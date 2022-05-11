Undo Motherhood｜頌揚母愛以外 以鏡頭探討母親的後悔與疲憊

「我愛著我的女兒，但我後悔成為母親。我知道這很難理解。我討厭社會對妳投以那種無私和自我犧牲的理想母親之期望、討厭那些壓力、討厭必須成為的樣子，討厭母親的標籤。妳曾經只是妳自己，現在妳變成了一名母親，整個世界都認為他們可以評判妳的所作所為，把妳當作孩子。」



當社會將犧牲奉獻、傾注生命等框架加諸於母性角色，紛紛頌揚「母親的偉大」之際，鮮少有人探究關於「母性角色」究竟是主動取得，或者被動授予，以及「後悔成為一位母親」等議題。

文：moom bookshop ｜ 圖：《Undo Motherhood》

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來自俄國的攝影師 Diana Karklin 透過攝影作品及對女性的採訪，以不帶批判的方式看待母性，誠實地指向角色矛盾。攝影集《Undo Motherhood》中的影像主體，看似沈默平靜，卻於話語間暗自呼救。他們的眼神中閃爍著愛，也透露絕望、困惑、內疚與其他複雜情緒──這些情緒來自擁有和深愛一個孩子的同時，也意識到為人父母所需面對的犧牲。

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《Undo Motherhood》由七個章節所構成：「Anger 憤怒」、「Fear 恐懼」、「Isolation 孤立」、「Exhaustion 疲憊」、「Guilt 內疚」、「Resignation 屈從」和「Acceptance 接受」。攝影師將來自不同國家的七則女性故事，各自編排為獨立的冊子；巧妙的排版及摺頁設計，緩緩道出曲折故事隱含的情感；以不同顏色的碎花封面包覆冊子，手感粗糙，突顯母親們的孤獨與被社會譴責的沉默。「儘管我很想把它們看作是集體的聲音，但現實並不如此。」Karklin 解釋。

本書的最後一章強調了接受遺憾的重要性，為自己與孩子爭取權益，並逐漸從角色中獲得，學習與其和解。誠如 Karklin 所說：「我認為現在是時候提出關於母親角色的問題了。我們應該反思母親（和父親）過時的集體形象，並藉由促進父母共同承擔責任，以消弭家庭間的性別不平等。」

Diana Karklin，1981年出生於莫斯科，在德國、西班牙、俄羅斯和墨西哥之間交替生活。她自馬德里國際攝影和電影中心（EFTI）取得當代攝影國際碩士學位，其作品圍繞著「個人自由與既定規範」的主題，強烈關注於性別和女權主義。《Undo Motherhood》是她第一個完成的長期攝影項目。

（圖文經moom bookshop授權轉載，標題由編輯撰寫．本文不代表藝文格物立場）

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