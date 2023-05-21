日本設計｜幼稚園為小朋友窩心定制視覺系統　奪兩大殿堂級設計獎

【日本設計】小朋友可能比大人更需要設計，因為小朋友的心智和身體仍在發展中，良好的設計可以有助小朋友學習和認識世界。



日本就有一所幼稚園贏得今年的「2023 JAGDA賞」以及「第25回龜倉雄策賞」，這兩個獎項皆是日本設計界舉足輕重的殊榮，可見得這家幼稚園的設計的確有匠心獨運之處。



圖片來源：https://misawa.ndc.co.jp

日本平面設計師協會（簡稱JAGDA），是日本現代平面設計之父龜倉雄策於1978年成立，是為亞洲區最大的設計團體，以推廣日本平面設計活動為宗旨，每年會評選出龜倉雄策獎、JAGDA獎、JAGDA新設計師獎、JAGDA國際學生海報獎四大獎項，當中龜倉雄策獎以創立人來命名，眾多著名的日本設計師都曾得到過這個殿堂級獎項，例如原研哉、佐藤可士和、田中一光等。

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玉造幼稚園於2022年落成，位於日本千葉縣一座綠草如茵的山坡上，由設計師三澤遙為幼稚園操刀空間及環境設計，幼稚園的建築外型由數個拱形構成，利用了這個特點，設計師將之化身成為幼稚園的主要視覺元素以及角色，圖案是一個上半部為拱形下半部為波浪形的小象，並取名為「たまぞう」（Tamazou），是由「玉」（Tama）與「象」（Zou）組成，同時「造」亦可讀作Zou，名字具有諧音玩味。此外，這隻小象圖案可以因應三種旋轉角度而變化成為月亮及花朵，三個圖案會隨機出現在幼稚園的各處，由小朋友探索找出。

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幼稚園所在地充滿大自然元素，所以園內使用了各種植物蔬果作為視覺元素，班級用植物來命名，例如栗子、柿子、櫻花、梅花、柚子、豆子等，圖案用幾何圖形組成，便於小朋友的理解，由於幼稚園的學生可能還未識字，所以設計師匠心地用圖形、顏色來增加辨識度，強化了視覺和指示系統。幼稚園置於小山丘頂，需要行上一段階梯前往，階梯旁有標示著剩餘的階級數，作為路牌也成為了一個記憶點，園內橡實廣場的標示，採用了兩根圓柱以呼應這裡的兩棵大樹，與地方特色產生聯繫。

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玉造幼稚園獲得了「2023 JAGDA賞」中環境設計和空間圖形設計類的獎項和龜倉雄策賞，作品除了顧及到用家（小朋友）的需要，利用設計將本來平平無奇的事物變得趣味十足，豐富了對環境的理解及感受，當中每一處的細節都是因應環境而度身打造的，令人感受到設計的溫度。