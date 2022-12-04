《富豪刑事》筒井康隆不甘受惡評　文學系設定叫陣理論家｜王璞

日本常有令人驚艷的小說，筒井康隆的《文學部唯野教授》就是其中一部。那些掙扎於文學理論課的文學系學生不妨去讀讀它。輕輕鬆鬆的一次閱讀，就可躍出難深晦澀的文學理論苦海，顧盼自雄的話，也可算十八般武藝在身了。

文：王璞｜原題：筒井康隆



《文學部唯野教授》書封（資料圖片）

有這等好事嗎？

有。

更有甚者，如果你是個淪落職場的小白領，在險惡的辦公室政治中掙扎求存，苦大仇深，這本書還會給你提供一個發泄之道。就算你沒有筒井康隆的小說之才，無法象他這樣「輕薄為文」出出胸中鳥氣，看了他筆下那些可笑可憐可憎可恨人物的各種表演，也能快意恩仇個八九不離十了。

筒井康隆本是一位人氣小說家，尤其在科幻小說方面，在上世紀七八十年代的日本文壇也算是一時之選。他自視甚高，容不得別人對自己作品說三道四，往往還提筆回擊。可文學評論家們滿紙理論新詞，自己若不懂的話，回擊也回不到點子上。IQ值高達178的筒井康隆豈能被那班傢伙難倒，他於是使勁鉆研文學理論，把那最難纏的甚麼德里達之類連同他們的老祖宗海德格爾都一一拿下，武功高深得完全可以跟那班空頭理論家們叫陣了。

也許是因為他受的氣多來自於那班「學院派評論家」，筒井康隆便發揮自己特長，以小說的形式來闡釋理論，并將這本小說的舞台設定於一間大學文學系，出一出那些文學教授們的洋相。這就有了《文學部唯野教授》這本奇書。

奇的倒不僅僅在於那些人物的活靈活現，讓只要在大學混過的人——無論師生——都會發出會意微笑，而是在於：不同層次的讀者皆可從書中各取所需。

筒井康隆（筒井康隆Twitter）

想一窺文學理論堂奧者，可以就此登堂入室，就算給大學生開講文學理論課也差可應付。事實上，這本小說的章節目錄就是一紙講義大綱：第一課 印象批評、第二課 新批評、第三課 俄羅斯形式主義⋯⋯第九課後結構主義。

千萬不要被這些青面獠牙的術語嚇退呀！因為更奇妙的是，若你并無闖蕩文學江湖的野心，只是想聽個好聽的故事，也可從開篇第一句話就被平易近人的文字吸引，欲罷不能。雖說只是大學日常生活的那點兒破事，被天才小說家那支生花妙筆一劃拉，也妙趣橫生得堪比熱門電視連續劇。

更兼述事者唯野教授是個幽默風趣的鬼才，才華橫溢，妙語如珠，既能將難深的文學理論都付笑談中，也能把瑣碎的校園故事戲劇化，而且主角都是道貌岸然的學者教授。象牙之塔原來是紙糊的，一推就倒。倒了之後怎樣？悲劇？喜劇？鬧劇？用接受美學的說法是：隨你怎麼理解。

《文學部唯野教授》簡體版書封（Goodreads）

難怪這本書當年在日本造成轟動，不僅震動文壇學界，還成為街談巷議的熱門話題。據說大小書店都把它擺放在頂頭位置以招徠讀者。受到小說影響，日本文部省甚至修改了學界的某些遊戲規則。

我納悶的是，這本書早在2007年就譯成了中文在大陸出版，怎麼竟未引起一點反響？是咱們的學界比日本更爛，因而見怪不怪，還是咱們的學界早已是一潭死水，因而雷打不動。

（獲作者授權轉載自Facebook帖文。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

【王璞其他文章：《動物農場》《一九八四》源自奧威爾親身經歷？】

【王璞其他文章：馬斯克最愛《銀河便車指南》 書中情節猶如中國現實事件？】

作者簡介：王璞生於香港，長於內地。上海華東師大文學博土。一九八零年開始寫作。一九八九年定居香港。先後作過報社編輯和大學教師。二零零五年辭去大學教職，專事寫作。主要作品有：小說集：《女人的故事》、《雨又悄悄》、《知更鳥》、《送父親回故鄉》；散文集：《呢喃細語》、《整理抽屜》、《別人的窗口》、《香港女人》、《圖書館怪獸》、《小屋大夢》；長篇傳記：《項美麗在上海》；文學評論：《一個孤獨的講故事人—徐訐小說研究》、《我看文學》、《散文十二講》(此書內地版改名為《作文十二講》、 《小說寫作十二講》、教學參考書《現代傳媒寫作教程》等。長篇小說《補充記憶》獲天地圖書第一屆長篇小說獎季軍，長編小說《么舅傳奇》獲天地圖書第二屆長篇小說獎冠軍、第六屆香港中文文學雙年獎小說獎。

