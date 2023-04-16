荷里活傳奇剪接大師談星球大戰祕史　七十年代如何拍出光劍特效？

【藝文編按】現今電影除了講求美術、拍攝、演員等多重藝術範疇薈萃的創作，剪接亦為一部電影扮演著極其重要的角色。好的剪接能讓一部電影從「好」變成「傑出」，剪接雖然沒有改變整部電影走向的能力，但就能夠在影片的後製階段，擔任「故事醫生」，影響一部電影說故事的方式。



本文摘自麥田出版的《剪接室裡的故事大師》中〈光劍的光應該是什麼顏色？〉一章，由曾為無數荷里活經典電影操刀剪接的奧斯卡金獎剪接師保羅．赫希（Paul Hirsch）分享他50年來從事電影剪接的辛酸秘聞。本篇講述史詩級電影《星球大戰》製作背後不為人知的幕後故事。



「班的洞穴」是介紹光劍登場的一場戲，我對光劍的特效感到驚訝，同時也被深深迷住。開啟光劍的方式十分簡單：只要按一下把手，光劍就會伸出來。這時演員會定住不動，道具組的工作人員就跑進鏡頭中，將演員手中的把手換成劍身完整的光劍，然後再跑開。我們只需要跳接，並且插入由班．伯特提供的音效，一切就大功告成。神不知鬼不覺，因為演員都定住不動。

劇組用正面投影的方式讓光劍能夠發光。（圖源：星球大戰劇照；IMDB）

然而令我困惑的是：光劍會發亮。我不知道道具組要如何辦到。起初我以為要靠光學特效，因此檢查了底片邊緣的數字，那裡的數字會顯示底片是原本攝影機的底片或者要經過光學處理。結果是原本的底片，這表示在拍攝時光劍已經發亮。我和喬治一起檢視這場戲的畫面時，我問他如何做到這一點。

不意外的，他的做法非常聰明。「正面投影。」他回答。木劍只要先以腳踏車反光器或運動鞋後緣使用的特殊反光膠帶包覆起來，拍攝現場設置的燈光就能夠讓反光膠帶發亮。然而這會形成不必要的陰影，為了解決這個問題，現場燈光必須透過一面直接架設在鏡頭前的單向鏡反射，光線投射的陰影，就會被投射陰影的物件完全隱藏起來，因為輪廓相同。燈光調整得很柔和，所以不會影響演員的臉部或服裝，但足以讓光劍發出燦爛的光芒。

我問喬治，這樣的亮度是否就是最終版所呈現的效果。「不，這只是提供動畫師一個方向。」他向我解釋，動畫師會放大並仔細檢視每一格畫面，然後在光劍上添加色彩。當光劍劃過空中時，光亮可以讓光劍在模糊的畫面中看起來更清楚。

本來Luke的光劍是紅色，Darth Vader的光劍是藍色。 （圖源：星球大戰劇照；IMDB）

「我想順便問問你的意見。你對顏色有什麼想法？」喬治問：「我想讓路克的光劍發出紅光，維德的光劍發出藍光。」

「事實上，我確實有一些想法。」我分享了自己在藝術史方面的研究。「在文藝復興時期的畫作中，基督肖像畫總會以紅色與藍色來繪製耶穌和聖母瑪利亞，紅色代表塵世，藍色代表天國。因此，我認為最好讓維德拿紅劍，路克拿藍劍。」

書名：《縱橫好萊塢50年、操刀《星際大戰》《不可能的任務》，奧斯卡金獎剪接師的傳奇人生、永不過時的奪金法則及大導演的幕後祕辛》

作者：保羅．赫希（Paul Hirsch）

出版：麥田出版



喬治和我繼續瀏覽「班的洞穴」。根據劇本的描述，當路克轉頭看著歐比王，問他「你加入了複製人之戰？」時，有星星出現在他的眼中。我在那個畫面中看見馬克．漢米爾的眼睛裡有星星狀的光芒。

「哇，喬治。」我說：「你真的全部都依照劇本所寫的來拍，對不對？」

然而隨著那場戲的進展，有一件事情開始困擾著我。「喬治，我一直覺得這場戲有一點問題。」

莉亞公主向路克和歐比王求救的那場戲。（圖源：星球大戰劇照；IMDB）

「什麼問題？」

「呃，就現在這一場而言，這場戲先出現莉亞公主的求救訊息，然後路克和歐比王坐下來討論複製人之戰，以及歐比王與路克的父親如何相識。接著歐比王才站起來將光劍交給路克，宣布路克必須陪他去拯救莉亞公主。」

「所以？」

「呃，他們從莉亞公主口中聽見了可怕的大消息，好比『這個世界失火了』，可是他們完全沒反應，反而繼續平靜地坐著聊天。」

「好，我懂你的意思了。」喬治回答。

「我們可不可以重新排序，讓他們在看見莉亞公主的訊息之前先回憶舊時光？」我問：「然後，等他們聽見莉亞公主的求救訊息之後，就可以立刻做出反應。」

我們把劇本的開場移到中間，讓他們在聽到完整訊息之後馬上回應，而非無視其存在。

作者簡介｜保羅．赫希（Paul Hirsch）。曾以《星球大戰：新的希望》一舉拿下奧斯卡最佳剪接獎、土星獎最佳剪接獎，名列「新好萊塢電影」重要一員，是喬治・盧卡斯、布萊恩・狄帕瑪一路馳騁影壇、開創新時代的最佳戰友。身為好萊塢重大發展見證人，他也是歷史創造者，更是紀錄保持人，至今仍是史上唯一兩度拿下奧斯卡與土星獎最佳剪接獎的剪接師。

