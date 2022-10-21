受日本攝影師杉本博司啟發　加拿大泰國旅居日常化成散文｜開卷樂

日本攝影師杉本博司曾以相機類比人類的眼睛：「快門之於相機是相當重要的裝置，以果斷的態度面對分秒不停變化的現實，以及無法捕捉的時間。最後對著時間拉出一條線，決定我們所見的事物。這個動作，把現實中模糊存在的實像轉化為擁有明確方向性和意義的虛像，定影在底片上。」人生就是一次長曝光，杉本博司這句話啟發了李嘉儀寫下旅遊散文集《曝光》，將她在加拿大、拉斯維加斯、泰國等地的所見所聞幻化成長篇散文。

文：香港電台開卷樂｜原題：《曝光》—人生就是一次長曝光



人生就是一次長曝光，杉本博司這句話啟發了李嘉儀寫下旅遊散文集《曝光》，將她在加拿大、拉斯維加斯、泰國等地的所見所聞幻化成長篇散文。（示意圖，圖片來源：Nik Shuliahin on Unsplash）

李嘉儀在《曝光》中一句話扼要說明：「我們將屬於自己的光轉化成文字，轉化成每一個書寫手勢，那裡或急或緩，或輕或重，我的光被我的動作收納、壓縮、再現；在這頁紙上，在這片螢光幕上，以黑與白，光與暗的方式，透過不曾停止的時間，向你正在閱讀的眼球放射，滲透，蔓延。」作者的文字到達了讀者的眼球，鑽進了黑暗，這是聆聽生命的過程，整個生命沒辦法永遠完全捕捉，明知破碎，也視之為一種完整的過程。

旅行散文寫的不一定是愉快的心情，李嘉儀形容這是一種流動和飄浮的狀態。李嘉儀在溫哥華的朋友家借宿，因此用了不少篇幅描寫加拿大旅行。她喜歡當地四季分明，呈現出截然不同的景色。她有許多主題想訴說，全書分成多個分支，帶領讀者跟隨作者各種蹤跡。

《曝光》書封（圖片由香港電台提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



本書不像旅遊書一樣寫上各式各樣旅客景點，而是道出作者的生活日常。踏進了寒冷的溫哥華，適應的是陌生與不安，或許時間一長，身體機制就能適應新地方，「就如煦雨在日復日的適應裡，漸漸分出寒冷的層次。」幸福不是必然，這老掉了牙的語句在跌宕起伏的人生卻是一句安慰，「看來烤得香脆的煙肉與兩片鬆餅上，倒滿糖漿。」即使如食早餐這習以為常的動作，也會隨時消失，畢竟人在異地，流離浪蕩。

李嘉儀在《曝光》中寫道：「看來烤得香脆的煙肉與兩片鬆餅上，倒滿糖漿。」（示意圖，圖片來源： Edward Howell on Unsplash）

「每次看見灑落門框的早晨光線，嗅見咖啡的氣味，這個纏有簡單期盼的涼冷早餐就會在我心內重現，它像生命中某個讓我重置的原點，彷彿我只要站在那裡，就不會有所毀損，是一片我恆久珍愛的光之風景。」每天日常看似相同，但我們經歷的卻不盡相同，而且變化無常。快樂相聚的時光剎那間逃去無蹤，藏於我們回憶的深處，如同我們生命重置的原點。「當時代的摺痕隨屍體的重量，隨煙火滑落的聲音輾壓我們的臉猶如火燙，我們的淚與無淚，我們的呼喊與沉默全成了倖存的坑紋，為要盛住所有死者漏接的光、漏接的時間……」時間總會過，人生漫漫長路，能做的是緩緩向前行。「光會流轉，由一個人的眼睛抵達另一個人的眼睛，由這一代人的眼睛流向下一代人的眼睛，由黑暗流向光明，流向遺忘，同時流向記憶。」

在時代之中，每段生命，也將留傳在他人的曝光之中。當旅程到達終站，快門落下的那刻，回看自己的曝光作品，也殘留着你和我以生命力綻放的光之素材。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【延伸閱讀：Gameboy、寵物小精靈 文學獎得主記下九十後成長回憶】

【延伸閱讀：西藏觀天葬、丹麥清垃圾 她在義工旅行中尋找人生意義】