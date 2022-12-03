13位本地劇團總監同台演出經典劇本《十二怒漢》｜何故專欄

《十二怒漢》，歷久不衰的經典劇本，可一不可再的夢幻組合，13位本地劇團的「總監」在劇場裡維護公義，探索真相，2022年最有代表性的香港舞台劇！



《十二怒漢》劇照（圖片來源：香港戲劇協會）

《十二怒漢》（Twelve Angry Men）是美國編劇利尊勞羅斯（Reginald Rose）於1954年根據自己擔任謀殺案陪審員的經歷而創作的電視劇，電影版於1957年4月13日上映，由亨利方達（Henry Fonda）主演，榮獲奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本三項大獎提名，其後被改編成為舞台劇，多年來以不同語言在世界各地上演，包括日本著名編劇三谷幸喜改編為《12個溫柔的日本人》（12人の優しい日本人）。

《十二怒漢》海報

《十二怒漢》講述一名紐約貧民窟少年被控謀殺父親，12名陪審員退庭後，在悶熱的陪審團室裡，就此案件作出審議，他們必須作出一致的裁決。看似人證物證確鑿，但是8號陪審員竟然認為被告無罪，他起初孤身一人力排眾議，卻漸漸得到其他陪審員的支持，因為無論是證人親眼看見的，或是親耳聽到的，都存在不同疑點，更重要是各位陪審員都有不同的盲點和偏見，激烈爭論中充斥著怒氣和偏執，究竟他們如何撥亂反正，彰顯公義，將疑點利益歸於被告？

《十二怒漢》劇照（圖片來源：香港戲劇協會）

《十二怒漢》上映時正值美國政壇極端保守派當道的時期，在「政治正確」的「麥卡錫主義」主導下，是非不分變成了社會常態。《十二怒漢》的出現，既轟動了影壇，也為社會帶來反思，即使沒有華麗場景，也沒有穿插其他故事，只是12個男人的辯證討論過程，超過九成的劇情在陪審團室裡，只有開始和結束時出現不同場景，卻因為深入淺出地探討法律、人性和公義，被譽為電影史上「最偉大的法庭片、辯證推理片」。

《十二怒漢》劇照（圖片來源：香港戲劇協會）

《十二怒漢》由香港戲劇協會製作，現任香港戲劇協會會長馮祿德執導，中英劇團藝術總監張可堅劇本翻譯及監製，首次邀請了13位本地劇團的「總監」同台演出，香港話劇團前行政總監陳健彬飾演1號陪審員、普劇場藝術總監陳永泉飾演2號陪審員、林澤群實現劇場藝術總監林澤群飾演3號陪審員、致群劇社主席余世騰飾演4號陪審員、A2創作社藝術總監文傑聰飾演5號陪審員、愛麗絲劇場實驗室藝術總監陳恆輝飾演6號陪審員、iStage藝術總監劉浩翔飾演7號陪審員、同流藝術總監鄧偉傑飾演8號陪審員、Ima Collab藝術總監陳曙曦飾演9號陪審員、Comedy Battle藝術總監何浩源飾演10號陪審員、藝君子劇團行政總監尹偉程飾演11號陪審員、阿盧製作藝術總監盧俊豪飾演12號陪審員、香港兒童音樂劇團前藝術總監陳力生飾演庭警，還有榞劇場藝術總監陳淑儀特邀聲音演出，各有精彩演出，擦出燦爛火花，見證了香港舞台劇界的團結和實力。

《十二怒漢》劇照（圖片來源：香港戲劇協會）

《十二怒漢》不只有好劇本、好導演和好演員，更有非常好的舞台設計！劇場空間藝術創作總監兼香港戲劇協會副會長余振球，別出心裁地以一個鐵籠作為陪審團室。這個鐵籠，令劇本昇華，也為觀眾帶來非一般的體驗，既有種難以言喻的偷窺感覺，也可以感受到12位陪審員在公義未能彰顯時，彷彿被囚禁的焦躁和無奈。

《十二怒漢》劇照（圖片來源：香港戲劇協會）

《十二怒漢》作為香港戲劇協會在2022年的週年演出，周邊產品很有心思！導演和13位演員的造型照，被設計成為一副撲克牌，極具珍藏價值！另外，以劇中8號陪審員的台詞金句「No matter where you run into it, prejudice obscures the truth.」（無論去到哪裡，偏見總是蒙蔽真相。）製作的Totebag，既精美又實用！如果大家買齊兩款產品，除了有折扣，更可以獲得非賣品的「第三十屆香港舞台劇獎」限量襟章一個，相信大家都不會空手而回。

《十二怒漢》劇照（圖片來源：香港戲劇協會）

《十二怒漢》雖然是超過半世紀前的作品，借用導演的話，到今天仍然讓我們警惕：「要維護公義，伸張正義，就必須摒除偏見」，更重要是在由以1對11到12人達成一致意見的過程，關鍵是「坦誠的討論和溝通」。然而，個人認為最重要是「珍惜生命，尊重人權，不可以枉屈蹧蹋別人的人生」，簡單一句：千萬不要放棄年輕人！

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（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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