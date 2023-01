論音樂實事和誠意　陳奕迅是樂壇無雙？｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

陳奕迅完成27場演唱會,我看尾場,坦白說這是我第一次看他的個人演唱會,以前常常見他出live,都是在其他人的音樂會當嘉賓。

文:林綸詩|原題:陳奕迅 樂壇無雙



這次演唱會,論選曲,毫不討喜,多選非主打歌,多年沒有開騷,並沒有穩陣地要攏絡觀眾。選曲以跌入恐懼、重獲希望、互相扶持為結構。每晚再精選出道以來每一年的一首歌作encore,他不斷感謝樂隊為這27首歌的排練。《黃金時代》、《明年今日》固然是補回主打集體回憶,但我最感動是他選了《Let it out》,當年Swing解散,他二話不說,在下一張專輯指定二人全包《…..3mm》的製作。這個演唱會亦見Jerald的踪影,在香港樂壇容不下Swing時,這張專輯對Swing Fans的意義很大。

今年有不少歌手在叱吒頒獎禮上失準,大家找回陳奕迅從前說樂壇很爛的話,說一個人改變不了甚麼。但結果,他有嘗試改變到。從DUO時期把每一個幕後的人帶到幕前,2020年《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》不收分文為疫情中困難的業界籌款。是次演唱會,現場看到他對音樂界及觀眾粉絲的感激眼神、對每一位舞者的擁抱、對拍《孤勇者》mv中逝世的工作人的致敬,充滿誠意和感恩。以一人之力,他有改變到樂壇,亦有改變自己看法——一個人再加上其他人的力量,可以扶持起一個樂壇,也可以扶持起無數個曾在低谷的人。

在舞台上的能量太爆 (首首情緒滿瀉,今次亦是哭得最多的一次),在演出中的狀態投入(唱每一首歌像演一齣戲,令觀眾也不得不克制而靜多了),在音樂上的歌喉也太強(他唱不太對音的歌詞也可以非常自然,應該是詞人心目中最理想的粵詞實驗實踐人),大概因為如此,林家謙、周耀輝、李榮浩、小克,無法不為他傾出自己的最佳狀態。至少,在音樂,以音樂工業裡,陳奕迅的實幹和實事,是天下無雙的。他還有很多要改進的地方,但在音樂上給我們的實力、誠意和安慰,實在是太難被取代。

