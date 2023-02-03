專訪｜「港版草間彌生」花婆婆日常用品成畫布　愛花也愛畫靚仔？

【展覽】人要多喜歡畫畫，家裡才能有三千多件作品？花婆婆被譽為「港版草間彌生」，退休後憑熱愛自學畫畫，筆下花朵自帶一種堅韌生命力，從木板、平底鑊、行李箱、凳蔓延至雨傘和身上鞋子，走到哪裏花就「開」到哪裏。



最近她受此以藝術家身份在畫廊展出作品，涵蓋逾30幅畫作、被她筆觸點綴過的生活用品也成為展品。那麼，花婆婆究竟是什麼時候開始與花結緣？



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花婆婆「與花共舞」個人作品展（13aNew Street Art Gallery）

花婆婆畫家生涯八十歲才開始，但與花朵的緣份，在七、八歲便早早結下：「小時候家裡耕田，要趕牛上山吃草。當時經過一段山路，沿途整條路都是花，很美很美，我都捨不得踩上去。要是把它們折斷拿回家又不耐放，只能讓他們留在路上，我都忍不住跟這些花說：『花啊，你們不要守著這條路了。』」當時她不識字、也不會畫畫，只能把花朵留存記憶中。花婆婆今年九十多歲，說起這段回憶臉上仍是一派憧憬。

當問及後續，她說：「年輕時要掙錢沒有時間，要拉扯一家人生活嘛。」她婚後到旺角花墟賣花養活家人，一直忙碌，直到退休才逐漸撿起畫筆。既然叫花婆婆，最標誌性的自然是花卉作品。沒有經過系統訓練，但由於對花朵極其熟悉，每個筆觸都能呈現出不同花瓣形態，用色鮮豔明亮，作品充滿童趣同時生機盎然。

花婆婆作品（13aNew Street Art Gallery）

花婆婆其中一特色是以油漆作為顏料，原來是有次家裡裝修需要自己塗油漆，一來二去就對這種顏料熟悉起來，後來嘗試其他顏料都不大適應，便主要用油漆創作。如此所有作品都很「耐放」，日曬雨淋不在話下。

總之東西用久了我就會拿來畫 花婆婆

至於在各種生活用品上畫畫，最開始也是經濟原因：「哪裡有這麼多錢買畫材呢！有時候坐舊的凳、汽水瓶之類收集起來，洗乾淨就可以畫了，總之東西用久了我就會拿來畫。畫前一定要洗乾淨，不然油漆不貼合，什麼油都會掉下來。」

花婆婆作品（13aNew Street Art Gallery）

花朵以外，展覽也展出花婆婆招財貓以及人像主題作品。疫情期間大家對前景十分焦慮，婆婆受附近村長所托為居民畫一些東西作鼓勵，她相信招財貓會為大家帶來好兆頭，所以以此作為主題作畫。策展人透露，這個系列對婆婆來說，最難是要寫字。婆婆並不識字，現在每幅畫上簽名其實是畫畫時順便學會的，能在畫作寫上「黃金千萬兩」、「平安健康」等字句屬實不易。

人像作品則與花朵作品相似，都是婆婆用來紀錄「美」的工具：「覺得好看就畫了！沒有什麼硬性要求，說不定今晚回家會把今天看到的人畫出來。」事實上作品確實不拘素材來源，有畫作單純是紀錄電視節目裡帥氣歌手（婆婆認不出具體是誰，歡迎讀者自行猜測），也有一些來源現實生活，像是在街邊看見兩名學生，覺得「靚仔」便畫出來。策展人更爆料，展覽開幕時有名人出席，花婆婆看到帥哥就笑瞇瞇看著對方，臉都紅了，說不定下一幅就是畫他。

【展覽地圖】



【展覽詳情】

名稱：花婆婆「與花共舞」個人作品展

地點：13aNew Street Art Gallery（香港上環新街13號A地下）

stain+（上環太平山街2-4號A舖）

日期：即日至2月12日

