專訪｜本地品牌以花傳達愛　傳承手工溫度同時滿足不斷進化的顧客

撰文：何國龍
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情人節即將到來，早在中世紀開始，情人節在西方已經有著情人間互相交換禮物的風俗。來到現代，藉著情人卡、送花加強了表達愛意，為了方便顧客，不少商家亦會推出相應的情人節禮品。

情人節不時會被垢病過於商業化，雖然情人節禮品五花八門，但為了適應市場大量生產，設計亦變得單一乏味，回想初衷，藉著送禮、送花，真正想送出去的其實還是一份心意。

圖片來源：LOVE BITE

本地有一家禮品品牌ibility，向來主打高級禮盒，有見於現時市場過度商業化，決意要重新定義禮品的真正價值，並從品牌展開新項目LOVE BITE，結合創辦人擅長的花藝，所推出的禮品每件獨一無二。手工藝、創意，與商業、大眾市場其實是否永遠站在二元對立面？向來主打手工製作的ibility，又如何從中轉化出擁有獨特性的市場價值，同時兼顧得到平衡？今回就邀請到品牌的兩位聯合創辦人，Peter Lin及其妻子Rose Lee為大家細說品牌故事。

ibility和LOVE BITE的聯合創辦人，Peter Lin（練肇礎）及Rose Lee（陳葦慈 攝）

ibility的創立理念是愛與關懷，了解到禮物的意義，從中突顯心意，所以向來喜歡融入手造、DIY的元素，讓送禮者可以親手製作禮物送予關心之人，其出品主打個人化、客制化。後來開設的LOVE BITE，則傳承了ibility的基因，並將傳統鉤織手藝和花藝融入其中，Rose擁有國際花藝師執照，產品主打永生花。「我會更喜歡用永生花多於鮮花，是因為覺得鮮花會產生不必要的浪費。尤其是有些客人為新店開張所準備花籃或擺設，我希望作品並非用完即棄的，所以會好好思考與店舖的風格、氛圍配合，令作品之後仍然可以好好地保留下來，點綴室內環境。」LOVE BITE的出品的與別不同之處，主要來自因應客戶要求而結合出最適合的方案，運用不同的物料和創意，更突顯出送禮的意義。「我希望製作出市場上找不到、不一樣的作品，也渴求客戶有更多針對性的要求讓我可以發揮。」

溝通是一個重要的體驗，因為是為送禮對象在做一件有意義的事，而收到的人也會覺得有意思。
Rose Lee

對於出品的堅持，Rose指出是一定要有人手製作的部分，才能突顯出手工的溫度，相信收禮者也能夠感受得到。「我們自己的花藝師會親手製作，有些花的顏色是不常見的，也是我自己親手配調和噴上的，至於心意卡的部分，我們也有設計團隊去創作，所以客人得到的每件皆是獨一無二，並且印象深刻。」Rose因為對花情有獨鍾，所以特意去學習並考上了國際花藝師，她指出花藝有很多風格，現在時興自由創作，她亦會從不同的範疇中各取所長，結合出符合客人要求的作品，從中找到結合藝術與商業的可能性。「雖然每張訂單都要經過長長的溝通過程，但這正是我所享受的，對客人來說也是一個重要的體驗，因為是為送禮對象在做一件有意義的事，而收到的人也會覺得有意思。」

LOVE BITE X CHOCONEXT推出的「Precious One」常規主題聯乘禮盒，適合特別的節日還是平凡的小日子。設有六個永生花擺設顏色主題選擇（圖片來源：LOVE BITE）

在ibility及LOVE BITE兩個品牌，Rose主力負責創意及產品研發方面，Peter則著重於品牌策劃和管理，Peter指出現時客人正在不斷地「進化」，所以品牌並不能固步自封，原來他主打手工製作的品牌理念亦面臨不得不面對的瓶頸位。相信無論作為品牌創立人還是藝術家，都會想將自己的理念傳揚開去。「最初ibility非常專注於個人化及客制化，但我們也不能忽視了大眾市場的需要。於是LOVE BITE就在延續ibility的精神同時，找出一條面向大眾的路線。」Peter所指客人的進化，例如以前在產品上刻上名字已經足夠，但現時還會想參與過程、著重體驗。「ibility一向會舉行一些工作坊，從中我們找到一些令客人不會對產品感到沉悶的體驗。另一方面，現在的客人都很著重『儀式感』，所以我們不太可能只提供一種產品、一種服務，而是將產品帶回家之後還會有更多的體驗，甚至味道。」

商業與藝術，兩者其實都需要兼顧。
Peter Lin

LOVE BITE針對不同節日和需要的出品，禮盒都會有全面的體驗，例如會結合香燻蠟燭、食品、朱古力等，令整個體驗更具紀念性。「商業與藝術，兩者其實都需要兼顧。如果過於發揮創意，大部分客人可能覺得太新穎未必接受得到；如果太執重於大眾化，又滿足不到不斷進化的客人，所以思考品牌的可持續性而達到體驗上的昇華，同時不忘送禮的價值與本質，是我們一直以來堅持努力的著眼點。」

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