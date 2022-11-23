「植物宴」形體藝術沉浸式餐桌體驗　反思飲食背後的社會議題

【文化活動】社會和科技日漸發達，人類獲得了前所未有那麼多的資源與食材。但另一方面，工業化的製餐方式和速食文化同時卻衍生相當嚴重的食物浪費問題，對環境造成長期的負面影響。因此最近有創作團隊嘗試從食物出發，除了真的讓參加者享用食物之外，也給他們「品嚐」更多飲食背後的社會議題。



南豐集團社區項目「世界之約」近月一連與不同的創作團隊合作，舉辦與「食」相關的文化及社區項目。今個星期（11月25至26日），世界之約就請來食物設計團隊——深食（Deep Food）、舞蹈形體藝術團——TS crew，以及主張採用本地食材的餐廳ROOOT共同打造三場別開生面的沉浸式餐桌體驗。

「它的神話 – 植物宴」是一場探討飲食與食材的文化盛宴，晚宴精心為食物創作了一系列的神話故事，再配合當代形體藝術，期望藉由這場另類的餐桌體驗與觀眾一起反思剩餘食物的價值，探討食物的哲學。

既是晚餐也是藝術文化體驗

現代社會的飲食文化使我們與食物的來源和生產過程失去聯繋，食物如何生產出來、烹調之中又有多少的犧牲和浪費對於都市人尤其是年輕一輩來說或許是一個謎。所以深食便與大家踏出旅程的第一步，把平常我們視作廚餘的食材重新分配並設計成三道特製的菜式和飲品，加上TS Crew的表演者為餐桌體驗作起承轉合，叫參加者重新審視我們看待食物或食材的眼光，透過食物與表演者一靜一動的契合，深思和尋回食物應有的價值。

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「You Are What You Eat」

我們所吃的食物將誠實地反映在我們身上，吃不僅是一種以生存為目的的日常行為，它同時是一種社會行動的表態。深食團隊在創作餐桌體驗的過程中，把日常那些容易被我們忽視的食材加以幻想塑造成這次「植物宴」的主角，以神話的隱喻手法，呈現食物中隱含的精英主義、工業化及多樣性等議題。這些議題其實是我們每天生活的寫照，當你處身於只「取其精華」的主流社會價值底下，不少人將成為制度以外的犧牲品，被定義為沒有價值的存在。整場沉浸式的體驗活動，團隊正正希望透過出現在參加者面前的食物，叫我們反思那些平常被視作廚餘的食材，是否真的只是沒有存在價值的廚餘？在社會的主流價值以外到底又有沒有另外一個標準？

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由深食精心設計的全素食菜式中，他們的名字都充滿神話意味，並與故事及表演脈絡相互呼應。「植物宴」的三道菜均分別用上食材的不同部分，頭兩個菜式「不二菁」、「萬千同」將選用食材中特定的「優質」部分，比喻食物界如何取其旬、取其嫩，以最優質的段落取悅食客的精英主義。最後一道菜「無極」則用上上兩道菜剩餘的食材部分製作而成，引發參加者思考那些不能存於上述兩道菜式的食材是否就不應存在。

打開食物與身體的聯想

舞蹈形體藝術團隊TS crew從深食製作的「角色」設定中抽出關鍵詞，利用演員身體、食物、道具以及整個環境為是次的餐桌體驗加入形體藝術的元素，透過音樂、燈光和身體舞動節奏為參加者帶來嶄新的感官體驗，打開我們對身體與食物的聯想。TS Crew成員會化身餐廳的一員，藉身體於空間自由擺動，把一道道料理傳遞到食客的手上，讓形體動作成為參加者與食物之間的溝通橋樑，把對食的聯想呈現出來。

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「它的神話 – 植物宴」不只是一般的晚宴，它如創作藝術一樣，重視人與人、人與食物之間的溝通。今次活動旨在提出疑問，持開放的態度跟參加者反思日常生活食物來源等的問題。這場盛宴並沒有提供任何的答案或解決方法，或以說教方式灌輸觀念給大眾，而是想參加者在體驗後慢慢沉澱，再以不同角度重新審視當下。