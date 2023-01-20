古代文人最高境界　以畫說道寫出人生哲學的「文人畫」｜開卷樂

琴棋書畫是中國四藝，為古代文人雅士所鐘愛。陳青楓醉心書畫，今年著成《畫與道》一書，結集四十多篇書畫評論及生活隨筆，深入探討文人畫的前世今生。陳青楓是資深文化人，也是作家、畫家和書法家，他曾言《畫與道》是他人生中一本重要著作，是關於他對書畫與人生的總結。此書的封面是一幅黑白色調的畫，書名「畫」、「道」二字鮮明突出，代表以畫入道，以道解畫，呈現作者對人生與藝術的看法。



文：香港電台開卷樂｜原題：畫中有道，以道解畫－－中國書畫隨筆結集《畫與道》



文人畫是國畫的一種，字面解釋就是「文人所畫的畫」。中國古代有士農工商階級之分，但現在教育普及，文人已不是明確的指某一個階層，「文人畫」的定義也逐漸眾說紛紜。清末民初時期的美學學者陳師曾提出，文人畫的四大要素是「人問、學問、才情、思想」。饒宗頤文化館名譽館長陳萬雄博士在本書的序言中亦寫道：「文人畫者，是在物象真實的基礎上，加入自己的想像構思的藝術創作。不在乎一丘一壑、一筆一畫的如實抽畫，而是旨在表達一種筆墨的情趣，人生境界的體悟的追求。」然而，自唐代開始，文人畫發展得越來越像真，影像由模糊變得清晰，近百年前甚至有人提出「文人畫已死」，整個國畫界也應該全盤西化。陳青楓並不認同這種論述，他認為文人畫的發展和改革從沒中斷，「已死的不是文人畫本身，而是文人畫甚至乎國畫裏面那些不好的東西。例如國畫經常被人批評是陳陳相因，但這些弊病已死，文人畫的源流正不斷地發展下去。」陳青楓希望繼續研究文人畫的發展方向，為文人畫作出貢獻。

《書與道》書封。（圖片由開卷樂提供）

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。



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儒釋道是中國文化的核心哲學思想，在國畫與其他藝術媒介中也可發現，甚至乎三者融為一體。書中第一篇文章正是討論道家和儒家思想，談及老子與孔子在黃河之上討論哲學，正是「上善若水」的典故。陳青楓自言偏愛道家思想，尤好莊子，因此他在寫畫選畫方面，也多從老子和莊子的概念出發，但當中也有一部份滲雜儒學的元素。陳青楓說：「這本書除了文字之外，還結合了很多書畫，這些書畫作品是我這幾十年來不斷摸索和探討的哲學內容。」 《畫與道》全書分為上中下三篇，上篇是〈畫道一禪〉、中篇是〈生活道場〉、下篇是〈文人畫探索〉。書中很多文章也以一些思想概念為題，例如「淡而後禪」、「『能』而後『逸』」，「修行三境」、「寧靜致遠」等，配上相關的畫作，讓讀者能從作者的文字和畫作中了解他想呈現的精神境界。

倪瓚《水竹居圖》（圖片由開卷樂提供）

來到二十一世紀，文人畫也已走入「現代」，有很多新嘗試和突破。陳青楓以現代詩與現代文人畫類比，他認為即使用了西方油彩畫布去處理中國畫的內容，只要傳承著國畫的文化內涵，不論用上哪些材料與工具，畫作仍然是中國畫。陳青楓寄語︰「『現代文人畫』必須本此精神，在繼承傳統文人畫之同時作出新的探討，或者可以說，尋找新路向之同時不要忽略了傳統，就像一些寫得很好的新詩，都會融入古典的優雅。」

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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