留守兒童｜歐洲最窮國家摩爾多瓦紀實　失業率高漲小孩獨留家鄉

「2008 年 4 月，我在摩爾多瓦東南部的一個小村莊，一間小學一年級的教室裡，老師對著全班同學詢問：『有誰的爸爸媽媽在義大利？』全班約三分之二的小朋友舉起了他們的雙手，眼神裡看似有點自豪又有點為難，一種複雜的情緒在他們內心。我對此為之震驚，從政府提供的匯款統計可以知道這個國家正有許多人民遠赴他鄉勞動，但那終究只是一個冰冷的數據，真正該注意的是在我眼前這些天真無邪的小朋友們，可能已經有好幾年沒有見到他們的父母⋯⋯。」── Andrea Diefenbach

文：moom bookshop ｜圖片來源：《Land ohne Eltern（沒有父母的國度）》



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德國出版社 KEHRER 出版的攝影集《Land ohne Eltern（沒有父母的國度）》，攝影師 Andrea Diefenbach 紀錄了全歐洲最貧窮的國家摩爾多瓦共和國所面臨的勞動移民狀況，以及下一代的孩童缺少正常親子環境所帶來的影響。因為經濟的疲乏與失業率的高漲，正處壯年的雙親必須面臨人生抉擇，他們得將自己的小孩獨留在家鄉，前往另一個截然不同的世界──義大利，在那遙遠的國度透過勞力工作賺取微薄金錢，他們所暫居的環境與伙食皆不理想，然而寄回家鄉的費用也仍僅能讓小孩們糊口。除此之外，有形的國度之遙與無形的親子隔閡，對於他們而言更是無法比擬的精神痛苦。

來自德國威斯巴登的攝影師 Andrea Diefenbach 出生於 1974 年，他在比勒菲爾德應用科學大學就學時就成為一位自由攝影師。他專注於一些議題上，例如紀錄烏克蘭敖得薩的愛滋病患者、囊腫纖維症的病人、猶太人的生活等。《Land Ohne Eltern》為紀錄東歐的貧窮現象，這個專題曾得到了 Wüstenrot 的紀實攝影獎、n-ost Reportagepreis 與 Abisag Tüllman 獎。

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