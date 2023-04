遊客於納粹集中營前址拍攝火辣照遭炮轟　博物館呼籲民眾尊重歷史

【博物館/ 集中營/ 二戰/ 攝影】不少遊客逛博物館時都會「打卡」留念,不過這個做法在一些地點卻未必適合。日前英國GB News製作人Maria Murphy就在網上炮轟一名在波蘭奧斯威辛集中營紀念館拍攝火辣照片的遊客,引來各方迴響,原來事件並非獨例?



Murphy在Twitter貼文中表示:「我今天渡過了人生中最難受一段經歷,但我遺憾地發現——似乎不是每個人都覺得這令人辛酸。」隨文附上一張照片,圖中遊客坐在通往集中營路軌上「擺pose」拍美照,這段路軌在二戰期間是猶太人被送進集中營的必經之路,不少倖存者後來在紀錄片及書籍中均有所提及。

貼文隨即引起大量討論,累積超過3千萬點擊量,不少網民留言指自己到訪紀念館時亦曾目睹類似事件。圖片更引來奧斯威辛集中營紀念館官方留言回應,指:「照片能承載訪客大量情感和記錄價值,而圖像則幫助我們記憶(過去)。當來到奧斯威辛集中營紀念館時,遊客應謹記——他們到訪之地是真實的集中營前址,曾經有超過一百萬人在這裡被謀殺。請尊重他們的記憶。」

奧斯威辛集中營位於波蘭南部,是納粹時期德國建立之最大集中營,主要目的是對猶太人進行屠殺,或是要求他們進行極嚴苛勞動工作。不少人體實驗也曾在該地發生,估計約110萬猶太人在奧斯威辛受害,原址已被列入聯合國教科文組織世界遺產。這並不是博物館官方第一次出面譴責遊客拍照行為,在2019年,其官方賬號曾貼出不同遊客把館前路軌當做平衡木「打卡」照片,提醒遊人該地曾有嚴重悲劇發生。

此前曾有網民更在IG建立賬號「How Not To Remember」收集遊人在奧斯威辛拍攝的不雅照片,並在貼文中附上發圖人物賬號,賬號簡介指圖片為反省之用。此舉為伸張正義抑或是鼓勵網絡暴力,那就見仁見智了。

How Not To Remember賬號截圖(Instagram)