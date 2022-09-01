看林家謙聽陳奕迅演唱　原來比愛情更深刻的是...｜林綸詩專欄

看林家謙如小歌迷傾聽嘉賓陳奕迅在其演唱會演出，讀陳詠燊如小粉絲書寫男主角黃子華在其電影演出，又燃起我的粉絲情意結。我常常覺得，偶像崇拜是最接近愛情感覺的東西——若即若離，似近還遠，如果可以親身體驗與偶像的親密接觸，那份震憾、傾心、觸電的感覺，絕對不會比愛情遜色。

文：林綸詩｜原題：最接近愛情的偶像崇拜



林家謙《SUMMER BLUES》紅館騷昨晚（20日）第二場，家謙請來兒時偶像陳奕迅（Eason）任嘉賓。

社交媒體改變了樂迷/fans和藝人的互動，但直接了，不代表深入了。有時有點空間，反而令這段關係更被尊重——哎，我不是在說談戀愛，但道理的確一樣！

前陣子聽一個前輩分享，她很迷Raidas的陳德彰。中學時讀書無聊時，拿出唱片打電話去後面唱片公司的號碼，進行了一段難以置信的對話。

Raidas是經典歌曲《傾心》的原唱，歌曲後來被不少歌手翻唱，最廣為人知的相信是黃凱芹的版本。Raidas是一個二人組合，成員有黃耀光和陳德彰。組合在1986年出道，兩年後就解散，但卻帶來了不少金曲，除了《傾心》，還有《傳說》﹑《吸菸的女人》等等。（網上圖片）

「喂，唔該陳德彰！」

「你邊位搵佢？」

「我好鍾意佢！我係佢忠實歌迷！」

「妹妹，呢個電話唔係咁用，你唔可以這樣打來的…….」

「你印這個電話不是給人打電話來的嗎？求求你，我很喜歡他的！」

「但他沒空啊。」

「即是他在公司！嘩，他在公司，可以給他講兩句嗎？」

「那…….我問問他吧。」

陳德彰在《名曲滿天星》中再展歌喉，靚聲完全冇變。（東星圖片）

結果這位工作人員竟然真的問了，陳德彰竟然答說錄音中，遲點打給她。結果三小時之後，便打電話到她的家中，叫她要支持他的新專輯。她還回答我知道，因為剛才他們說你在錄音！這當然成為她一生中最難忘的偶像回憶。

在那個年代，以書信、或者語音電話，且靠工作人員的憐憫，才能和偶像有交流的年代，與今天的多麼不同。若要數最能表達對偶像之情的歌，我會選《奇洛里維斯回信》（明知我們隔著個太空 仍然將愛慕天天入進信封 抬頭望星空發夢 仍然自信 等到遠處你為我寫那一封），但由於這個Raidas的故事太動人，我決定選他們的《傳說》，以情歌去講樂迷之愛。

「重合劍釵修補破鏡

只有寄情戲曲與文字

盟誓永守 地老天荒以身盼待

早已變成絕世傳奇事」



愛情難地老天荒，又勞民傷財，還是對偶像的愛，經過文字或歌聲過濾，更刻骨銘心，更細心長流，更源遠流長，更堅定不移。致所有歌迷樂迷！

（圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。



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