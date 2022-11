《正義迴廊》楊偉倫樂隊組合朱凌凌　中英文交融出神入化｜林綸詩

去年,有句SLOGAN叫「Error不紅,天理不容」。我那時想,朱凌凌不紅,才天理不容呢! 當年社交媒體還未成現在這個樣子,也未有疫情困在家的苦悶,社會沒有聚焦本土娛樂,否則,朱凌凌 (阿卵、白只、朱柏謙、朱柏康、Chris|2005) 必定紅到上天!

文:林綸詩|原題:楊偉倫——由Don’t touch my woman到殺咗兩個人



《正義迴廊》是楊偉倫 (阿卵) 第一次做電影男主角,口碑非常好,亦帶挈了大家從提他的樂隊組合朱凌凌。當年白只殺上金像獎,林敏聰還拿他的名字來開玩笑 (白龍馬蘭度的兒子),但可能不是男一,回響沒有這麼大。因為阿卵,Youtube掀起另一個朱凌凌熱潮,不少舊歌都被翻出來聽,吸引新fans留言。

朱凌凌,中文得,英文得,音樂得,演技得,幽默感得,臨場表現得。以獨立樂隊來說,歌詞非常啱音,玩中英文互通亦玩得出神入化,而最重要是,音樂底子非常不賴,包括唱和說唱。這裡,不得不介紹我最喜歡的三首: 《 Don’t touch my woman》、《李白》和《我D骨好痛》。

//I Don't Know Where Is My Woman

個衰婆似朱茵 令我好擔心

I'm OK Let's Find My Woman

夜麻麻冇街燈 問我點去搵 (Woo~)



而有差佬經過話我畀鬼上身 (攞身份證)

我講咗九千幾次我搵緊女人

連口都乾晒想搵啲嘢飲

我走去Seven (Seven Woo~)



I Don't Know Where Is My Woman

個收銀發忟憎 仲要講英文

I Don't Know Where Is Your Woman

Ex Sir Why You Come To Seven

話要搵你個女人//



這個MV由阿卵由頭帶到尾,演技爆炸。而我最喜歡的中英文交融部份,實在是香港人才明白的特色。

然後還有由中國古代詩人講起,實質抨擊香港教育制度的《李白》,以及表面是男人之痛,實質是深情情歌的《我D骨好痛》。雖說覺得他們太早紅,但現在紅也不遲,看著他們這十七年來以組合或個人身份繼續留在演藝事業,很多樂隊或搞笑組合、創作人都深受他們影響,還是覺得朱凌凌的故事實在是比朱玲玲的故事更勵志!

作者簡介|林綸詩,80後中大人,鍾愛香港流行文化。寫過樂評、做過評審,最喜歡合唱歌。