七月十四鬼門關開，七月十五正值鬼節與盂蘭節，整個七月總是陰氣重重的鬼月，傳統上有較多禁忌要遵守，以免不小心「做錯事」⋯⋯香港其實不乏恐怖傳說與神怪故事，甚至有些地方名字都瀰漫著恐怖的氣息，不過靈異與否則見仁見智，今回就來與大家回顧一下這些地名的由來。



香港不乏恐怖故事，很多都與地名有關（圖為網民拍攝之九巴報站機出錯圖）

橫頭磡（相傳原名為「橫頭砍」）

這個乍聽之下剎氣非常大的名字，源於三年零八個月的日佔時期，據說當時日軍於現時樂富一帶設立集中營，並且會將一些反日分子帶到集中營處刑，處刑手法為將其首級橫放在石磡上斬首，因此得名。相傳這裡有一座廟宇每逢農曆七月十四都會舉行孟蘭盛會以慰亡魂。除此之外，樂富這個地方本來名為「老虎岩」，不過政府覺得剎氣大而改名為樂富。

陰澳灣（圖片來源：Google Map）

欣澳（原名為「陰澳」）

到過主題樂園的朋友都會經過欣澳，本來這裡有著完全相反意思的名字，不過由於主題樂園方面認為名字不太吉利，於是要求政府將陰澳改為欣澳，英文亦改為「Sunny Bay」，由陰轉晴。此外，這裡有著木材插在水中的奇特景象，不禁令人聯想到是否一些風水佈陣？原來這裡曾經有多間木廠，陰澳灣則是一個儲存木材的地方。不過或者因為名字帶有陰氣重的意味，很多遊人曾在這裡遇到靈異的體驗，但老實說，陰澳之陰本來與靈異無關，是因為位於山之北水之南，是為背陽坡所以「陽氣」自然較少，因而得名。

50年代調景嶺（圖片來源：Wiki）

調景嶺（原名為「吊頸嶺」）

「吊頸嶺」一名來自這座山上一間麵粉廠的主人，於1905年加拿大籍的Rennie於此設廠，名為「Rennie's Mill」，怎料投產僅僅三年便經營不下去，Rennie因此破產並在麵粉廠內上吊自盡。後來於日佔時期，又有傳言日軍於這裡當作指揮部，並同時用作處決走私犯，很多恐怖故事不脛而走。不過後來有人考查發現，Rennie當時並非上吊而是在鯉魚門跳海自盡的。

運頭塘（圖片來源：Wiki）

運頭塘（相傳原名為「運陶塘」）

位於大埔南的運頭塘，相傳在日佔時期是為亂葬崗，日軍把人斬首後將其首級運到這處棄置，因此而名為「運頭塘」，甚至有傳言有人在晚間時分會聽到手推車的聲音⋯⋯先不論特意要把人頭運到這裡才棄置是否合常理，考查之下，「運頭塘」一名早在清朝已有記載，當時的「大埔七約」中已有運頭塘一地，明顯地與日軍無關，至於名字的由來有二：這一帶以前有船運，並且需要以小船接駁大船，大船在外海的「運尾」位置，至於小船運輸的位置就名為「運頭」，純粹是地段頭尾之分；至於另一個說法指本來這裡叫「運陶塘」，船運的貨物大多是陶瓷，不過居民很多是客家人，所以把運陶讀成了運頭。

新九龍7號墳場（歷史圖片）

秀茂坪（原名為「掃墓坪」）

果不其然，「掃墓坪」一名又再與日佔時期牽上關聯，相傳是當時的亂葬崗，不過亂葬崗一說卻未必與掃墓有關，與附近一個現已消失的新九龍7號墳場可能有所關係。另有一個說法指這裡本來名為「蘇茅坪」，因為長滿了蘇茅草，反而是因為英文譯音被稱作了「掃墓坪」，後來又因為不吉利再改為秀茂坪。不過這裡的確發生向很多慘劇，包括90年代末發生的「秀茂坪童黨燒屍案」，以及70年化發生的山泥傾瀉事件，當時奪去了超過100名民眾的性命，很多都是被活埋，自此傳出不少鬧鬼事件，最著名的有路人見過一雙母子在雨中行走，走近一看竟然發現其五官流出泥沙⋯⋯

五桂山上的雕像（網上圖片）

五桂山（原名為「五鬼山」）

五鬼山一名可以追溯到清朝，這裡經常有海盜作亂，相傳當中尤以五名海盜紮根此處而得其「五鬼」之名。此外，據說在日佔時期此處設有炮台，亦殺死過不少人，所以亦出現不少鬧鬼故事。現時這裡是野戰勝地，當中一個鬼故為有野戰發燒友在夜晚看見一個七孔流血的稻草人⋯⋯此外，2017年這裡亦發生過一單野戰發燒友被朋友誘上山上殺害的轟動事件。五桂山是為一條難度較低的行山路線，不過如果在傍晚時分走到山腳，或會被路邊大量的「神像」嚇到，其實是一些民間自製的雕像，後來於2017年被地政總署清走了。