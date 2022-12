13位本地劇團總監同台演出經典劇本《十二怒漢》｜何故專欄

《十二怒漢》,歷久不衰的經典劇本,可一不可再的夢幻組合,13位本地劇團的「總監」在劇場裡維護公義,探索真相,2022年最有代表性的香港舞台劇!



《十二怒漢》劇照(圖片來源:香港戲劇協會)

《十二怒漢》(Twelve Angry Men)是美國編劇利尊勞羅斯(Reginald Rose)於1954年根據自己擔任謀殺案陪審員的經歷而創作的電視劇,電影版於1957年4月13日上映,由亨利方達(Henry Fonda)主演,榮獲奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳改編劇本三項大獎提名,其後被改編成為舞台劇,多年來以不同語言在世界各地上演,包括日本著名編劇三谷幸喜改編為《12個溫柔的日本人》(12人の優しい日本人)。

《十二怒漢》海報

《十二怒漢》講述一名紐約貧民窟少年被控謀殺父親,12名陪審員退庭後,在悶熱的陪審團室裡,就此案件作出審議,他們必須作出一致的裁決。看似人證物證確鑿,但是8號陪審員竟然認為被告無罪,他起初孤身一人力排眾議,卻漸漸得到其他陪審員的支持,因為無論是證人親眼看見的,或是親耳聽到的,都存在不同疑點,更重要是各位陪審員都有不同的盲點和偏見,激烈爭論中充斥著怒氣和偏執,究竟他們如何撥亂反正,彰顯公義,將疑點利益歸於被告?

《十二怒漢》劇照(圖片來源:香港戲劇協會)

《十二怒漢》上映時正值美國政壇極端保守派當道的時期,在「政治正確」的「麥卡錫主義」主導下,是非不分變成了社會常態。《十二怒漢》的出現,既轟動了影壇,也為社會帶來反思,即使沒有華麗場景,也沒有穿插其他故事,只是12個男人的辯證討論過程,超過九成的劇情在陪審團室裡,只有開始和結束時出現不同場景,卻因為深入淺出地探討法律、人性和公義,被譽為電影史上「最偉大的法庭片、辯證推理片」。

《十二怒漢》劇照(圖片來源:香港戲劇協會)

《十二怒漢》由香港戲劇協會製作,現任香港戲劇協會會長馮祿德執導,中英劇團藝術總監張可堅劇本翻譯及監製,首次邀請了13位本地劇團的「總監」同台演出,香港話劇團前行政總監陳健彬飾演1號陪審員、普劇場藝術總監陳永泉飾演2號陪審員、林澤群實現劇場藝術總監林澤群飾演3號陪審員、致群劇社主席余世騰飾演4號陪審員、A2創作社藝術總監文傑聰飾演5號陪審員、愛麗絲劇場實驗室藝術總監陳恆輝飾演6號陪審員、iStage藝術總監劉浩翔飾演7號陪審員、同流藝術總監鄧偉傑飾演8號陪審員、Ima Collab藝術總監陳曙曦飾演9號陪審員、Comedy Battle藝術總監何浩源飾演10號陪審員、藝君子劇團行政總監尹偉程飾演11號陪審員、阿盧製作藝術總監盧俊豪飾演12號陪審員、香港兒童音樂劇團前藝術總監陳力生飾演庭警,還有榞劇場藝術總監陳淑儀特邀聲音演出,各有精彩演出,擦出燦爛火花,見證了香港舞台劇界的團結和實力。

《十二怒漢》劇照(圖片來源:香港戲劇協會)

《十二怒漢》不只有好劇本、好導演和好演員,更有非常好的舞台設計!劇場空間藝術創作總監兼香港戲劇協會副會長余振球,別出心裁地以一個鐵籠作為陪審團室。這個鐵籠,令劇本昇華,也為觀眾帶來非一般的體驗,既有種難以言喻的偷窺感覺,也可以感受到12位陪審員在公義未能彰顯時,彷彿被囚禁的焦躁和無奈。

《十二怒漢》劇照(圖片來源:香港戲劇協會)

《十二怒漢》作為香港戲劇協會在2022年的週年演出,周邊產品很有心思!導演和13位演員的造型照,被設計成為一副撲克牌,極具珍藏價值!另外,以劇中8號陪審員的台詞金句「No matter where you run into it, prejudice obscures the truth.」(無論去到哪裡,偏見總是蒙蔽真相。)製作的Totebag,既精美又實用!如果大家買齊兩款產品,除了有折扣,更可以獲得非賣品的「第三十屆香港舞台劇獎」限量襟章一個,相信大家都不會空手而回。

《十二怒漢》劇照(圖片來源:香港戲劇協會)

《十二怒漢》雖然是超過半世紀前的作品,借用導演的話,到今天仍然讓我們警惕:「要維護公義,伸張正義,就必須摒除偏見」,更重要是在由以1對11到12人達成一致意見的過程,關鍵是「坦誠的討論和溝通」。然而,個人認為最重要是「珍惜生命,尊重人權,不可以枉屈蹧蹋別人的人生」,簡單一句:千萬不要放棄年輕人!

