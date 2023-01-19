論音樂實事和誠意　陳奕迅是樂壇無雙？｜歌詞心頭好｜林綸詩專欄

陳奕迅完成27場演唱會，我看尾場，坦白說這是我第一次看他的個人演唱會，以前常常見他出live，都是在其他人的音樂會當嘉賓。

文：林綸詩｜原題：陳奕迅 樂壇無雙



這次演唱會，論選曲，毫不討喜，多選非主打歌，多年沒有開騷，並沒有穩陣地要攏絡觀眾。選曲以跌入恐懼、重獲希望、互相扶持為結構。每晚再精選出道以來每一年的一首歌作encore，他不斷感謝樂隊為這27首歌的排練。《黃金時代》、《明年今日》固然是補回主打集體回憶，但我最感動是他選了《Let it out》，當年Swing解散，他二話不說，在下一張專輯指定二人全包《…..3mm》的製作。這個演唱會亦見Jerald的踪影，在香港樂壇容不下Swing時，這張專輯對Swing Fans的意義很大。

今年有不少歌手在叱吒頒獎禮上失準，大家找回陳奕迅從前說樂壇很爛的話，說一個人改變不了甚麼。但結果，他有嘗試改變到。從DUO時期把每一個幕後的人帶到幕前，2020年《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》不收分文為疫情中困難的業界籌款。是次演唱會，現場看到他對音樂界及觀眾粉絲的感激眼神、對每一位舞者的擁抱、對拍《孤勇者》mv中逝世的工作人的致敬，充滿誠意和感恩。以一人之力，他有改變到樂壇，亦有改變自己看法——一個人再加上其他人的力量，可以扶持起一個樂壇，也可以扶持起無數個曾在低谷的人。

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在舞台上的能量太爆 （首首情緒滿瀉，今次亦是哭得最多的一次），在演出中的狀態投入（唱每一首歌像演一齣戲，令觀眾也不得不克制而靜多了），在音樂上的歌喉也太強（他唱不太對音的歌詞也可以非常自然，應該是詞人心目中最理想的粵詞實驗實踐人），大概因為如此，林家謙、周耀輝、李榮浩、小克，無法不為他傾出自己的最佳狀態。至少，在音樂，以音樂工業裡，陳奕迅的實幹和實事，是天下無雙的。他還有很多要改進的地方，但在音樂上給我們的實力、誠意和安慰，實在是太難被取代。

(圖片及標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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