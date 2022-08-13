明天，我會成為誰的女友？｜援交少女劇情的老生常談｜湯禎兆專欄

看罷《明天，我會成為誰的女友?》，以為出租女友、爸爸活加浴場女郎可能會有些新意，想不到又是規行矩步告終。這一點其實港日均無大分別，２１年的《ＰＴＧＦ出租女友》固然一切流於表面，但之前的《囡囡》（１０）也不能免俗地把任務放在Lin（林鈺軒飾）身上，由她來負起患上愛滋病的功能，來催迫其他夥伙成長。想當年金城武及深田恭子的《神呀！請多給我一點時間》（９８），已把少女為見偶像風采不惜援交，結果因而染上愛滋病的煽情把戲發揮至極。說到底港日可見的，都屬較為因循的編劇章法。

文：湯禎兆｜原題：《明天，我會成為誰的女友?》的老生常談



《神呀！請多給我一點時間》劇照（資料圖片）

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０９年的《出租天使》（原名為《天使之戀》）曾經較有新意，乘勢把日本的「歷女」風潮融入文本中，令人產生意料之外的感覺。所謂「歷女」，當然就是指對喜愛歷史的女子，而其中的歷史範圍，主要乃日本史，尤其是戰國時代的武將，幕末時期的志士等都是追捧的焦點對象，而外國史方面則以「三國志」為人氣最盛的關注核心。《天使之戀》聰明的地方，正好把歷女的氣質設定，置於援交女王理央（佐佐木希飾）身上。而她由利用身邊所有人，一躍而成為「歷女」皇后，甚至把印有日本貴族家紋的短袖衣服，作為與好友分享的友情標記，與潮流接軌以及嘗試為援交題材注入新鮮角度的努力，仍是清晰可見共感的。

此所以類近的題材，僅從窺秘角度切入，又或是沿用家庭破碎又或是青春失衡的章法，應該難以再有出路，編劇還是要多花一些心思吧。

（標題及圖片為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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