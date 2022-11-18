香港人喜以「文化沙漠」自嘲　其實只代表不搞藝術？｜開卷樂

「文化是甚麼」，好像怎樣也說不清。如果說文化就是精緻的文藝玩意，那麼潮流文化、飲食文化又是甚麼呢？茹國烈為文化這回事，度身設計了一副「眼鏡」，寫成《城市如何文化》一書，讓大家更易看清文化的本質。現任香港藝術學院院長的茹國烈是香港資深的文化人，有超過30年藝術行政管理經驗，包括曾任西九文化區管理局表演藝術行政總監、香港藝術發展局行政總裁和香港藝術中心總幹事等。茹國烈在書中，以世上不同城市作為「標本」，解剖她們的文化脈絡，也將其所思所感帶回香港，思考如何為香港文化說故事。

文：開卷樂｜原題：城市是超級文化機器 ──《城市如何文化》



香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



香港是文化沙漠？

早年香港人喜以「文化沙漠」自嘲，茹國烈解釋，最初是上世紀初從北方南來的文人，形容作為轉口港的香港欠缺精緻文化。然而，不同的人對文化有不同的演繹。事實上，當時香港處於殖民時期初期，有豐富的庶民文化，而且是東西文化的大熔爐。歷史上，香港更是翻譯重鎮，華語世界的第一份中文報紙也在香港誕生。其實香港有深厚的廣東民俗文化，也有獨特的小說、電影文化等，這些也是重要的文化歷程。茹國烈指：「香港人說自己沒有文化，只是代表不搞藝術，但不代表沒有享受足球文化或飲食文化。」

香港歷史博物館內的香港民俗展廳。（黃寶瑩攝）

茹國烈參考歐洲的文化指數概念，探討香港的文化分佈。他相信香港區區也有文化，並提出「香港十八區文化密度指標」，以書店、代表時尚文化的商場、餐廳、咖啡店、電影院、學校、宗教場所、郊野公園比例，以及人口種族多元等因素，除以每一區面積，計算每平方公里的文化密度，發現原來排第一的不是香港人常以為很有文化的中西區，而是油尖旺區，數字還遠遠拋離其他地區。

BEAM：一副眼鏡看文化

飲食是文化，傳統是文化，宗教是文化，體育也是文化，文化的定義很闊，有時容易產生誤會，或是各說各話不明所以。茹國烈提出「文化光譜」（BEAM）的框架，讓大家更有系統地去探索文化的含義。他歸納出四個分組：B，代表Belief and Value，即是信念和價值觀；E是Everyday Lifestyle 日常生活風格，M即是Memories回憶，而A是 Arts and Creation 藝術和創造。這四個分類元素，就是一套有四個維度的文化光譜。在BEAM的概念中，藝術只是其中一個部分，四個元素並沒有高低之分。

水壩廣場 (Dam Square)可說是阿姆斯特丹最熱鬧的地區，周邊有很多購物中心可以逛。（IG@makaronchik4）

茹國烈以BEAM這副「眼鏡」，周遊世界上一個又一個的文化之都，作為「城市標本」，探尋「城市如何文化」。例如茹國烈在2019年第一次踏足的阿姆斯特丹，這個位於荷蘭與水相鄰的城市，他感到格外舒適。後來赫然發現，阿姆斯特丹的歷史與發展和香港頗為相似。她曾經是一個重要的商人城市，世上第一個股票交易所就在阿姆斯特丹。然而，城市總有盛衰，曾經在17世紀經歷黃金時代的荷蘭，在18世紀逐漸退出海權爭覇的舞台。但今天的阿姆斯特丹，從昔日的帝國餘暉中蛻變，融合藝術文化，新舊結合，轉化成一種創新力量，成為當代舉世知名的創意城市。

彌敦道尖沙咀段（Edbert Als/Unsplash）

香港的故事也非常有魅力，例如一條彌敦道就能描述出一個相當吸引的香港故事。這條誕生於19世紀的林蔭大道，結集了百多年來不同的香港文化。茹國烈說，假如整條彌敦道能好好保育，是很壯觀的一件事，也能從文化角度，向世人說好一個香港故事。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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