《正義迴廊》楊偉倫樂隊組合朱凌凌　中英文交融出神入化｜林綸詩

去年，有句SLOGAN叫「Error不紅，天理不容」。我那時想，朱凌凌不紅，才天理不容呢! 當年社交媒體還未成現在這個樣子，也未有疫情困在家的苦悶，社會沒有聚焦本土娛樂，否則，朱凌凌 (阿卵、白只、朱柏謙、朱柏康、Chris｜2005) 必定紅到上天！

文：林綸詩｜原題：楊偉倫——由Don’t touch my woman到殺咗兩個人



《正義迴廊》是楊偉倫 (阿卵) 第一次做電影男主角，口碑非常好，亦帶挈了大家從提他的樂隊組合朱凌凌。當年白只殺上金像獎，林敏聰還拿他的名字來開玩笑 (白龍馬蘭度的兒子)，但可能不是男一，回響沒有這麼大。因為阿卵，Youtube掀起另一個朱凌凌熱潮，不少舊歌都被翻出來聽，吸引新fans留言。

朱凌凌，中文得，英文得，音樂得，演技得，幽默感得，臨場表現得。以獨立樂隊來說，歌詞非常啱音，玩中英文互通亦玩得出神入化，而最重要是，音樂底子非常不賴，包括唱和說唱。這裡，不得不介紹我最喜歡的三首: 《 Don’t touch my woman》、《李白》和《我D骨好痛》。

//I Don't Know Where Is My Woman

個衰婆似朱茵 令我好擔心

I'm OK Let's Find My Woman

夜麻麻冇街燈 問我點去搵 (Woo~)



而有差佬經過話我畀鬼上身 (攞身份證)

我講咗九千幾次我搵緊女人

連口都乾晒想搵啲嘢飲

我走去Seven (Seven Woo~)



I Don't Know Where Is My Woman

個收銀發忟憎 仲要講英文

I Don't Know Where Is Your Woman

Ex Sir Why You Come To Seven

話要搵你個女人//



這個ＭＶ由阿卵由頭帶到尾，演技爆炸。而我最喜歡的中英文交融部份，實在是香港人才明白的特色。

然後還有由中國古代詩人講起，實質抨擊香港教育制度的《李白》，以及表面是男人之痛，實質是深情情歌的《我D骨好痛》。雖說覺得他們太早紅，但現在紅也不遲，看著他們這十七年來以組合或個人身份繼續留在演藝事業，很多樂隊或搞笑組合、創作人都深受他們影響，還是覺得朱凌凌的故事實在是比朱玲玲的故事更勵志！

（專欄「歌詞心頭好」隔周刊出，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場）

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作者簡介｜林綸詩，80後中大人，鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審，最喜歡合唱歌。

