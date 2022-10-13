日本自由行｜機場到家庭定必見過經典　認識設計大師榮久庵憲司

【日本自由行】日本於最近開放自由行免簽證，「餓」得太久的香港人相信已心動不如行動。



港人愛日本，除了是因為當地的文化、美食，映入眼簾的景象都是引人入勝之處，作為設計大國，日本向來出產大量國際知名的各範疇設計師，今回要介紹的榮久庵憲司，他的作品相信愛日本的朋友一定見過。



成田特快 E259 系列：連接成田國際機場和東京都市區的特急列車。 進一步提升與前代253系列打造的N'EX品牌地位，應對時代變化的需求。 設計與尖端技術的融合為舒適的旅行創造了時間和空間。（圖片來源：gk-design.co.jp）

+ 1

大家習慣沿著鐵路穿梭於日本各地，即使是不懂日文的朋友，在車站內都不會因為語言不通而寸步難行，這歸功於榮久庵憲司及其創立的GK設計集團為JR所操刀的導引辨識設計。傳說神明為了人類難以團結起來反抗，於是將人類語言拆分開來。不過顏色和圖像仍然是全人類的共通語言，JR導引辨識設計就是透過顏色來區分電車路線。此外，接送旅客往返成田機場至東京的第一代成田特快列車，以及JR山手線都是出自這位大師之手，同樣地以顏色主導，例如紅色有熱烈歡迎的效果，用在接送到來日本的旅客最為合適。

龜甲萬醬油瓶 （圖片來源：M＋）

不過說到榮久庵憲司最深入民心的成名之作，不得不提於1961年設計的萬字醬油（龜甲萬醬油瓶），成為了傳世的經典設計，於香港的M＋亦有收藏。這個醬油瓶外型猶如水滴，亦酷似清酒壺。塑膠瓶蓋易於倒出，因為瓶嘴兼顧了內外的角度，讓倒出醬油時不易滴落瓶側，即使在今天，廚房內的調味料瓶子也非件件做得到這一點。

（圖片來源：gk-design.co.jp）

原來激發起這個醬油瓶的設計，是因為榮久庵憲司見到母親下廚的辛苦，所以想改良醬油瓶使之用起來更方便，首先要將體積縮小，因為當時的醬油大多是一升裝用起來不方便，除了剛才所說的瓶嘴設計，亦考慮到瓶身的穩固而得出底闊頸窄的設計，透明瓶身讓用家可以清楚見到餘下的醬油量。當初設計這個瓶子花費了三年時間，當中製作過近百個原型，至今仍然採用這個設計。

代謝派建築師黑川紀章設計的「中銀膠囊大樓」（圖片來源：nakagincapsuletower.com）

GK設計集團涉足多個設計範疇，在其網站中可以見到無數眼熟的作品，非常有親切感。原來榮久庵憲司亦有著手建築設計，而且他是代謝派建築論（Metabolism）的成員，說到這個派別，相信大家馬上會想起早前掀起熱烈話題的「中銀膠囊大樓」，其設計師黑川紀章同樣是代謝派的代表人物。代謝派強調建築的可再生性，透過模組化和可更換性來實現，可以隨時更換、重組，亦可根據個人需要和環境而不斷的變化再生、改動及提升個性。雖然代謝派是源自於戰後人口急升的需要，但亦將以人為本的理念融入其中。

《道具庵》（圖片來源：gk-design.co.jp）

於建築的範疇內，榮久庵憲司於2005年在和歌山打造的自主研究作品《道具庵》是別具代表性的例子。這個設計完美演繹出與環境的融合，從中探討人與環境的關係。玻璃打破了室內戶外似有還無的界限，主要結構以鋁合金製作，可以分拆和組合也容易搬運，在展出作品時，甚至可以輕易搬運到展場上，而且內置的電池可自給自足提供能源於空調。這個建築的名字比較有趣，源自於其著作的《道具論》，換言之可稱之為他在建築範疇出品的代表作「建築的道具」。他所演繹的「道具」指「通往生活之道路的工具」，可以成為生活中的一部分，亦要在生活上用得上的，有改善生活作用的，切合人的需求而生的。回看他的所有作品，都不單只具備美觀或功能性，而是用起來、看起來能令用家感到窩心、開心，又或者不會有很大的感覺，總之接觸起來就是很舒服。