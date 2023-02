眼看未為真！日本雕刻家顛覆物理將木頭變成逼真程度爆燈真實美食

欣賞藝術作品時,一般都是眼看手勿動,因為真跡天下無雙,不能輕易重製;觸摸更可能增加作品損壞或是被外來物質侵蝕的風險,影響作品的品質和保存性。不過有些作品,它的模仿程度逼真得令我們不得不伸手確認作品的質感,好讓我們將它們從實物中分辨出來。



日本木雕藝術家Kibori no Konno以製作異常逼真的木雕食品、工藝品聞名,他將不起眼的木塊刻成媲美實物的複製品。藝術家細膩的雕刻工藝足以欺騙我們的雙眼,迫使我們即使看到美食當前,都要謹慎的再三確認這到底是食物還是藝術家的木刻仿製品。



Kibori no Konno是一位木雕藝術家,早前因著疫情關係讓他經常留在家中,使他多了不少空餘的時間投放在他的木刻創作。這那時候開始,他便嘗試把自己的作品分享到社交媒體上。起初,Kibori no Konno把木頭雕刻成美味佳餚源於某天他觸摸了一粒咖啡豆,咖啡豆的觸感與木頭的感覺有些相似,因此勾起了他的興趣嘗試模仿咖啡豆的紋理、色澤,製作以假亂真的食物雕塑。結果,Kibori no Konno的咖啡豆雕塑很快就以人們難以置信的像真度得到網絡廣泛的討論和關注。他亦繼續挑戰自己,嘗試創作更多木刻仿製品。

Kibori no Konno的木刻雕塑不單模仿實物的形狀和顏色,甚至連食物的口感和質地也會盡量忠實地還原。一般的雕刻只需要基本的雕刻刀和電動木刨便能夠大至把木材雕刻成理想的形狀,然而藝術家真正的挑戰在於如何把毫無透明感的木塊營造出如真實食品般流動、通透的層次。Kibori no Konno的名作「木雕咖啡」為了令作品看起來更加真實,就花了長時間把杯中的「咖啡」刻成具有動感的液體形狀,然後再以丙烯顏料和清漆為雕刻上色和拋光,務求連咖啡面上浮動的氣泡都逐一還原呈現。Kibori no Konno作品的驚豔,乍看之下,好像能夠給人聞到咖啡傳來的香氣。

Kibori no Konno不時會把木雕的製作過程拍成影片與大家分享,見證作品從一塊木頭,一邊上色一邊進行微調,到最後與實物作左右對比更加令我們感受到藝術家精湛的手藝。Kibori no Konno的每件作品平均需要用上一個星期才能完成,例如他的雞蛋木雕,蛋黃上閃閃發光的波紋根本叫人分不清這到底是否一個在木頭上裂開的雞蛋。藝術家以砂紙進行更細緻的打磨,再使用顏料層層上色、處理陰影,把透明的蛋白自然的木板融合,完全顛覆了以往我們對木刻製品的印象。

蛋黃閃閃發光的波紋叫人分不清這到底是否一個在木頭上的真雞蛋。(圖源:kibori-no-konno.jimdofree.com)

除了美味佳餚,kibori no konno也會創作像是顏料、畫筆等工具的微型雕刻,一樣能從這些作品中發現藝術家優秀的雕刻技藝,有興趣的讀者可到他的社交媒體或個人網站上觀看。