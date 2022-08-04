與MC九月開騷前　談洪嘉豪的歌曲里程｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

MC和洪嘉豪將於九月開騷，在如此氣氛下，演唱會都會讓人勾起不快的回憶，希望他們順順利利。

文：林綸詩｜原題：洪嘉豪的歌曲里程



對比MC，洪嘉豪不算大紅大紫，但對我來說，他如一個有故事的鄰家男孩，看著他長大——他沒有「男人不壞女人不愛」的壞，但又不是「絕世好仔」的乖乖純情，比較難讓人留下深刻印象，希望可以越來越突出，走出自己的路!

當年一曲《掉進海的眼淚》，讓我對他刮目相看。《掉》是華納2018年推出的《不消失戀愛連續》三部曲的中間章節，但整章用洪嘉豪做三首歌的男主角，覺得他歌唱得不錯，原來演技也不差。另有秘技滑板，在香港鬧市中穿插，天空之下滑來滑去，風吹起襯衣，配上廣東歌詞，本土味道滿瀉。

//趁 無人之際想念你

呆在公園嘆口氣

何謂後悔

內心 被處死

看 人潮湧過奪走你

忙著追風懶得理

迷信你若離別了 還有轉機//



三年後，他推出《主角光環》，雖說愛情，但也說自己仕途。在上次和MC開演唱會時，《主角光環》更令他泣不成聲。

//做慣小角色 存在 誰稀罕

角落裡 獨處 暗中遠望

被流放 呆坐孤島等探訪

自某天你竟 橫渡 那風浪

發掘我 為我 跑一趟

機率縱渺茫 你亦已在旁//



我十份佩服詞人陳耀森在寫一首專為洪嘉豪的歌曲時，可以同時寫成他當紅歌曲《掉進海的眼淚》的下篇。「呆坐孤島等探訪」對「呆在公園嘆口氣」，「自某天你竟 橫渡 那風浪」對「忙著追風懶得理」，對他的愛人/歌迷盡顯感激之情，他不再失落，而成為了樂迷中的主角。

圖片來源：洪家豪 Instagram

洪嘉豪是很有故事連貫性的男歌手，希望他有天會成為更多樂迷的主角！

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

