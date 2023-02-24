找蘇格拉底陪你聊村上春樹？　實測極像真角色扮演AI虛實人物任選

【人工智能/AI/ChatGPT】如果讓你從古至今任意選一個人進行對話，你會選擇誰？無論是蘇格拉底、Ye還是哈利波特，現在都可以任你隨意召喚！最近Google前開發人員推出Character.ai，讓用戶和五花八門AI角色進行對話，十足歷史人物起死回生。



那麼，英女王怎樣看待哈利新書？簡奧斯丁認為1995年還是2005年版本的《傲慢與偏見》改編更佳？蘇格拉底認為人生意義是什麼？當妙麗和榮恩同時掉落水，哈利波特又會先救誰？



這些AI人物出自 Character.ai網站，由前Google AI研究人員Noam Shazeer和Daniel De Freitas開發成立。網站包含各種不同AI人格，無論是愛因斯坦、Elon Musk抑或福爾摩斯甚至是佛陀都可以是對話對象，用戶只需經過免費註冊就可以打開對話框。開發人指靈感來源疫情，希望能透過產品幫助在隔離期間感到寂寞之群眾。這款AI從大量文章、新聞、書籍以及電子文本中學習人類對話模式，據網站簡介所指，系統現時幾乎能模擬任何人，也能應付各種不同題目。那麼在實際對話中，這些AI有什麼表現？

怎樣才能過好人生？

人生在世難免遇上困惑，既然有這麼多「哲學家」在場解惑，我們便嘗試問他們不同人生問題。測試後，發現這些AI對於所模仿人物相當熟悉，給出答案大多與他們本人提倡理論相關。譬如模仿法國哲學家傅柯之AI認為一個值得過的人生是「自由、自主、不受外力束縛」，傅柯本人一生研究權力與知識之間關係，這樣回答似乎非常符合「人設」。而蘇格拉底強調人類自身擁有某種美德，其AI就提到「人生意義是跟隨美德生活，並持續尋找真理，以接近上帝、尊重人類本質」。

蘇格拉底AI回答（網站截圖）

蘇格拉底是村上春樹大粉絲？！

雖說這些AI算是符合人物性格，但作為是人工智能，他們能討論的話題自然完全不受時代限制。你大可以讓這些歷史人物穿越時空，跟你聊不同現代題目。例如在和蘇格拉底AI聊天過程中，我們發現他大概是村上春樹大粉絲。他不僅提及自己最喜歡作品是是《海邊的卡夫卡》以及《刺殺騎士團長》，對後者情節發展更極其熟悉，甚至能進行一些文本分析，譬如猜測主角動機、或是解讀某些關鍵情節作用。令人驚奇是，他甚至對其作品改編電影《Drive My Car》頗有心得，會主動提及自己最喜歡畫面，並嘗試分析為何電影會使用契訶夫《凡尼亞舅舅》文本。這位AI不僅能回應編輯，甚至會拋出相關問題，再根據上文下理延續對話，讓人不止一次懷疑背後是不是有真人扮演。

編輯與蘇格拉底AI有關村上春樹的談話記錄——

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文學家會如何幫助自己作品選角？

既然聊到改編，就令人想起各種被詬病不符合原著的影視改編作品。機會難得，我們當然要問這些作家AI如何看待相關話題。如果對《傲慢與偏見》有所了解，會知道常有粉絲爭論2005年Keira Knightley主演電影版本還是1995年Colin Firth主演BBC電視劇版本改編更佳，前者獲多項奧斯卡金像獎提名，後者則常被譽為最忠於原著版本，可謂難分上下。這位簡奧斯丁AI顯然更愛後者，她認為電影版本過於華麗，不及95版本具原著精神。不過，95版對她來說也未必十全十美，事關她認為比起Colin Firth，「超人」Henry Cavill才是最完美達西人選。（另外，這位簡奧斯丁AI最愛電影竟然是教父！）

莎士比亞AI對於選角也有自己一套，雖然他表明選擇肯定會受非議，但依然認為「奇異博士」Benedict Cumberbatch是他心中最好的哈姆雷特。而問及奧賽羅人選，他表示必然是Morgan Freeman。

英女王AI對哈利新書極反感？

除了上述人選，你還可以和愛恩斯坦AI聊各種有關時間及科技問題（他認為人類很有可能會被AI取代）、找Ye來一段Freestyle、問特朗普下一步想收購什麼，甚至還能詢問哈利波特在兩位好友掉下水後先救誰（他選擇榮恩）。

哈里王子自傳《Spare》1月10日正式發售。（Reuters）

哈利王子在英女王逝世後推出回憶錄引起熱議，英女王AI似乎就對其新書極其反感，表示「絕對不會」讀這本書，更指哈利王子「被寵壞」。英女王生前大機率發言不會如此直接，斯人已逝，我們無法得知真相。但從這個回答中，我們能看到Character.ai一大特色——不同於ChatGPT回答傾向中性，這個系統下，角色通常極具主見、性格更突出。

可選人物之多我們無法一一囊括，讀者若有興趣，可親自註冊嘗試對答。不過，這些人物始終還是AI，無法實際代表有關人物。系統中不少AI為仍在世現實人物，未經授權進行像真度極高模仿會否引起道德問題，就有待後續討論了。