展覽｜本世紀最重要提香名畫來港　同場展出魯本斯失落多年畫作

【展覽/提香/魯本斯/文藝復興/ 巴洛克】若提及文藝復興時期主要畫派，不得不提及威尼斯畫派，而當中最重要代表性人物便是提香（Titian）。這次其最受推崇作品限時來港，同場將展出巴洛克大師魯本斯（Rubens）一度失落之作，一系列展出畫作估值總共高達6.5億港元。



提香及其工作室，《維納斯和阿多尼斯》（約1555至1557年作）現場圖（Sotheby's）

在文藝復興時期，提香有「群星中的太陽」之稱，為意大利最重要畫家之一。維納斯（Venus）和阿多尼斯（Adonis）的故事是提香「最暢銷」作品主題，本作《維納斯和阿多尼斯》描繪了女神維納斯與阿多尼斯分離情景：她被丘比特之箭意外刺傷後，便愛上了這位異常俊美年輕男子。當時阿多尼斯準備出發去打獵，維納斯警告他不要去追逐野獸，懇求他留下來；但阿多尼斯與其獵犬渴望離開，並未重視女神警告，這對愛侶最終分道揚鑣。阿多尼斯很快遭到一頭野豬攻擊，野豬就畫在此作遠處最右方。維納斯乘坐戰車從奧林匹斯山（Olympus）抵達，卻發現他流血而死。

提香及其工作室，《維納斯和阿多尼斯》（約1555至1557年作）（Sotheby's）

《維納斯和阿多尼斯》在當時引起一定爭議，有評論指畫作「太情色」，但其圖樣設計依然贏得極高聲譽，促成了多宗委託。提香多次演繹相似主題，每一幅尺寸和細節都不盡相同，此版描繪了天空中女神，並在背景中暗示阿多尼斯的殘酷命運，是現存唯一包含這兩個情節之版本。今天倖存十幾個版本散見於洛杉磯蓋蒂博物館、倫敦國家美術館、華盛頓國家美術館和紐約大都會藝術博物館等公共收藏。

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預展同時展出一組體現 1600 至 1650年巴洛克風格的油畫，其中焦點為魯本斯（Sir Peter Paul Rubens）《莎樂美收下施洗者聖約翰的頭顱》。此畫曾一度被認為散佚，直到1998年重新出現才打破傳言。

畫中主角莎樂美（Salome）的傳奇故事在十七世紀初在歐洲非常流行。根據傳說，希律王（King Herod）打算娶嫂子希羅底（Herodias）為妻，此事被施洗者聖約翰告誡，希羅底因此懷恨在心。在兩人新婚宴會上，希律王被繼女莎樂美美色迷惑，為使她獻舞不惜答應其一切要求。莎樂美聽從母親之言，要求希律王把施洗者聖約翰的頭顱獻給她。

彼得·保羅·魯本斯(Sir Peter Paul Rubens) 《莎樂美收下施洗者聖約翰的頭顱》（Sotheby's）

魯本斯在本作中描繪聖約翰被砍頭後一刻：劊子手正將劍收入鞘、莎樂美用銀盤托著聖約翰頭顱、其身旁侍女拉出聖約翰的舌頭，凸顯場面之血腥殘酷。畫面上六個人物面對被聖約翰砍首，反應都截然不同，足見魯本斯描繪人物的功力。

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兩幅名家畫作以外，預展亦將展出胡安・曼紐爾・格拉塞特（Juan Manuel Grasset）多幅風景及靜物畫收藏品，娓娓道來靜物畫派的歷史沿革與流變。系列焦點作品為繪於1930年代卡納萊托（Canaletto，1697 – 1768年）所作的《威尼斯大運河》。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：蘇富比西洋古典油畫拍賣預展

地點：香港蘇富比藝術空間（金鐘太古廣場一期5樓）

日期：即日至11月27日

