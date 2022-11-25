日佔時期官方出品香港明信片　美化戰爭以外還揭示什麼？｜開卷樂

寄明信片，曾經是去旅行的指定動作，憑著一張紙品，可以將旅行風光分享給遠方親友。現在每人手中都有一部智能手機，可以即時上傳沿途美景，明信片便慢慢地退流行了。從前，除了為一趟旅程作留念，明信片也能為時代留下見證，尤其是在艱難的歲月中，即使是一張紙片也來得異常珍貴。香港收藏家協會前會長張順光回憶起30年前，曾與朋友一起舉辦為期三個月的明信片展覽，想不到一場志在分享愛好的活動，居然讓香港興起了明信片收藏熱潮！當年不但得到各大報章宣傳，展覽場地也天天出現人龍。展覽後，張順光將收藏品出版成書，那本書又啟發了不少人，加入明信片收藏行列，其中一個就是陳照明。30年後，張順光與陳照明這兩位因明信片而結緣的收藏家，共同出版了《明信片中的日佔香港影像》，與大家分享珍貴又富有歷史價值的收藏。

文：香港電台開卷樂｜原題：一片時代的見證 ──《明信片中的日佔香港影像》



日佔時期的香港印象

1992年，張順光與兩位朋友以「20年代的香港」為題準備展覽。張順光說：「1920年代的香港很美麗，與上海是Twin Cities，當時的建築物很有代表性。」二三十年代的香港是充滿生氣的魅力城市。可是到了40年代，日本佔領令整個城市變了色調。張順光分享說，在收藏界，「日佔時期」的收藏品具有獨特價值，除了當時家家戶戶也被逼換購的軍票之外，即便是一張相片、甚至一張單據，收藏價值也十分高。2021年是抗日戰爭80周年，張順光與陳照明特意出版了《明信片中的日佔香港影像》，收納了由戰前，至戰爭中期，以至1945年戰後共120多幀明信片。兩位作者稱，蒐集這批明信片難度非常高，一來是因為戰爭時期大部分平民忙於保命，物品的保存也來得困難；二來在戰爭時期，所有明信片也是由日本官方出品，不輕易落入平民手上；第三是因為戰後香港交回英國管治之後，殖民政府也不想保存這些不光彩的物品。因此，這些記錄了香港40年代面貌的明信片很難找到，收藏家由日本鄉鎮以至世界各地洽購收集回來。「80年後仍在市面上見到是很幸運的」，張順光感慨地說。

《明信片中的日佔香港影像》書封（圖片由香港電台提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



充滿政府意識的明信片

世上第一張明信片於1869年由奧地利郵政局發行，後來逐漸在歐洲以至全世界興盛起來，成為讓遊客、商人及船員購買的紀念品。明信片的誕生是為了與人分享風土人情以至歷史文化，可是到了戰爭時期，明信片便成為政治宣傳品。明信片在日語稱為「繪葉書」，1904年的日俄戰爭是日本明信片的轉折時刻，為了動員全國民眾投入戰爭，日本政府大量發行以日俄戰爭為主題的明信片，更逐漸成為美化戰爭的工具，軍方對軍人寄回國內的明信片由圖像以至書寫內容也加以審查。這些明信片所展現的，都是日軍佔領地的繁榮美好，例如攝於彌敦道的明信片，畫面是日本士兵牽著小孩過馬路，暗示皇軍珍惜人民的一面。張順光稱，這些照片如「劇照」一樣地擺拍，相信是經精心設計的官方宣傳品。除了照片之外，當時日本會派畫師在前線當隨軍畫家記錄戰爭，甚至繪畫出香港政府向日軍投降的情景。然而當時的畫師會美化所見之景象，所以在收藏的角度，照片價值較高。

書中這批明信片帶讀者由日本角度看香港，未能反映當時民間苦況，但仍然記錄了不少當時香港的城市面貌和社會環境，極度珍貴，值得大家慢慢欣賞。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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