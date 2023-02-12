單車蛻變成椅子的包浩斯經典Cesca Chair　20年代掀起鋼管家具潮

【Designer Chair】一年四季有不同的心情，踏入初春就是重整思緒，計劃今年，所以室內設計上都會選用較為簡約，又能突顯自然氣息的風格，如果家中再配置幾張簡約又經典的椅子，既舒適又能洗滌心靈，例如今回要介紹的這張被譽為20世紀最重要的10張椅子之一、亦是20世紀被複製得最多的概念之一，出自匈牙利設計大師Marcel Breuer之手的Cesca Chair。



Cesca Chair（圖片來源：Knoll）

上世紀初，當時的家具大多以木材為主要原材料，Marcel Breuer卻是將金屬管引入家具設計的先行者之一，啟發他的竟然是所熱愛的踏單車。於23歲那年，他買了人生第一輛單車，並覺得這輛單車是一件完美的產品，因為單車的設計在過去的數十年中都沒有大改變，看過單車的生產過程之後更令他為之著迷，鋼管就如通心粉一樣被彎曲，這一幕景象烙印在他的腦海中久久不散，並開始生起了要將鋼管彎曲成家具框架的念頭，並且只靠彎曲而非焊接，再與其他零件組裝在一起。有了概念之後，他馬上展開了新作品的創作，製作出椅背、椅墊等部分，只採用恰到好處的金屬和帆布便完成一張椅子，正是自此一舉成名的Wassily Chair。

Wassily Chair（圖片來源：Knoll）

Wassily Chair之所以成功，其中一大重點是體現出當時包浩斯設計的精神，說到包浩斯設計，大家馬上就會想到Less is more、形隨機能這些重要的概念，但其實主要是為了解決生產上的問題，將產品標準化、便於大量生產，符合當時社會需求的經濟效益。除此之外，Wassily Chair不單只經濟還很實用，帆布可以剛好遮蓋到鋼管，用家坐上去時有一定的拉扯性可以營造出坐上梳化的感覺，並帶有微妙的漂浮感。隨著Wassily Chair受到市場認可的成功之後，當時業界一舉掀起了鋼管家具的風潮。

Cesca Chair（圖片來源：Knoll）

不過，Marcel Breuer並沒有因此而滿足和止步，因為他覺得Wassily Chair所潛在的流線型優雅並未被完全展現出來，物料的潛能也未被充分利用，於是他進一步簡化了椅子的基本線條和平面，讓編織物料與管材或框架重疊，但最引以為傲的，還是為了視覺簡潔且構思出來，僅使用三邊作為椅腳及懸臂的設計，可以驚人地足以支撐人體，視覺上帶有通透和輕盈的感覺，自此成為著名的包浩斯經典椅子以及在整個世紀被複製最多的概念之一。

Cesca Chair（圖片來源：Knoll）

Cesca Chair在1928年被設計出來，當時的名字是B32。它被複製得最多的原因，是由於Marcel Breuer並沒有為此設計申請專利，加上作品有著便於生產的條件，所以當時市場上出現了比原作還多得驚人的複製品。直到60年代，有意大利家具生產商特意買下了B32的專利並以設計師Marcel Breuer的女兒為靈感，取其名字Francesca最後5個字母作為椅子的名字，自此Cesca Chair的名字繼續發揮其影響力，並融入了無數的室內設計之中，至於原作則一直收藏在紐約現代藝術博物館（MoMA）。